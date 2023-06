Endelig: Ny og større MacBook Air

– Verdens tynneste 15-tommer.

MacBook Air 15. Kamera Apple

Anders Brattensborg Smedsrud 5. juni 2023, 19:30

Apple har i kveld avduket en ny MacBook Air med et større 15,3-tommers panel.

Dette er altså selveste «folke-Macen» – den serien Apple selger desidert flest av – som endelig får en mer voksen utgave.

Verdens tynneste

Med en tykkelse på bare 11,5 millimeter skal den nye maskinen være verdens slankeste 15-tommer, skryter Apple. Samtidig veier den inn på bare 1,5 kilogram. Konstruksjonen hevdes til tross for dette å være riktig så solid – og selvsagt i aluminium.

Skjermen har en ramme på bare 5 millimeter, og er oppgitt å ha en lysstyrke på 500 nits, noe som gjør det lett å bruke den utendørs eller i sterk belysning.

Får fjorårets systembrikke

Maskinen får ingen ny prosessor, men drives av Apples eksisterende M2-brikke som de lanserte i fjor sommer.

Denne har åtte prosessorkjerner og 10 grafikkjerner. Ytelsen bør være svært sammenlignbar med 13-tommeren vi testet for et år siden, og ettersom den imponerte oss voldsomt får det nesten være helt greit.

Der ytelsen er veldig god, loves vi også skikkelig god batteritid. Apple forespeiler deg inntil 18 timer.

Og som alltid er Air heeelt stille. Du finner ingen støyende vifte i den.

Air 15 byr på en magnetisk «MagSafe»-ladeport, sammen med to Thunderbolt-porter for tilkobling av tilbehør som skjerm eller ekstern lagring.

Vi påpekte i testen vår av 13-tommeren at det er leit hvordan M2-brikken ikke tillater tilkobling av mer enn en ekstern skjerm. Vi regner med denne begrensningen også vil gjelde for denne større utgaven.

Blir en fin møtemaskin

For alle som ringer inn til digitale møter skilter Air 15 med et Full-HD HD-kamera, hele seks høyttalerelementer og tre mikrofiner for å reprodusere og gjengi lyd best mulig. Vi har tidligere skrytt mye av lyden til Apples ulike bærbare.

Starter på nesten 20.000 kroner

Nye Air 15 kommer i fire ulike farger og blir tilgjengelig fra 19.500 kroner. Da med 8 GB minne og 256 GB lagring. Den kan bestilles i dag, mens selve utsendingen starter neste uke.

Har vokst for 2. gang

Da Air-serien først ble introdusert – for 15 år siden – var den tilgjengelig med en 11-tommers skjerm. De siste årene har imidlertid Apple bare tilbudt den som 13-tommer.

Flere har savnet at selskapet skulle gi sin rimeligste bærbarserie et større panel, som jo gir bedre oversikt og større muligheter for å multitaske effektivt. Særlig har dette vært etterspurt etter at Apple droppet 15-tommersutgaven av MacBook Pro for noen år siden, og erstattet den med en langt dyrere 16-tommersutgave ment for proffer.

Studio får «verdens raskeste prosessor»

Mac Studio. Kamera Apple

For kreatører – eller «proffene» – lanserer Apple også en ny Mac Studio. Her snakker vi om den litt større – og mye dyrere storebroren til Mac mini.

Denne får en «ytelsesboost» der den blir tilgjengelig ikke bare med en rask M2 Max-brikke, men også med en helt ny M2 Ultra-brikke for deg som trenger den aller råeste ytelsen.

Ifølge Apple er M2 Ultra «et monster». Fra scenen kaller de den for «den kraftigste som noensinne er laget for en personlig datamaskin».

5. juni 2023, 19:30

