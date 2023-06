Nyhet MacOS Sonoma

Bedre gaming-ytelse og videokonferanser

Se alt det nye som kommer til Mac i høst.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 5. juni 2023, 22:06 Lagre Lagre artikkel

MacOS er ikke operativsystemet Apple fokuserer aller mest på lenger, og vi må innrømme at vi ble bekymret da Apple i kveld annonserte denne høstens store MacOS-oppdatering «Sonoma».

For listen over nyheter begynte altså med...nye skjermsparere!

Ja, de som slås på om du ikke har vært aktiv på Mac-en din på noen minutter og som de fleste av oss egentlig ser ganske lite til.

Nå fortalte Apples Craig Federighi at Mac-en din kan vise pene panoreringer av alt fra storbyers «skyline» til Red Canyon.

Ingen revolusjon, det der. Men, det er unektelig litt kult at de panorerende skjermsparerne automatisk «fader» over til en stillestående skrivebordsbakgrunn i det du returnerer og logger på maskinen igjen. Uansett hvor de var i «loopen».

Og heldigvis hadde Apple litt mer å by på enn dette.

Bedre Widgets

Widgets - de små appene du har i sidepanelet, eller varslingssenteret - blir nå tilgjengelig rett fra skrivebordet. Apple håper dette bidrar til å gjøre skrivebordet litt mer personlig.

Alt du trenger å gjøre er å dra små-appene ut til et passende sted, der de kan ligge og alltid gi deg oppdatert informasjon. Når du åpner andre vinduer tones de ned for å ikke stjele for mye oppmerksomhet i bakgrunnen.

Widgetene får flere muligheter enn tidligere, og om du har en iPhone kan du bruke iPhone-widgeter direkte fra Mac-en. Det betyr, blant annet, at du kan starte oppvarming eller nedkjøling av biler som støtter widgeter rett fra maskinen, eller sjekke at de er låst.

Får egen spillmodus

Apples egne «M»-systembrikker har faktisk ganske god spillytelse.

Nå får MacOS en egen spillmodus. Den skal sikre at de viktige systemressursene rettes mot spillet du kjører, og ikke de hundrevis av andre oppgaver OS-et holder i samtidig. Apple hevder dette særlig skal gi lavere forsinkelse når du spiller, og at modusen vil fungere med alle spill. Spillmodusen inkluderer også en dobling av den såkalte samplingraten over bluetooth, som skal gi enda bedre synkronisering mellom lyd og bilde om du bruker AirPods mens du spiller.

Apple tar også grep for å gjøre det lettere å utvikle og oversette spill til Mac, så nå er det ingen tvil lenger: Apple er i ferd med å utfordre Windows og «PC-en» om å bli din spillmaskin. Dit er det et stykke, men med Apple Arcade og stadig flere større «AAA»-titler som lanseres for Mac gir de det i alle fall et skikkelig forsøk nå.

Et nytt eksempel på dette er at Death Strandning, er grafisk krevende spill, kommer til Macer med Apples egne systembrikker. Spillet skal utnytte Apples egen oppskaleringsteknologi og Metal–rammeverk for å levere god ytelse.

Death Stranding kommer til Mac. Kamera Apple.

Mer interessante videokonferanser

Mange kontorister sitter i flere digitale enn fysiske møter, og med de nye funksjonene for nettmøter Apple baker inn i MacOS blir det neppe noe annerledes fremover.

Blant nyhetene gjør Apple det mulig å legge videofeeden, og ansiktet ditt, på toppen av en presentasjon du holder. Det kan altså bli slutt på at den som deler skjermen sin selv forsvinner for alle møtedeltakerne. Kanskje dette kan bidra til å holde på oppmerksomheten under presentasjoner.

I tillegg støttes en rekke nye reaksjoner og AR-effekter. Gir du en tommel opp går det av en salve fyrverkeri bak deg, og om du vil tone ned reaksjonen et lite hakk kan du heller sende en av flere emojier, som ballonger, konfetti eller hjerter.

Disse nye effektene skal angivelig støttes enten du bruker Zoom, Teams eller Apples egen FaceTime for å møtes. Vi ser ikke Google Meet på listen, dog.

Forrige Neste

Sikrere Safari

Apples nettleser Safari får bedre privatmodus. Blant annet låses fanene og privatvinduene dine når du ikke har brukt dem på en liten stund. Apple gjør det også vanskeligere for nettsteder å spore hvor du kom fra, samt kjenne deg igjen mellom besøk til egne sider. Alt for å gjøre det mer vrient for nettsteder å lage seg en profil for hvem du er.

Blant andre nyheter får Safari endelig støtte for ulike profiler, noe blant annet Chrome har hatt i årevis.

Profiler gjør det lettere å skille mellom jobb og privat ettersom du kan ha ulike bokmerker og passord lagret i de forskjellige profilene. Du kan også være logget inn på forskjellige kontoer på et og samme nettsted du besøker med ulike profiler.

Av andre nyheter kan Safari dele påloggingsinformasjon med andre Apple-brukere gjennom delte «passkeys» - der passordet ikke blir kjent for de andre.

Nye MacOS Sonoma slippes til Mac i høst en gang, og er som alltid gratis.

5. juni 2023, 22:06

Mer om MacOSAppleOperativsystem