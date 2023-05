Google bekrefter Pixel Fold-lansering

«May the Fold Be With You».

Google bekreftet torsdag at Pixel Fold er på vei med dette bildet. Kamera Google.com

Hannah Alvestad 5. mai 2023, 09:18 Lagre Lagre artikkel

Torsdag, på selveste «Star Wars Day», valgte Google å annonsere nye Pixel Fold i en kort video på sine kanaler, med det kjente Star Wars-sitatet skrevet om fra «May the Fourth (Force) Be With You» til «May the Fold Be With You».

Kamera Google/YouTube

Pixel Fold har vært svært beryktet, og internett har florert av bilder og spesifikasjoner som visstnok skal være knyttet til modellen.

Det kan nok også tenkes å ha vært grunnen til at Google valgte å vise frem mobilen «prematurt», selv om det var ventet at lanseringen skulle skje på selskapets IO-konferanse 10. mai.

Ingen spesifikasjoner er bekreftet

Google velger foreløpig å holde kortene tett til brystet om spesifikasjonene på modellen. Det er allikevel ikke helt ukjent hva vi har i vente.

Tidligere har vi rapportert om de lekkede bildene (som nå har vist seg å stemme) og spesifikasjonene. Blant annet sier ryktene at mobilen skal være vanntett med IPX8-sertifisering.

Modellen skal visstnok veie 283 gram, 20 gram mer enn Samsung sin brettetelefon Galaxy Z Fold 4. Skjermen brettet ut skal være ganske identisk med Z Fold 4, hvor de begge skal ligge på 7,6 tommer, men den utvendige skjermen skal bli noe mindre enn konkurrenten, med 5,8 tommer mot Samsungs 6,2 tommer.

Konkurrent: Samsung Galaxy Z Fold 4. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Pixel Fold skal i følge ryktene være utstyrt med 120 hz i oppdateringsfrekvens og 1200 nits i lysstyrke på den utbrettede skjermen.

Det vi har fått bekreftet ut ifra bildene Google har delt, er antall kameraer: fem totalt. Dette inkluderer tre bakkameraer (eller et hovedkameraoppsett), og to separate frontkameraer, ett når telefonen er brettet sammen, og ett når den er brettet ut.

Hva disse kameraene evner er fremdeles kun rykter. De tre linsene i hovedkameraoppsettet skal visstnok være som følger: hovedkamera med 48 megapiksler og f/1.7, vidvinkellinse på 10,8 megapiksler og f/2.2, og zoomlinse med 5x zoom, 10,8 megapiksler og f/3.05.

Ryktene sier at Google har denne gang valgt å benytte seg av prosessoren som også er å finne i Pixel 7-serien, sin egen Tensor G2-brikke.

Bildene av Pixel Fold, som viste seg å stemme, be delt på Twitter av lekkeren Evan Blass. Kamera Evan Blass/Twitter

Samarbeidet med apputviklere om bedre format

Skjermformatet på Pixel Fold kan være en utfordring for enkelte apper, og Google har derfor hjulpet utviklere av Android-apper å optimalisere appene sine for et større format. Dette kan også være en fordel for nettbrettbrukere.

Det går også rykter om at Google jobber mot å få AI-verktøyet Bard til Pixel-mobilene som en widget til hjemskjermen. Bard er ikke mulig å ta i bruk i Norge enda, og er kun tilgjengelig for utvalgte brukere i USA og Storbritannia.

Prisen på den nye modellen er fremdeles usikker, men ifølge lekkeren Jon Prosser vil mobilen koste 1799 dollar, som er tilsvarende 19.000 norske kroner, uten moms. Dette er prisklassen Z Fold 4 lå i da den ble lansert, som var drøyt 20.000 kroner i Norge.

5. mai 2023, 09:18