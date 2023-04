Slik sparer du enkelt på utenlandsdata med eSIM

Er du litt smart kan du spare mange hundrelapper på mobildata i land utenfor EU/EØS. eSIM-teknologien har gjort det svært enkelt å kjøpe billig utenlandsdata lokalt. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppdatert 5. april med nye priser hos Airalo.

EU-reguleringen om fri roaming i Europa har heldigvis gjort det problemfritt å ta en kjapp utenlandstur uten å måtte tenke nevneverdig på hva mobildataen vil koste, men like lett er det definitivt ikke utenfor Europa.

Ta bare vår nylige tur til CES-messen i Las Vegas som eksempel: Har du et Telenor-abonnement betaler du som privatkunde 2,06 kroner per megabyte i USA inntil du har nådd 49 kroner, som er «dagsgrensa» og gir deg inntil 100 megabyte. Det er mellom fire og fem ganger så mye som de fleste 1 gigabyte-abonnement i Norge, og da uten å ta med samtaler og SMS.

Roamingdata i utlandet (utenfor EU/EØS) er ofte dyrt. Her fra Telenor. Kamera Skjermdump Telenor.no

Vil du surfe videre kan du betale nye 49 kroner for 100 megabyte, 299 kroner for 2 GB eller 499 kroner for 5 GB. Er du så uheldig at du har et bedriftsabonnement fra samme operatør er prisen 499 kroner ekskludert moms for 5 GB.

Det finnes imidlertid en annen løsning som har blitt stadig mer aktuell i takt med at flere og flere mobiltelefoner har fått støtte for eSIM. Dette er et heldigitalt SIM-kort som du kan bruke ved siden av det vanlige SIM-kortet ditt, og hvor du for eksempel kan fortelle telefonen at alle samtaler og SMS skal gå via ditt vanlige SIM-kort, mens mobildata skal rutes gjennom ditt skinnende nye eSIM.

Disse telefonene kan bruke eSIM Apple: iPhone XR, XS, XS Max, 11-serien, 12-serien, 13-serien, 14-serien Samsung: S20-serien, S21-serien, S22-serien, S23-serien Galaxy Fold-serien, Galaxy Flip-serien, Galaxy Note 20, Galaxy Note Ultra Google: Alle Pixel-telefoner fra og med Pixel 3 (Pixel 2 krever aktivering i USA) Andre: Huawei P40 og P40 Pro, Microsoft Surface Duo, Motorola Razr 2019, Motorola Razr 5G, Oppo Find X3 og X3 Pro og Sony Xperia 10 III Lite Mer +

Enkelt oppsett i app

Enklest gjøres det for tiden gjennom en av de to appene Airalo eller Holafly, men det finnes også flere alternativer - som GigSky, Maya og RedTeaGo. Felles for disse er at de kun tilbyr data, ikke samtaler og SMS - og at det stort sett er betydelig billigere enn å kjøpe utenlandsdata fra de norske operatørene.

Dette er mulighetene for datapakker hos Airalo. Eksemplet er for USA. Kamera Airalo

La oss ta USA som eksempel. Her tilbyr Airalo følgende pakker - og dollarkursen ligger i dag like over 10 kroner per dollar, så vi runder ned til 10 for enkelhetens skyld.

1 GB (gyldig i sju dager): 45 kroner

45 kroner 2 GB (15 dager): 80 kroner

80 kroner 3 GB (30 dager): 110 kroner

110 kroner 5 GB (30 dager): 160 kroner

160 kroner 10 GB (30 dager): 260 kroner

260 kroner 20 GB (30 dager): 420 kroner

Selv operatøren Happybytes, som er kjent for billig utenlandsdata uten behov for datapakker, kommer til kort mot disse prisene. De skal ha 0,09 kr/MB i USA, som tilsvarer 90 kroner per gigabyte - det dobbelte av selv den minste Airalo-pakken.

Holafly tilbyr på sin side kun «ubegrenset» data i ulik varighet, men de har en tilsvarende «fair use»-policy som vi er vant til fra de norske operatørene, som tilsier at hastigheten kan bli kraftig begrenset om du bruker mye data, vanligvis i størrelsesordenen hundrevis av gigabyte.

Slik er USA-prisene hos Holafly. De tilbyr kun «ubegrenset»-pakker med ulik varighet. Kamera Holafly

Der er prisene som følger:

5 dager: 190 kroner

190 kroner 7 dager: 270 kroner

270 kroner 10 dager: 340 kroner

340 kroner 15 dager: 470 kroner

470 kroner 20 dager: 540 kroner

540 kroner 30 dager: 640 kroner

640 kroner 60 dager: 840 kroner

840 kroner 90 dager: 990 kroner

Fungerte ypperlig

Det er nok av ting å bruke penger på for eksempel i Las Vegas, men mobildata trenger ikke ta en større del av reisebudsjettet enn nødvendig. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi benyttet Airalo da vi var i Las Vegas, og på iPhone kan det knapt være enklere å legge inn og ta i bruk eSIM. Etter at du har betalt for datapakken du ønsker i appen, kommer det opp en dialogboks som spør deg om å legge inn eSIM på telefonen din - og så leder telefonen deg gjennom valget av standard-SIM for samtaler, SMS og mobildata - hvorav sistnevnte bør være eSIM-kortet. Vil du være helt sikker på at du bruker riktig SIM-kort er det også smart å skru av dataroaming på det vanlige SIM-kortet ditt.

En smart funksjon med Airalo er for øvrig at gyldighetsperioden ikke starter før første gang du kobler til mobilnettet i landet der eSIM-kortet er gyldig, så du kan enkelt ordne med eSIM-kortet før du reiser. Dermed slipper du å bruke dyr roamingdata eller vente til du finner et åpent wifi-nett før du kan ta i bruk utenlandsdataene på eSIM-et.

Opplevelsen av Airalo-pakken var stort sett god. Hastigheten til all vanlig bruk var mer enn god nok, vi fikk 5G-dekning og det var sjelden noe krøll å spore. Det skal sies at dekningsforholdene på messeområdet i Las Vegas iblant kan være kritikkverdige, men det skyldes nok rett og slett trengselen og ikke så mye akkurat løsningen vi valgte. Å dele data fra telefonen til bærbar PC fungerte også fint. Airalo bruker for øvrig en kombinasjon av T-Mobile og Verizon i USA.

På iPhone finner du eSIM-informasjonen i Mobilnett-delen av innstillingene. Når du har to SIM-kort aktive samtidig vil du se at dekningsikonet øverst til høyre blir «dobbelt». Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tilbyr også regionpakker

Skal du på rundtur for eksempel i Asia eller Sør-Amerika finnes det også alternativer som dekker mer eller mindre hele regionen. I Asia tilbyr Airalo for eksempel eSIM som er gyldig følgende steder: Kambodsja, Kina (inkludert Hong Kong og Macau), Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og Vietnam.

Disse koster gjerne ørlite mer enn de landsspesifikke variantene, men ikke mer enn at det kan være verdt å slippe å sette opp et nytt SIM for hvert land:

1 GB (sju dager): 50 kroner

50 kroner 3 GB (30 dager): 130 kroner

130 kroner 5 GB (30 dager): 200 kroner

200 kroner 10 GB (30 dager): 370 kroner

370 kroner 50 GB (90 dager): 1000 kroner

1000 kroner 100 GB (90 dager): 1850 kroner

Bonus: Kan også brukes i Norge

eSIM-selskapene tilbyr også datapakker du kan bruke i Norge. Her fra Airalo. Kamera Airalo

Disse selskapene tilbyr dessuten også eSIM i Norge, som ser ut til å kunne være et ganske rimelig alternativ om du går tom for data i det vanlige abonnementet ditt en måned. 1 GB hos Airalo (gjennom selskapet Lofotel, som vi riktignok aldri har hørt om og som ikke finnes i noen selskapsregistre) koster også i Norge 45 kroner, mens de litt større datapakkene er blitt noe dyrere siden vi først skrev om saken.

I skrivende stund (april 2023) koster 5 GB 130 kroner, 10 GB 210 kroner og 20 GB 320 kroner.

Når ekstra datapakker hos mange norske operatører koster 99 kroner for 1 GB er det ikke vanskelig å se at det kan lønne seg. De norske eSIM-kortene gir for øvrig Telenor-dekning, men tilsynelatende kun 4G-støtte, ikke 5G - og du får som nevnt ikke tale og SMS inkludert, og ei heller et telefonnummer du kan bruke.

Holafly tilbyr også eSIM i Norge (gyldig i hele Europa) med ubegrenset data, og prisene er de samme som for USA. Her tillates imidlertid ikke datadeling med andre enheter, som er viktig å være klar over.

