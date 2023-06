Nyhet iOS 17

Dette blir nytt på iPhonen din i høst

Alle nyhetene i iOS 17 - og også AirPods får nye funksjoner.

Nymotens visittkort: I høst skal du bare kunne føre to iPhoner nær hverandre for å kunne utveksle kontaktdetaljer. Kamera Apple

Det var langt fra bare maskinvare Apple hadde å melde om på mandagens lanseringsbonanza i Cupertino. Utviklerkonferansen WWDC handler tross alt i stor grad om programvaren, og både iOS, iPadOS, MacOS, TVOS og WatchOS fikk mindre eller større oppdateringer.

Først iOS 17, som får en fullstendig overhaling av flere mye brukte skjermer og funksjoner. Først ut er «kontaktpostere», som gir deg muligheten til å redigere hva som skal vises når de viktigste du har for eksempel ringer til deg - mye på samme måten som du kan redigere låseskjermen din i dag.

Nytt er også muligheten til å få transkripsjoner rett på skjermen i sanntid om noen ringer deg og legger igjen en beskjed på svareren din. Det samme gjelder hvis noen sender deg en talebeskjed som melding. Dette håndteres direkte på enheten din, påpeker Apple.

Kontaktpostere gir større muligheter enn bare å tilegne et bilde til kontaktene dine. Kamera Apple

Legg igjen FaceTime-melding

FaceTime får også en «svarerfunksjon», så om du ringer noen med FaceTime og de ikke svarer, får du valget om å legge igjen en videobeskjed de kan se når de har anledning. Facetime utvides også til å fungere med Apple TV, slik at du kan bruke iPhone-kameraet til å filme deg mens du ser motparten eller motpartene på TV-skjermen.

Alle emoji kan nå brukes som klistremerker i iOS, som du for eksempel kan klistre hvor som helst i en meldingstråd eller gruppechat. Du kan bruke telefonens evne til å skille et objekt i et bilde fra bakgrunnen til å gjøre objektet om til et klistremerke, og om bildet er et «Live Photo» kan klistremerket være animert.

Dette skal også være tilgjengelig i tredjepartsapper, ifølge Apple.

Tale-til-tekst fra telefonsvareren din i sanntid i nye iOS 17. Kamera Apple

«Tapp» med AirDrop

Apples AirDrop-funksjon får også en oppdatering. Nå skal det bli mulig å «tappe» to iPhoner eller en iPhone og en Apple Watch mot hverandre for å utveksle telefonnumre og annen kontaktinformasjon (du velger naturligvis selv hva du vil dele). Denne metoden kan også brukes for å aktivere såkalt SharePlay, hvor du kan dele det du ser på med en venn eller bekjent.

I tillegg kan man starte en vanlig AirDrop-overføring, for eksempel av bilder, på denne måten, og hvis man beveger seg utenfor AirDrop-rekkevidde før overføringen er ferdig, vil den gjøre seg ferdig over internett.

Airplay-funksjonen introduseres også på «utvalgte» hoteller i løpet av året, og skal la deg spille direkte fra enheten din til TV-en på hotellrommet ved hjelp av en QR-kode - og i bilen skal det automatisk bli mulig for passasjeren (med en iPhone) å styre musikken om sjåføren bruker Airplay til å spille av på bilstereoen.

Autocorrect-funksjonen er også forbedret, med en ny modell for maskinlæring som skal gjøre enhetene bedre i stand til å spå hva som er neste bokstav ut når du skriver. Forslagene dukker opp i en rad over tastaturet hele veien mens du skriver.

En ny funksjon er også innsjekk, som lar deg fortelle at du for eksempel skal være hjemme på et visst tidspunkt. Når du så kommer hjem får rette vedkommende beskjed om det - eventuelt beskjed om det hvis du ikke er kommet hjem, sammen med lokasjonsdata, batteristatus og hvorvidt det er mulig å ringe deg. Kamera Apple

Ny dagbok-app

En helt ny app i iOS er «Journal», som i praksis fungerer som din digitale dagbok, med tilhørende bilder og annet du kan ha lyst til å skrible ned. Her kan du også sette opp varslinger som minner deg på å skrive, og Apple understreker at all prosessering gjøres på enheten og eventuell kommunikasjon med nettskyen er kryptert i begge ender.

Ikke engang Apple skal ha tilgang.

Den nye dagbokappen på iPhone. Kamera Apple

Nytt er også muligheten for iPhone til å fungere som en slags smartskjerm mens står tilkoblet en lader. Her kan du for eksempel vise klokka, kalenderen din, hvilken musikk som spilles eller værmeldingen, og meningen er at informasjonen skal kunne sees lett også fra litt avstand. Bruker du Standby, som funksjonen heter, om natten, vil naturligvis skjermen gå i mørk modus og dimme ned så du kan se klokka uten å bli blendet.

Fremover skal du dessuten kunne aktivere Siri bare med «Siri» i stedet for «Hey Siri». Apples taleassistent skal dessuten få en funksjon vi etter hvert har blitt godt vant med på andre taleassistenter, nemlig muligheten til å spørre på nytt uten å måtte aktivere Siri med kommandoordet igjen. Apple Maps får dessuten en offline-funksjon for å lagre kart, og Bilder-appen skal fremover kunne gjenkjenne kjæledyr i tillegg til mennesker.

Den nye standby-funksjonen kan for eksempel la deg bruke iPhone som en slags klokkeradio. Men lad mens du sover på eget ansvar. Kamera Apple

Nyheter til AirPods

Noen nyheter får også Apples AirPods-ørepropper, og de fleste av dem krever at du har AirPods Pro. En ny funksjon kalt Adaptive Audio skal nemlig bruke kunstig intelligens til å «slå sammen» støydempings- og omgivelsesmodusene til én, og hele veien avgjøre hva det er riktig at du hører av omgivelsene og hva som bare er støy. Adaptive Audio skal også fungere under samtaler, og på den måten være bedre i stand til å filtrere bort støy fra omgivelsene.

AirPods får også en funksjon vi kjenner fra Sonys hodetelefoner, og det er den som gjør at du bare kan begynne å snakke, og så vil det du hører på settes på pause og omgivelseslyden slippes gjennom. I tillegg kan du nå trykke på knappen på «stammen» på AirPods for å skru av og på mikrofonen din under en samtale.

Sist skal funksjonen som automatisk flytter lyden din mellom Apple-enhetene dine når du bruker AirPods være forbedret, med langt raskere overføring enn tidligere.

Kjapt oppsummert: Nyhetene i iOS 17. Kamera Apple

Noen små nyheter kommer også til iPad i iPadOS 17 - og disse kommer stort sett i tillegg til nyhetene vi har nevnt for iOS over. Først og fremst får iPad endelig interaktive widgets, en funksjon vi her i Tek-redaksjonen i alle fall har etterlyst i flere år allerede. Det betyr at du endelig kan interagere ordentlig med widget-ene du har lagt på hjemskjermen din, for eksempel huke av for ting du har gjort i huskelista di eller skru av og på lysene rett fra Hue-widgeten. Og ikke minst: Apple-enheter får støtte for flere nedtellinger samtidig, noe de ikke har hatt frem til nå.

Interaktive widgeter! Kamera Apple

Helse-appen kommer nå også til iPad, og iPaden får dessuten bedre funksjoner når du jobber i eller på PDF-dokumenter. Brettet skal eksempelvis være i stand til å gjenkjenne felter hvor du kan fylle inn tekst, og gjennom notat-appen kan du og andre samarbeide og skrible på et PDF-dokument sammen, og så vil endringene oppdateres i sanntid for alle i gruppen.

Utviklerbetaene av Apples nye programvareversjoner er tilgjengelige nå, men offentlig tilgjengelige betaversjoner skal bli tilgjengelig i løpet av juni. Lansering for alle skjer til høsten, vanligvis i sammenheng med iPhone-lanseringen i september.

iPad OS 17 - kjapt oppsummert. Kamera Apple

