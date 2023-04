Nå koster Teslas «flyratt» ekstra

Det sære yoke-rattet har blitt tilvalg.

Yoke-rattet «mangler» toppen, og du kan dermed ikke enkelt bare skifte grep for å unngå å måtte krysse hendene, slik du kan på et rundt ratt. Legg også merke til pilknappene for blinklys. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 27. april 2023, 17:00 Lagre Lagre artikkel

Alle som bestiller en Tesla Model X eller Model S har måtte ta stilling til hvilket ratt de vil ha. Et vanlig rundt et, eller det såkalte yoke-rattet som ligner mer på noe man forventer å finne i et fly.

Nå rapporterer nettsiden Electrec at Tesla har gjort yoke-rattet til et tilvalg. Det betyr at du må betale ekstra dersom du vil få den mest futuristiske følelsen når du setter deg inn i Teslaen.

I USA må kunder nå betale 250 dollar ekstra for «yoken».

Oppdatert 28. april klokken 11:35: Tesla Norge ønsker ikke kommentere saken. Samtidig er de norske nettsidene deres nå oppdatert for å reflektere at yoke-rattet har blitt et tilvalg også her hjemme. Yoke-rattet koster 3625 kroner, mens det vanlige runde rattet er inkludert i standardprisen.

Yoke vs. vanlig ratt

Åpne fullskjerm Bilde #1 Bilde #2

Da Model S Plaid ble introdusert i USA var den kun mulig å bestille med yoken. Det var først i ettertid Tesla tilbød seg å ettermontere et vanlig ratt i bilen, og da for 700 dollar.

Tesla hevder blant annet at yoke-rattet gir bedre oversikt fordi du ikke har noe i veien for instrumentpanelet.

Falt ikke i smak hos vår tester

Vi var ikke veldig begreistret for yoke-rattet verken da vi kjørte nye Model S Plaid eller Model X Plaid.

– På motorvei eller god landevei hvor du stort sett kjører rett frem er yoke-rattet veldig behagelig å bruke, men så fort det er snakk om mer avanserte manøvre blir måten du må krysse hendene for å operere rattet veldig lite praktisk, skrev vi.

Når Tesla også har kuttet ut absolutt alle spaker fra bilen og i stedet lagt blinklys-funksjonen på to knapper på rattet, blir det som et mareritt for eksempel å skulle blinke riktig i rundkjøringer.

«Jeg endte opp med å bruke tre fjerdedeler av tiden i rundkjøringen på å forberede meg på hvordan i all verden jeg skulle klare å blinke ut av den med den ene hånden klokken 6 og den andre klokken 12 på rattet – og blinklysknappene opp ned», het det i vår prøvekjøring av Model X.

Mer om den ganske kjipe opplevelsen kan du lese her:

27. april 2023, 17:00