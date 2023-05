Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Google flekser Fold før lansering

Kamera Google / YouTube

Vegar Jansen 10. mai 2023, 15:15

Google holder denne uken hoff med sin årlige I/O-konferanse, og i kveld er det duket for produktlansering. Blant annet sier ryktene at selskapet skal dra lakenet av en ny og rimeligere mobiltelefon i form av Pixel 7a, samt et Pixel-nettbrett for de som liker litt mer størrelse på skjermen.

Men selveste juvelen i pølsa vil for mange være Pixel Fold – Googles brettbare mobil. Den ble bekreftet for flere dager siden.

Nå har Google Pixel-gjengen også sluppet en lenke til en YouTube-video som viser mobilen i bruk.

Videoen er riktignok ennå ikke offisielt oppført, men nå er katten ute av sekken, for å si det på den måten. I tillegg er det greit å få med seg at Google kjører på med mengder av «simulerte skjermbilder» for å få det hele til å se ekstra lekkert ut.

Men vi er nokså sikre på at mobilen i det minste lar seg brette.

Uansett er det stadig mye vi ikke vet om Pixel Fold. Vi aner ikke noe sikkert om skjermen eller prosessoren, selv om ryktene sier at den vil ha innmat som en Pixel 7 og en 7,6-tommers innvendig skjerm.

Google Pixel Fold annonse Sjekk prisen

Vi har heller ikke peiling på om den vil bli tilgjengelig i Norge, eller om Google i første omgang vil begrense den til hjemmemarkedet – noe de har for vane å gjøre med nye produkter.

Men med tanke på dagens kronekurs, er det kanskje uansett ingen katastrofe om vi må vente litt. Spesielt om prisryktet på 1700 dollar viser seg å stemme. Det skulle nemlig sette mobilprislappen til langt over 20.000 kroner om den dukker opp her.

Vi trenger i hvert fall ikke å vente så veldig lenge på fasiten, da selve lanseringen vil skje under konferansens hovedinnlegg en eller annen gang etter klokken 19:00 i kveld.

