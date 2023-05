Dette tror vi Google lanserer denne uken

Snart starter selskapets I/O-konferanse.

Kamera Google

Ole Henrik Johansen 8. mai 2023, 13:38

Førstkommende onsdag drar Google i gang sin årlige konferanse. Her er det ventet at selskapet blant annet skal lansere flere nye mobiler. I tillegg vil det kunne dukke opp ny programvare og tjenester.

Vi har derfor laget en rask oversikt over de ryktene som svirrer rundt de kommende produktene, og hva som virker å være reelt at kommer for salg.

Bekreftet: Pixel Fold

Pixel Fold er allerede offisielt bekreftet fra Google. Kamera Google

En av ryktene som har florert en god stund, og som Google selv for noen dager siden har bekreftet stemmer, er den nye Pixel Fold. Det betyr at blant annet Samsung nå får kamp om beinet til å lage en brettbar mobil.

Når det gjelder spesifikasjoner så er ingenting bekreftet ennå, men skulle ryktene slå til, vil mobilen få en utvendig skjerm på 5,8 tommer som har en bildeflyt på 120 bilder i sekundet. Den interne skjermen skal bli på 7,6 tommer stor og ha samme antall bilder i sekundet.

Pixel Fold, ifølge den vanligvis treffsikre Evan Blass. Kamera Evan Blass/Twitter

Videre er det lite man vet om modellen, men den velkjente produktlekkeren Evan Blass slapp før helgen både bilder og mange av spesifikasjonene telefonen etter sigende skal få. Det innebærer blant annet det samme brikkesettet som Pixel 7 bruker, altså Tensor G2 som har 12 GB med arbeidsminne.

Prisen er heller ikke kjent, men flere nevner stive 1700 dollar, som i så fall vil bety rundt 18.000 norske kroner - før moms.

Mest trolig: Pixel 7a

Pixel 6a ryktes å få en oppfølger på årets IO-konferanse. Den får sannsynligvis det ikke så overraskende navnet Pixel 7a. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sammen med en ny, brettbar mobil ventes det også at Google skal lansere en rimeligere variant av Pixel 7-telefonen som allerede finnes på markedet.

Tidligere har Google valgt å merke disse modellene med «a». Som for eksempel het forrige rimelige modell Pixel 6a.

Derfor er det ganske trolig at neste modell vil bli hetende Pixel 7a, og det vietnamesiske tek-nettstedet Zing News har blant annet lagt fingrene på det som skal være en fullt fungerende Pixel 7a-modell ment som testmobil for utviklere. Flere lekkasjer har også inneholdt det som skal være offisielle bilder av telefonen.

Igjen er det rykter om hvilke spesifikasjoner den eventuelt vil få, men mange peker på at den vil få en litt tammere variant av brikkesettet til Pixel 7, der blant annet arbeidsminnet er degradert fra 12 til 8 GB. Sistnevnte rakk også Zing News å bekrefte før Google fjernlåste telefonen de satt på.

Videre har man tro på at den vil få trådløs lading og et hovedkamera på rundt 64 megapiksler. Samtidig så skal skjermen ha en oppdateringsfrekvens på 90 bilder i sekundet.

Igjen vet man ikke noe om pris, men siden den skal konkurrere med rimeligere konkurrenter enn Pixel 7, vil den trolig legge seg rundt dagens Pixel 6a - et sted rundt 5000 kroner.

Om 6a konkluderte vi for øvrig med at brukeropplevelsen var god, men at den manglet en del egenskaper som andre telefoner i samme prisklasse har.

Trolig: Pixel Tablet

Googles Pixel Tablet har også blitt vist frem såvidt tidligere. Mest spesielt blir nok dockingløsningen som gjør at brettet kan doble som smartskjerm. Kamera Google

Google har ved flere anledninger gitt oss en smakebit på et kommende nettbrett - sist ved lanseringen av Pixel 7. Så den såkalte Pixel Tablet er nok høyst trolig en av tingene som trekkes opp av hatten.

Av spesifikasjoner så gjenstår det å se hva Google velger å gjøre. Mest trolig kommer det flere utgaver med for eksempel ulik kapasitet på lagring.

Amazon Japan la tilsynelatende feilaktig ut en oppføring for Pixel Tablet nylig, men den ble trukket tilbake kjapt.

Observante nettbrukere fikk imidlertid med seg at lanseringsdatoen der var oppgitt til 20. juni, skjermen var oppgitt til 11 tommer og oppløsningen 2560 x 1600 piksler. Batteriet skal være på 27 wattimer og kunne holde til 12 timer med videoavspilling.

Videre skal denne modellen kunne brukes som enten en håndholdt enhet, eller skal også kunne brukes mot en høyttalerdock som en liten ekstern «smartskjerm».

Igjen vil trolig det samme Tensor G2-brikkesettet være på plass også i dette nettbrettet, paret med 8 GB RAM.

Prisen er heller ikke kjent, men tidligere lekkasjer tilsier at brettet vil starte rundt 600 dollar, eller litt over 6000 norske kroner.

Relativt sikkert: Android 14

Sammen med nye mobiler så vil en ny versjon av Android være på trappene. Den nyeste versjonen blir Android 14, og har allerede vært tilgjengelig i noen måneder som testversjon.

Hittil har ikke denne versjonen stått for så mange store endringer, men en av tingene som skal bli bedre er sikkerheten på apper. Sånn at det skal bli enda et par knepp vanskeligere for hackere å bryte seg inn.

Samtidig så skal strømstyringen være forbedret, slik at du kan vente at mobilen din holder litt lenger enn før mellom besøkene til laderen.

I tillegg skal det trolig komme en oppdatert versjon av helseappen til plattformen, samt en del andre mindre endringer i bruk. Men nøyaktig hva som skjer får vi nok vite på onsdag.

Får vi se Pixel 8 og Pixel Watch 2?

Google Pixel Watch. Kamera Google

Under fjorårets utgave av konferansen viste Google en liten smakebit på dagens Pixel 7. Så gjenstår det å se om selskapet vil gjøre et tilsvarende stunt i år, ved å gi oss en smakebit på en eventuell arvtager i form av Pixel 8.

Det finnes allerede lekkede bilder av det som angivelig kan være en ny versjon i Pixel-familien. De viser en modell som er litt mer rundt i kantene og en litt annerledes løsning for kameraplasseringen på baksiden.

Samtidig så vil man etter alle solemerker få en ny versjon av dagens brikkesett, og vil trolig få navnet Tensor G3. Mange peker til at en vanlig versjon av mobilen vil få 8 GB med minne, mens en eventuell Pro-utgave vil få 12 GB.

