Test Samsung Galaxy S23

Galaxy S23 er et enkelt kjøp

Skuffer ikke på annet enn prislappen.

Galaxy S23 er den minste og rimeligste i S23-serien. Den er fortsatt ganske dyr. Men den er antakelig også en av de beste telefonene du kan velge i år - spesielt om telefonen skal være kompakt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy S23 kan kanskje kalles standardmobilen. Det er en vanlig telefon folk flest har blitt så vant til at den bare er der. Hvis du ikke er iPhone-bruker har du en tendens til å være Galaxy S-bruker. Og det er det mange gode grunner til.

I år gir Galaxy S23 og S23+ enda en ekstra grunn til å velge størst og tryggest; endelig har Samsung fått bukt med de sporadiske treghetene som har plaget telefonene deres omtrent så lenge jeg kan huske.

Telefonene har også fått større batterier og ny design.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Samsung Galaxy S23 8GB RAM 256GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 11490 hos Power Sjekk nå 11490 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Galaxy S23 er en kompakt telefon med alt du kan ønske deg. Fordeler + Fantastisk skjerm

+ God kamerarigg

+ Tilstrekkelig batteritid

+ Solide materialer

+ Trådløs lading er på plass

+ Vanntett (IP68)

+ Lynrask menyopplevelse

+ En av markedets mest kompakte mobiler

+ Rimeligste S23-modell med god margin Ting å tenke på — Innendørsfoto i middels lys kunne vært bedre

— Lader følger ikke med

— Litt blikkboksete lyd i høyttalerne

— Skjermen er ganske liten (6,1")

— Litt tregere lading enn de store S23-ene

— Rimeligste modell har bare 128 gigabyte lagring (S23+ starter med 256 GB)

Galaxy S23 ved siden av gigantiske S23 Ultra. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mye mindre enn S23 Ultra

En ting jeg alltid har satt pris på med Samsungs enklere toppmodeller er fokuset på størrelse. Lille Galaxy S23 er bare så vidt nord om 7 centimeter bred, med sin 6,1-tommers skjerm.

Den er unikt - passelig på størrelse. Den knappe centimeteren opp i bredde til S23 Ultra utgjør overraskende mye, og det samme kan vi si om de nesten to centimeterne i høyden.

Galaxy S23 er dermed ved siden av S23 Ultra den tydeligste av de tre modellene, ved at den oppfyller sitt eget veldig klare krav. Galaxy S23 er den som er liten, S23 Ultra er den som har alt.

Galaxy S23+ er nærmere S23 Ultra i størrelse, men kommer uten penn og er nærmere Galaxy S23 i spesifikasjoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hva er forskjellen på S23 og S23+?

Den større mellommodellen, S23+, er så godt som lik minste utgave på alle de viktige spesifikasjonene. Den har samme full-HD-skjerm med 1750 nits i lysstyrke, den har den samme lynraske Snapdragon-prosessoren, og den er bygget i solid aluminium og Gorilla Glass Victus 2.

I hovedsak er forskjellene at S23+ har et ganske mye større batteri, og en ditto større skjerm. Den kan også lades fortere, og støtter inntil 45 watt lading, mens lille Galaxy S23 kun klarer 25 watt.

Utover det er de to telefonene så godt som like, og vi behandler dem derfor som én i denne testen.

Galaxy S23 oppå en rosa Galaxy S23+. I år er alle telefonene tilgjengelig i alle fargene, så du behøver ikke velge en spesiell modell for å få fargen du vil ha. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Flott ny design

Den største synlige nyheten i år er at kamerahumpen bak er borte, til fordel for tre utstikkende enkeltkamera. Dette er samme type design som i S23 Ultra, og fjorårets S22 Ultra. Det kan kanskje kalles en harmonisering mer enn en fornying.

Metallrammen rundt telefonene er svakt avrundet og god å holde i. Spesielt når størrelsen blir så liten som for minste utgave. Det er glass på baksiden av begge utgaver, og ikke noe av plasten vi så bakpå rimeligste blad Galaxy S21 for et par år siden.

I år er det de samme fargene som er tilgjengelige på alle telefonene, og designstilen er også lik. Dermed handler alt om hvilke funksjoner og hva slags størrelse du vil ha.

Galaxy S23+ har relativt stort batteri og stor skjerm, samtidig som den har den enklere kamerariggen som også er i den minste utgaven. Den blir en litt anonym mellomting mellom Galaxy S23 og S23 Ultra. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En flyt vi ikke har sett før

Samsungs telefoner har aldri skåret høyest på kjappe og smidige menyer. De har vært meget gode på en del andre egenskaper, så som skjerm og kamera. Brukervennligheten har det heller ikke vært noe galt med. Men de sporadiske stoppene i menyopplevelsen har vært større og mindre grad av malurt i begeret for hver Galaxy S-generasjon.

I år fikk vi endelig en Galaxy S-serie som er lik den amerikanerne får; det er Snapdragon-prosessor på innsiden, i stedet for Samsungs egen Exynos. For den målte ytelsen spiller det liten rolle - den har vært god nok uansett. Men for den opplevde ytelsen og følelsen av «snappyhet» gjør det stor forskjell.

Vi har merket det i flere tidligere telefoner, så som Galaxy FE-serien og de brettbare Samsung-mobilene. Men Samsung-telefoner er bare bedre å bruke når det er en Snapdragon på innsiden.

Og det er merkbart i S23-serien at det endelig er den beste motoren på plass. For ordens skyld - jeg tenker slett ikke på gigahertz og flops og alle nerdegreiene her; jeg tenker på at mobilen ikke stopper opp og må tenke seg om på dagens mest irriterende tidspunkt. Jeg tenker på at menyene alltid følger fingeren din uten små nøkk underveis.

Kremskjermer

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Google Pixel 7 Pro OnePlus 11 annonse Pris 15548 13260 13368 11154 9434 9990 Skjermstørrelse 6,8" 6,8" 6,6" 6,1" 6,7" 6,7" Skjermglass Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Gorilla Victus 2 Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Gorilla Victus / GG5 Oppløsning 3088 x 1440 3088 x 1440 2340 x 1080 2340 x 1080 3120 x 1440 3216 x 1440 Størrelse 16,34 x 7,81 x 0,89cm 16,33 x 7,79 x 0,89cm 15,78 x 7,62 x 0,76cm 14,63 x 7,09 x 0,76cm 16,29 x 7,66 x 0,89cm 16,31 x 7,41 x 0,85 cm Vekt 234g 228g 196g 168g 212g 205g - - - - - - Hovedkamera 200MP, 1/1,3" 108MP, 1/1,33" 50MP 50MP 50MP, 1/1,31" 50MP, 1/1.56" Zoomkamera 3x, 10x (100x digital) 3x, 10x (100x digital) 3x 3x 5x 2X - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Exynos 2200 Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Google Tensor G2 Snapdragon 8 gen 2 RAM/Lagring (fra) 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 12 GB / 256 GB - - - - - - Vanntett Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Bytt Batteristørrelse 5000 mAh 5000 mAh 4700 mAh 4500 mAh 5000 mAh 5000 mAh Trådløs lading Ja, 15W Ja, 15W Ja, 15W Ja, 15W Ja, 23W Bytt Kablet lading 45W (tilbehør) 45W (tilbehør) 45W (tilbehør) 25W (tilbehør) 23W (tilbehør) 100W (inkludert) Pris (ca) i skrivende stund Veil 15990,- 11.600,- Veil 13990,- Veil 10990,- 9500,- Ikke kjent/Norgeslansert Åpne fullskjerm Mer +

Samsungs toppmodeller er alltid trygge valg for deg som vil ha den beste mobilskjermen. Så også i år. Ekstra mye i år; for i år er lysstyrken hentet opp på nivå med beste Samsung for de to enklere modellene.

Det betyr inntil 1750 nits når det blir veldig lyst i omgivelsene. Det er helt ekstremt mye lys fra en skjerm, og for små mobiler er 1000–1200 lysstyrker du må opp i toppmodeller for å få, mens 600–800 nits er helt vanlig for de som er midterst på prisstigen.

Kamera: Supert, men ikke best

Få telefoner ligger bedre i lanken enn en Galaxy S23. Skjermene er også meget gode på tvers av serien, selv om oppløsningen den heftigste er høyere. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lurer du på ha du får for å bruke 11.000 kroner eller mer på mobilen din fremfor 5–6 tusenlapper på noe midt på stigen - er altså knallgod lesbarhet på den heiteste sommerdagen, eller i solveggen i påska, en av de tingene.

I tillegg til voldsom lysstyrke har Samsung bygget inn en funksjon som gjør at skjermen tilpasser seg lyset. Så ved masse lys utendørs kjører skjermen fargene opp i taket, for at du skal få et bilde som ikke ser blast og utvasket ut - slik det gjerne kan fremstå når du har flombelysning rundt deg. En slags «True Tone» á la Apple, bare for været.

Skjermene er også raske, med 120 hertz oppdatering, som gjør at du slipper å se på flimring dagen lang. Men det forventer vi i denne prisklassen.

Det eneste vesentlige du ikke får fra S23 Ultra på skjermfronten er størrelsen og den noe høyere oppløsningen. Du får bare litt over full-HD i S23 og S23+, men når sant skal sies tipper jeg de fleste lar en S23 Ultra stå i full-HD-modus uansett for å spare strøm. Forskjellen er minimal.

Stort sett får du særdeles gode bilder ut av Galaxy S23. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et lite problem med S23-serien, som med de foregående Galaxy S-ene, er at kameraet ikke er det samme på tvers av serien. Så når du ser skryt av den kjempedyre S23 Ultra, er ikke det helt den samme opplevelsen du får med de to rimeligere modellene. Men de er likevel gode.

Forøvrig er det de samme tre kameraene på baksiden av både S23 og S23+. Frontkameraet er likt på alle tre telefonene i serien, inkludert Ultra-modellen. Bildene i denne saken er knipset med S23+.

Hvis jeg skal angripe de svakere sidene ved S23-kameraene først er det en tendens til å ville ha litt lange eksponeringstider innendørs. Dermed må du innimellom be motivene dine om å stå stille hvis lyset er omtrent «midt på». Dersom det er mørkere virker imidlertid kameraet å tilpasse seg det noe bedre, og som du ser i bildeserien under gjør kameraet en ålreit jobb nærmere tussmørke.

For S23 Ultra er dette ikke et merkbart problem. Og at S23-ene fungerer bedre med veldig lite lys enn med middels belysning antyder at dette kan fikses i programvaren over tid. Det er likevel dagens status som gjelder, så det havner i «trekklista» som et lite forbehold for to dyre telefoner.

Men jevnt over gjør begge S23-ene det meget godt, og gode eksponeringer i blandede lysforhold er fortsatt blant styrkene til Samsung. Svært kraftig lys i en del av bildet og mer normale lysmengder i en annen - ender som oftest opp som helt ok.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det er en 3x optisk zoom her, men den gir deg bare bilder på 10 megapiksler. Hovedkameraene er på 50 megapiksler, og telefonen kan dermed zoome ganske mye digitalt også forutsatt godt nok lys til bildene. Om du vant eller tapte så mye på det ekstra zoomkameraet er altså litt uklart - men det er en helt ok zoomfunksjon her som leverer greie nok bilder. Nytten gir seg imidlertid på 4–5x i motsetning til S23 Ultra som holder koken opp til et sted mellom 20 og 30x forstørrelse.

Ultravidvinkelen på de to S23-ene er også helt ålreit, uten å være fantastisk. Men det er en del hakk bedre enn hva vi finner i mellomprisede telefoner til noen tusenlapper mindre.

Batteritid, brukeropplevelse og alt det andre

Batteriene i S23-modellene har blitt større. Samtidig har innmaten blitt bedre og raskere - som også betyr at de får gjort mer uten at de må jobbe så hardt. Totalt sett betyr større batterier og raskere maskinvare bedre batteritid.

For disse modellene er inntrykket mitt at S23+ holder meg et par dager med moderat til tung bruk, mens S23 «bare» holder halvannen. Det er fortsatt godt nok så lenge en telefon holder fra morgen til kveld.

Som alltid er det helt ok stereolyd i Galaxy S-ene. Men det har kanskje blitt litt veikere lyd i de to rimeligste sammenliknet med før. Ved siden av både Ultra og en iPhone 14 Pro Max sier lyden mer «podcast» enn radio med musikk fra kjøkkenbenken. Kanskje ikke den vanligste bruksmetoden, men spinklere lyd er også av betydning både for å høre ringetoner, alarmer og håndfrilyd under samtale. Bedre er bedre - også her, og det kunne gjerne vært et knepp kvassere på de to rimeligste S23-ene.

Jeg opplever ellers at begge lader raskt nok, selv om minste utgave lader merkbart tregere enn S23+, med sine 25 watt fremfor 45 watt som det er i de to største S23-modellene. Du slipper en del raskere vekk fra veggen med de heftigste S23-ene enn med den minste, men med tilstrekkelig batteritid uansett er det sjelden det «kniper», og hvis batterilading var alfa og omega gikk du kanskje uansett vel så gjerne for en OnePlus eller Xiaomi med over 100 watts kabellading.

For min del er fraværet av en rask lader oppi esken mer irriterende enn topphastighetene de to telefonene lader med. De koster tross alt mye.

Ellers er brukervennlighet i menyene, lydkvalitet under samtale og presisjon i berøringsskjermen som jeg forventer det av en Galaxy S-modell. Alt er «på stell». Kjenner du Samsung vil du finne deg raskt til rette her. Det eneste som er vesentlig annerledes er den velsmurte gliden i menyene der ting aldri stopper opp. Det blir du farlig fort vant til.

Målt ytelse:

Som for sin storebror Galaxy S23 Ultra, og den tilsvarende godt motoriserte OnePlus 11 er det ekstremt god målt ytelse i også de to rimeligre S23-modellene. Jeg har ikke merket noe til dårligere flyt i krevende apper under bruk av disse to enn i den største.

Årets enkleste konklusjon; du blir neppe skuffet av en Galaxy S23. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon: Galaxy S23 er et lett kjøp

Det er ikke så innmari mye å plukke på med Galaxy S23 og S23+. Iallfall ikke som er kjempeviktig.

S23 og S23+ bør være ganske enkle kjøp som ikke burde skuffe hverken fans eller nyankomne i Samsungs galakse.

Jeg vet at mange som har hatt Galaxy S gjennom årene er like lojale til serien som iPhone-brukere gjerne er. Og dermed blir det en slags «folkevogn»-mobil dette her. Og av slike telefoner, er årets modeller noen av de sterkeste vi har sett. Helheten er veldig, veldig bra.

Så var det ned til detaljene. Vi må jo ha noe å sutre bittelitt over når ting koster 11.000 kroner og opp.

Jeg synes kameraet burde være bedre i middels innelys. Stereolyden fra høyttalerne hadde tålt å være et knepp eller to bedre, og selv om miljøargumentet holder vann - slutter det aldri å irritere meg at du må ha en lader til 300–500 kroner utenom for å lade så dyre telefoner som dette optimalt. De kunne kanskje ladet litt fortere, men pytt pytt.

Det overskygger uansett ikke de ekstreme hastighetene du opplever i menyene her. De virkelig flotte skjermene. En design som fremstår mer helhetlig og «på stell» enn på lenge, og at alle i hele serien har mest solide Gorilla Glass. Vanntetting er som vanlig på stell, og trådløs lading er det også her. Begge de to siste uteble i nyligste OnePlus 11.

Disse koster henholdsvis 11.000 og 14.000. Veien opp til rimeligste S23 Ultra kan være kort hvis du først ser på disse summene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det gjenstår én «ulempe» S23-ene deler med mange i år; en viss prisoppgang. Disse starter på henholdsvis 11.000 kroner for Galaxy S23 og 14.000 kroner for S23+.

Det er vanskelig å si at så gode telefoner ikke er verdt den prisen, men vi er programforpliktet til å påpeke at du finner telefoner for halve prisen som kommer forbasket nær den samme mobilopplevelsen. Se for eksempel på OnePlus Nord 2, Motorolas Edge 30-modeller og på Nothing Phone (1).

Om en toppmodell som ikke er fullt så dyr står på ønskelisten kan vi nevne OnePlus 11 og den spesielle Asus ZenFone 9 - begge ekstremt gode valg hvis det skal være litt rimeligere men fortsatt fra øverste hylle.

Men som påpekt; de små luksustingene som viser at dette tross alt er vesentlig dyrere telefoner finner du overalt.

