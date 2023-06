«Vision Pro»: Her er Apples AR-hodesett

Kamera Apple

Stein Jarle Olsen 5. juni 2023, 20:58 Lagre Lagre artikkel

Så var den her, da - kveldens «One more thing» og antageligvis en av de dårligst holdte hemmelighetene på en Apple-lansering på lenge: AR/VR-hodesettet «Apple Vision Pro».

I motsetning til de fleste VR-hodesettene vi har sett så langt, skal Vision Pro gi en sømløs sammenblanding av virkeligheten og innholdet du ser på. Sånn sett minner det kanskje mest om Microsofts HoloLens fra 2016 (og oppfølgeren i 2019), men den var i hovedsak rettet mot bedrifter og profesjonelle.

På batteri eller nettstrøm

Apple virker å plassere Vision Pro langt mer mot forbrukere og det vi kanskje kaller «prosumere». Den har en skjerm på utsiden som vil vise «øynene» dine på utsiden av hodesettet foran når du er i stand til å se omgivelsene, slik at de som eventuelt beveger seg rundt deg kan skjønne om du ser dem eller ei.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og for å avklare et ganske stort spørsmål før lansering: Det blir mulig å bruke hodesettet med batteri - som en slags Apple-nødlader du bærer i lomma eller liknende - men batteritiden er bare på inntil to timer per lading. Ellers kan du bruke hodesettet koblet til nettstrøm.

Spørsmål nummer to - prisen. Den blir som forventet ikke spesielt forbrukervennlig. 3499 dollar er fasiten (nesten 39.000 kroner med dagens kurs, og det er før norsk moms kommer til), og brillene skal bli tilgjengelig tidlig neste år, men foreløpig bare i USA. Flere markeder vil følge etter hvert, opplyser de.

Slik skal du kunne se Vision Pro-appene rundt deg i omgivelsene. Kamera Apple

4K per øye

Innvendig sitter en av Apples M2-brikker slik vi kjenner fra Mac-verdenen, men den er paret med en helt ny Apple-brikke kalt R1. Denne skal i hovedsak ta seg av prosesseringen av data fra alle sensorene Apple-hodesettet har: Nærmere bestemt 12 kameraer, fem andre sensorer (deriblant en lidar) og seks mikrofoner. Det skal i praksis eliminere all form for forsinkelse, som blant annet kan bidra til at du blir uvel når du bruker VR-hodesettet.

Skjermmessig skal Vision Pro ha «mer enn 4K-oppløsning» per øye, som i praksis betyr rundt en firedobling av antall piksler sammenliknet med de fleste andre slike hodesett på markedet i dag. Apple sier det er snakk om totalt 23 millioner piksler fordelt på de to skjermene i brillene, som vel rundt regnet blir noe sånt som like under 5K-oppløsning per skjerm.

Meta Quest Pro har til sammenlikning 1832 x 1920 piksler per øye, så vi snakker i tilfelle om en helt annen liga hva gjelder skarphet og oppløsning - men sistnevnte koster til gjengjeld «bare» 999 dollar - drøyt 11.000 kroner med dagens kurs.

Oppløsningen skal være mulig takket være Apples MicroOLED-teknologi, som pakker 64 bittesmå piksler på omtrent samme plass som én iPhone-piksel bruker.

M2-brikken gjør for øvrig at hodesettet er avhengig av å ha en vifte for kjøling, men Apple sier den skal være «tilnærmet lydløs» - og erfaringene med Apples M-brikker fra tidligere er nettopp det - at de behøver særdeles lite kjøling selv når de blir presset. Brillene bruker også såkalt «foveated rendering», som betyr at bildet hele tiden er skarpest der øynene dine ser, og litt mindre skarpe ellers, som reduserer behovet for maskinvarekraft noe.

Kamera Apple

Ingen kontrollere

Bruksmessig legger Apple opp til at du ikke skal behøve noe annet ekstrautstyr enn øynene, hendene og stemmen. Du skal kunne bruke øynene til å velge, å knipe med fingrene velger det du har øynene på og et flikk med fingrene scroller opp eller ned - men du kan også bruke tastatur (virtuelt eller fysisk) eller pekeplate om du har behov for det.

Selve hodesettet har en knapp som brukes til å aktivere foto eller filmopptak, og en vridebryter slik vi kjenner fra for eksempel Apple Watch brukes til å justere hvor mye av omgivelsene du ønsker å se. Ser du for eksempel en film kan du velge å erstatte omgivelsene med en kinosal, et fjellmassiv eller noe helt annet, og Apple hevder selv at Vision Pro skal være det beste produktet i verden når det kommer til å spille 3D-film.

Kamera Apple

Lydmessig hevder de også å ha skapt en ny form for romlyd med Vision Pro, som blant annet bruker hodesettets sensorer til å måle rommet du befinner deg i og avgjøre hvilke materialer du har rundt deg. To elementer sitter ved hvert øre og tar seg av selve avspillingen.

Snakker du med noen i en videosamtale skal lyden virke å komme fra den som til enhver tid snakker - men siden hodesettet naturlig nok ikke er i stand til å filme deg selv har Apple tydd til noe av den samme løsningen som Meta har med sin Quest Pro: En slags «avatarfigur» som likner på deg og hvor munnen, øynene og hendene beveger seg ut fra det VR-brillenes innvendige og utvendige kameraer får med seg.

Det du ser på skjermen i Vision Pro-brillene vil også kaste skygger på omgivelsene dersom du ikke velger full avstenging.

Slik ser Vision Pro og den tilhørende batteripakken ut. Kamera Apple

Glass, aluminium og tøy

Store mengder utviklingskraft har også gått med til å utvikle selve materialene, skal vi tro eplene. Fronten er i en spesiell type glass, mens selve ramma til hodesettet er i aluminium. Hodebåndet er laget i et mykt og elastisk 3D-strikket materiale, og det blir mulig å bytte til andre typer bånd om du ønsker. Strammemekanismen er et hjul som kan minne om det vi kjenner som Elite-festet til Meta Quest 2.

Delen som blokkerer lys fra omverdenen fra å slippe inn vil også finnes i flere størrelser og former, slik at det skal være mulig å finne noe som passer for de fleste.

Grensesnittet vil i stor grad minne om det du får på en Mac, iPad eller iPhone, med et rutenett av apper foran deg og vinduer du kan flytte rundt og plassere i rommet slik du ønsker. Du kan koble til en Mac trådløst og fortsette å jobbe med programmene dine derfra på Vision Pro. Over 100 Apple Arcade-spill skal kunne spilles med brillene, gitt at du kobler til en trådløs kontroller. Playstation-kontrolleren ble vist i Apples demonstrasjon, men Xbox-kontrolleren og andre bluetooth-kontrollere vil nok også fungere.

Kamera Apple

Oppsummert: Spesifikasjonsmessig virker Apple å ha gjort det ryktene på forhånd hadde sagt, nemlig å lage noe som spesifikasjonsmessig virker å overgå alt annet vi har sett i samme kategori. Samtidig er prisen enda mer ellevill enn vi hadde hørt rykter om på forhånd, så det blir naturligvis et spørsmål om hvem dette produktet er for.

Som nevnt vil den koste nærmere 40.000 kroner med dagens kronekurs, og med norsk moms i tillegg snakker vi sannsynligvis nærmere 50.000 kroner om den etter hvert kommer hit.

Forrige Neste

5. juni 2023, 20:58