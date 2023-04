Reuters: Tesla-ansatte skal ha delt private videoer tatt opp av kundebiler

I flere år skal billedmateriale tatt opp av bilenes kameraer ha sirkulært internt blant ansatte i Tesla.

MANGE KAMERAER: Her er et av de mange kameraene, som er plassert på forskjermen. Kamera ALY SONG / Reuters

Delingen av opptak fra bilenes innebygde kameraer skal ha pågått fra 2019 til 2022, i et internt meldingssystem, skriver Reuters i en lengre artikkel publisert 6. april.

Kameraene i bilene benyttes blant annet i bilens kjøreassistanse-systemer, som for eksempel til autopilot og overvåkningsfunksjoner som «Sentry Mode». Dette er en funksjon som via kameraene overvåker aktivitet rundt bilen når den er parkert og låst.

Dashbord-kamera lagrer videoopptak av bilens omgivelser når bilen er slått på. Dette kan blant annet brukes til å ta opp hendelser i trafikken.

Reuters oppgir at de har intervjuet ni tidligere ansatte om saken, etter å ha henvendt seg til 300 tidligere ansatte. Samtlige lot seg intervjue på betingelse av anonymitet.

FRONT: Her er kamera over bakspeilet, bak frontruten. Kamera Beck Diefenbach / Reuters

– Personvern ivaretatt

Tesla forsikrer sine millioner av elbileiere at deres personvern er ivaretatt og at kameraene er designet fra bunnen av for å beskytte personvernet til eierne.

Tesla sier at videoene den samler inn fra flåten alle er anonyme og ikke kan spores tilbake til eierne.

Reuters har ikke selv sett noen av det delte billedmaterialet. Det var heller ikke mulig for nyhetsbyrået å fastslå omfanget og praksisen med å dele klipp.

Enkelte av de tidligere ansatte fortalte også at den delingen de observerte ble gjort for å utføre helt legitime arbeidsoppgaver.

Så inn i garasjer

Noen av opptakene som skal ha blitt delt fanget opp Tesla-eiere i pinlige situasjoner, forteller tidligere ansatte i intervjuene.

En av dem beskrev en video av en mann som nærmet seg et kjøretøy helt naken.

– Vi kunne se inne i folks garasjer og deres private eiendommer. La oss si at en Tesla-kunde hadde noe i garasjen som var særegent, folk ville legge ut slike ting, vet du.

Også hendelser fra ulykker og kollisjoner skal ha blitt delt.

Men også mer hverdagslige hendelser, som for eksempel bilder av hunder, morsomme veiskilt og folk som snublet og falt skal ha blitt delt, ofte bearbeidet med «morsomme» tekster, til et såkalt «memer».

Dette skal ha blitt lagt ut i gruppechatter eller delt to eller flere ansatte imellom.

Tesla opplyser i sin online «Customer Privacy Notice» at «kameraopptakene forblir anonyme og er ikke knyttet til deg eller kjøretøyet ditt.»

1) Kamera over nummerskiltet bak. 2) Ultralydsensorer (hvis utstyrt) befinner seg i fremre og bakre støtfanger. 3) Kamera i hver dørstolpe. 4) Tre kameraer på frontruten over bakspeilet. 5) Kamera på hver frontskjerm. 6) Radar (hvis utstyrt) er montert bak støtfangeren foran. Kamera Tesla Model Y brukerhåndbok

Samler inn mengder med data

For å utvikle teknologi for selvkjørende biler, samler Tesla inn en stor mengde data fra sin globale flåte på flere millioner biler, skriver Reuters i artikkelen.

Selskapet krever at eieren gir tillatelse før Tesla dataene eventuelt samles inn. På hjemmesiden forsikrer Tesla om at «dataene dine tilhører deg,».

I Norge slo Datatilsynet i 2019 fast at «Sentry Mode» er lovlig.

– Selv om opptak blir gjort kontinuerlig for å få med seg opptak i inntil 10 minutter før hendelsen, er det i hvert fall positivt at de faktisk begrenses til konkrete hendelser hvor noen berører bilen eller knuser en rute. Det er her snakk om privatpersoners bruk av opptak og som skal brukes til klart private formål og det er dermed ok. Det er problematisk hvis opptak deles på nett uten at de som er avbildet har gitt tillatelse, opplyste Datatilsynet da.

