Samsung tilbake på topp

S23 Ultra brøyter unna iPhone på mobiltopplista.

Galaxy S23 Ultra har alt og minner svært mye om forrige generasjon. Men brukeropplevelsen har endelig fått den lille forbedringen som gjør telefonen klokkerein. Og forskjellen på et orkester i bittelitt utakt og total harmoni er stor. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Topplistene våre for mobiltelefoner domineres som verden rundt oss mye av to merker; Apple og Samsung. Og de siste månedene har Apples iPhone 14 Pro Max hatt æren av å trone på toppen.

Det gjør den ikke lenger.

Galaxy S23 Ultra har fått overta tronen, og i år skyldes det at Samsung har lykkes med noe ganske uvanlig. For i år etter år har selskapet fått pepper fra oss, og til dels andre europeiske anmeldere og brukere for rykkete brukeropplevelse.

Nå har de endelig levert en mobil der brukeropplevelsen er klokkeren. Og det kommer oppå det nær uendelige antallet funksjoner og egenskaper en Galaxy S23 Ultra har i utgangspunktet.

Menyopplevelsen er endelig der den skal være

En ting som er viktig å få med er at det vi snakker om her ikke er «målt ytelse», eller spesifikasjoner. Det handler ikke om gigahertz, men det handler om at telefonen ikke tar en kunstpause der den står og tygger mens du skal lete frem boardingkortet ditt.

Eller at flyten du forventer avbrytes, sånn at du trykker på en skjerm der knappen du forventer ikke er. Ved uforutsigbar ytelse blir det fort til at du trykker på feil knapp, og så har telefonen sendt deg i en helt uplanlagt retning.

Slik kunne brukeropplevelsen være før på Samsung. Ikke hele tiden. Ikke engang ofte. Men likevel; stadig vekk.

Følelsen av en Samsung som flyter vel så godt som en iPhone eller en Google Pixel er etterlengtet.

Har omtrent alle funksjonene

Med det viktigste unna veien begynte vårt interne komitéarbeid. Her var det en kuleramme over funksjoner å gå gjennom - og for Samsung har listen typisk vært lang for toppmodellen.

Viktigst er bransjeledende skjerm, med enorm lysstyrke og egne fuksjoner for å dra opp fargespakene i sterkt sollys. Dermed blir ikke fargene blasse og kjipe på de heiteste sommerdagene.

En zoomfunksjon som gir deg bilder du fint kan poste på sosiale medier med opp til 10–20 ganger forstørrelse, noen ganger mer, er ekstremt imponerende fra en telefon. Og hvis du bare skal dokumentere at noe er som det er, kan du trekke zoomen enda lenger.

Hovedkameraet gjør også jobben og vel så det - selv om forskjellene i den absolutte toppligaen av mobiltelefoner på dette området er litt mindre for tiden.

Digital penn til tegning eller notering følger med. Du kan velge å ignorere den - da merker du ikke at den er der. Men hvis du bruker den vil du kanskje som enkelte legge merke til at den poppes ut i stadig flere sammenhenger - og den kan også virke som fjernkontroll for mobilens kamera, musikkavspilling eller PowerPoint-presentasjoner.

Selv om det ikke er like unikt for S23 Ultra er listen over «standardting» som skal følge med en dyr telefon lang og komplett. Rask lading, trådløs lading og vanntetting er på plass.

Vi setter også pris på at flere Android-telefoner, deriblant også Samsungs, nå får oppdateringer i fem år fra de lanseres. Vi ønsker oss fortsatt et par år til før vi er fornøyde. Men forskjellen fra Android-telefoners tidligere 2–3 års oppdateringer til Apples typisk dobbelt så mange er vesentlig mindre kritisk nå.

Størrelse og pris er våre viktigste innvendinger mot Galaxy S23 Ultra.

«Mest er best»

Som alltid er topplisten vår først og fremst vektet etter en «mest er best»-vurdering, der vi modererer litt med tanke på pris og nytteverdi i virkelighetens verden.

Du topper ikke lista med en enorm murstein av en telefon til 50.000 fordi den har mest.

Men du gjør det når du endelig slår så klokkerent som Samsung har gjort med S23 Ultra. En serie som alltid har hatt et berg av funksjoner, men som endelig har fått den siste, akk så merkbare, finpussen på stell.

OnePlus 11 med sin ekstremt fyldige utstyrsliste til rett under 10.000 kroner albuer seg også inn i topplisten. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke den eneste endringen

OnePlus 11 har også fått sin plass i denne nye utgaven av topplista, der den stiller med usedvanlig heftig spesifikasjonsliste og topp ytelse for en relativt gunstig pris. I gir vi også minste Galaxy S23 en plassering.

For å holde listen så ryddig som mulig hender det seg at vi justerer eldre modellers plassering, eller tar dem helt ut ettersom de slutter å være tilgjengelige.

Denne gangen er det S22 Ultra, forrige toppmodell fra Samsung, som flyttes ekstraordinært mye ned. Det handler mest om at en «friskere» Galaxy S Ultra nå uansett topper listen og er mer aktuell. Prismessig er begge i et farvann der kjøperne nok enkelt og greit ønsker seg «alt» - og den nye modellen svarer best på det ønsket.

Mer om Mobiltester