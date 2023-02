Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test OnePlus 11

OnePlus 11 er en imponerende toppmodell på budsjett

Snuser på langt dyrere Samsunger og iPhoner.

Teknisk er ikke OnePlus 11-kameraet det beste, men i praksis lager det noen av de fineste bildene vi har sett fra en telefon. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus er et underlig, tidvis ufokusert mobilmerke. Vi vet aldri akkurat hva de vil satse på, og noen ganger blir det skivebom. Denne gangen heter nyskapningen OnePlus 11, og endelig er det solide tegn til bedring å spore etter en liten avsporing.

Hasselblad-logoen er tilbake på kamerahumpen, og OnePlus-tradisjonen, den fysiske stillebryteren på siden av telefonen er der igjen.

Lynrask brukeropplevelse, enda raskere lading og noen av de peneste bildene fra noe mobilkamera vi har vært ute for er blant trekkplastrene til denne telefonen.

9 Imponerende fjerne Sammenlign OnePlus 11 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 9990 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Flott brukeropplevelse og nydelige bilder fra en litt billigere toppmodell. Fordeler + Særdeles fin fargegjengivelse fra kameraet

+ Ekstremt gode spesifikasjoner

+ Langvarige oppdateringer lovet (5 år)

+ Lynrask lading og lader inkludert

+ Svært gode menyer

+ Lite ekstra dilldall i menyene

+ Tåler vanlig "uvær" (IP64)

+ Fysisk bryter for stillemodus

+ Toppversjonen (16GB /256GB) gir aller mest for pengene Ting å tenke på — Ingen trådløs lading

— USB-A-kabel i esken

— Konkurrentene har IP67/IP68 og tåler senking i vann

— Noe svakere teknisk kameraytelse enn de råeste toppmodellene

— Dårligere innebygget stereolyd enn Galaxy S og iPhone

Bygger videre på designet fra 10-erne

Den siste skikkelig gode toppmodellen fra OnePlus het 9 Pro. Der toppet produsenten det meste, fra kamera til vanntetting og virket å ha et tydelig koreansk mål med sin heftigste mobil.

Etter fjorårets litt lavere ambisjoner er det deilig å se at OnePlus 11 tar igjen litt av det tapte.

OnePlus 11 har dessverre ikke blitt helt vanntett, noe vi gjerne skulle sett. Men en slags fukttålighet er det «markert for», siden den skal ha IP64-sertifisering. Dermed skal den tåle vannsøl fra alle retninger.

Det betyr at den nok tåler været i Bergen, men at plaskedammen i regnjakkelomma kanskje ikke er like trygg.

En flott og strømgjerrig OLED-skjerm på 6,8 tommer dekker forsiden. Kantene er svakt buet. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamerahumpen er litt mindre anonym enn den har vært i de par siste flaggskipene.

Og det er nok en gang lett å stille av og på lyden med en fysisk bryter fremfor å måtte lete i menyer eller holde inne volumknappen lenge. Lettvint og fint når det er tid for møte på jobb.

Designmessig er det en glitrete svart variant og en mørk jadegrønn variant du kan kjøpe. Sistnevnte er i lakkblank utførelse, og derfor mer mottagelig for fingeravtrykk enn den ørlite ruglete svarte varianten.

Ser vi bort fra kamerahumpen, skyvebryteren og de små fargeendringene er det likevel en telefon som ligner mye på OnePlus 10-serien.

Den svarte utgaven har små glitrende elementer, og er bitte litt ujevn slik at den ikke samler fingeravtrykk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De store forbedringene er på innsiden

OnePlus 11 kan fås ned i rett over 9.000 kroner for en utgave med 128 gigabyte lagring og 8 gigabyte RAM. Men hvis du ønsker en mye mer fremtidssikker telefon får du varianten med 256 gigabyte lagring og massive 16 gigabyte RAM for rett under 10.000 kroner.

Det er den jeg hadde valgt, siden OnePlus i likhet med Samsung har fulgt opp stadig økende krav om varighet på produktene sine.

Nå lover også OnePlus storoppdateringer i fire år, og sikkerhetsoppdateringer i fem år. I de par siste av de årene kan det godt hende du, eller den du har solgt telefonen til, blir glad for at du valgte ett hakk opp fra den rimeligste utgaven.

Her får du også den nyeste nye mobilprosessoren, Snapdragon 8 gen 2. Den har vi alt hilst på Galaxy S23-serien fra Samsung, og i målinger har den vist seg lynende rask, og fullt i stand til å konkurrere med Apples råeste mobilprosessorer.

Skyvebryteren som skrur av lyden er tilbake i OnePlus 11 etter at de rotet den bort i OnePlus 10T. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ser vi til konkurrentene er det som regel kun de absolutte toppmodellene som har innmat som matcher OnePlus 11. Og selv for absolutte inngangsmodell i S23-serien betaler du en tusenlapp mer enn den råeste OnePlus 11-en koster. Da får du dessuten enda mindre skjerm. Så vil du ha det og så det matcher med Samsung-flagg må du betale rundt 14.000 kroner for en S23+.

Vi har ikke ferdigtestet billigste og mellomste S23-versjon ennå, og det er andre tekniske forskjeller på dem og OnePlus 11, men det bør det også være med en differanse på 1000 kroner opp til S23 eller hele 4000 kroner opp til S23+.

Du trenger uansett ikke hvert gram av ytelse denne telefonen har å by på. Men du finner ikke noen telefoner på markedet som har nevneverdig mer ytelse å tilby deg, og i en virkelighet der prisgunstig er bra og varig er enda bedre er OnePlus 11 en lovende pakke.

Under ser du en sammenligning av OnePlus 11 mot aktuelle konkurrenter. Vi har gruppert OnePlusen sammen med den S23-utgaven som ligner mest, også i størrelse, men hvis målet er mest mulig like spesifikasjoner for samme pris uten hensyn til skjermstørrelse kan du gå ned til basismodellen fra Samsung for å komme enda nærmere.

OnePlus 11 Samsung Galaxy S23 Plus Google Pixel 7 Pro Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra annonse Pris 9990 13290 9409 10490 15909 11135 Skjermstørrelse 6,7" 6,6" 6,7" 6,1" 6,8" 6,8" Skjermglass Gorilla Victus / GG5 Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Gorilla Victus 2 Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Oppløsning 3216 x 1440 2340 x 1080 3120 x 1440 2340 x 1080 3088 x 1440 3088 x 1440 Størrelse 16,31 x 7,41 x 0,85 cm 15,78 x 7,62 x 0,76cm 16,29 x 7,66 x 0,89cm 14,63 x 7,09 x 0,76cm 16,34 x 7,81 x 0,89cm 16,33 x 7,79 x 0,89cm Vekt 205g 196g 212g 168g 234g 228g - - - - - - Hovedkamera 50MP, 1/1.56" 50MP 50MP, 1/1,31" 50MP 200MP, 1/1,3" 108MP, 1/1,33" Zoomkamera 2X 3x 5x 3x 3x, 10x (100x digital) 3x, 10x (100x digital) - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Google Tensor G2 Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Exynos 2200 RAM/Lagring (fra) 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB Omtrentlig pris (fra) 9200 kroner 14.000 kroner 9500 kroner 11.000 kroner 16.000 kroner 11200 kroner Åpne fullskjerm Mer +

Knallbra brukeropplevelse

Samme hvor OnePlus har vært i «formkurven» sin er det ett punkt du har vært trygg på med denne leverandøren. Mobilene er raske og smidige og du må aldri vente på at de skal gjøre det du ber om. Slik er det med OnePlus 11 også.

Oksygen OS, som menyene heter her, er fylt opp med det siste fra Android 13, men har også sine egne finesser. Som kinesiske telefoner i en årrekke har vært kjent for kan du stille inn og pusse på det meste. Hvis du vil se hvor raskt datakvoten svinner kan du få tilkoblingshastighet øverst på telefonen.

Her er det og mulighet til å skru på batterisparende funksjoner ved lading, slik at ikke telefonen ligger lenge på 100 prosent.

En mengde nyttige funksjoner er gjemt rundtom i Oxygen OS, som OnePlus kaller menysystemet sitt. Det er basert på Android 13, og vil få fire store oppdateringer og fem år med sikkerhet. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Best of-liste fra andre telefoner

Innstillingsmenyen fremstår ellers som en slags «best of»-liste over ideer som har vært innom ulike telefoner gjennom årene. Du kan for eksempel skru på at telefonen skal våkne ved et dobbeltapp på skjermen. Det er en separat bryter som lar deg skru skjermen av ved et dobbeltapp på en tom del av startskjermen. Løft for å vekke er også en funksjon. Disse løsningene kjenner vi fra for eksempel LG og Apple.

Det er i det hele tatt mye her du kan skru og stille på etter eget behov. Med Android 13 kom det inn en del flere ting du kan tilpasse i alle telefoner, også Samsungs. Men det er fortsatt flere brytere og tilpasningsmuligheter i en OnePlus enn i de fleste av konkurrentene. Hvis skreddersydd bruksopplevelse er noe du vil ha, så får du det her.

Og du får det også uten et hav av forhåndsinnlastet reklameprogramvare. Selv om det er en nokså tilpasset utgave av Android er ikke Oxygen OS stappet med en haug apper du aldri vil bruke.

OnePlus 11 beviser at du ikke trenger å være størst eller mest high tech for å ta gode bilder. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamera: Virkelig gode farger

Vi pleier å le litt når andre selskapers logoer dukker opp på mobiler eller PC-er. Det er sjelden denne øvelsen er mer enn en symbolsk gimmick for å bruke et annet merkes tiltrekningskraft mot lojale brukere eller fans av det merket. Om OnePlus og Hasselblad-samarbeidet er det samme er vanskelig å si. Det vi vet er at Hasselblad ikke har hatt særlig med utformingen av det fysiske kameraet å gjøre. Her handler det visstnok om tuning av farger.

Og vel, det er da tross alt noe av det første jeg legger merke til etter å ha brukt telefonen. Om bildene teknisk er bedre enn de jeg får fra Samsungs eller Apples toppmodeller er utrolig vanskelig å si – og vanskeligere jo lysere det er, siden bildebrikken er litt mindre i OnePlus.

Men fargene i bildene er definitivt mest spektakulære fra OnePlusen. Jeg har hatt denne telefonen i lommen en ganske god stund nå, og av de nyere toppmodellene er den den eneste som virkelig klarer å gjenskape magien jeg noen ganger tar opp telefonen av lommen for å fange. Det er naturlig nok spesielt landskapsbilder og spektakulær natur det handler om.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

OnePlus har beholdt samme kameraspesifikasjoner på hovedakameraet her som i forrige modell. Det var i sin tur en nedgradering størrelsesmessig fra OnePlus 10 Pro og 9 Pro.

Men de kommer et stykke på vei mot forsoning ved å ha kastet ut det elendige 2-megapikslers makrokameraet fra forgjengeren til fordel for et helt ok zoom-kamera som tar deg dobbelt så nærme. Også ultravidvinkelen har blitt bedre siden sist.

Rent teknisk snakker vi nok om fjerdeplassen blant de etablerte aktørene i landet, med Apple og Samsung på topp, og Google hakk i hjel. Før altså OnePlus. Men hvis vi glemmer spesifikasjonsarket, og bare snakker om «hvor fint et vellykket bilde blir», så dukker OnePlus 11 opp igjen og igjen.

Ytelsestester: Helt i toppen

Som vi har erfart en gang tidligere er den nye Snapdragon 8 gen 2-prosessoren et helt lite kraftverk. Endelig har Android-telefoner tatt igjen en solid bit av ledelsen Apple har hatt på denne fronten, og det er ikke lenger sånn at en iPhone fra 2–3 generasjoner tilbake yter like godt som dagens beste Apple-konkurrenter.

Her er det masse futt hele veien. AnTuTu indikerte for mulig ytelsesjuks, men i advarselen står det også et forbehold om at det kan være så enkelt som «fremtidsteknologi». Og med dette som telefon nummer to på markedet – iallfall her på berget – med disse spesifikasjonene, er det grunn til å tro at «jukset» bare er ekstremt rask maskinvare.

Uansett er det og verdt å ta med at ytelsesmålinger alene ikke er det du bør se på når du velger telefon. Det er langt viktigere at den ytelsen hentes ut «riktig» i form av en smidig og god brukeropplevelse.

Lynrask kablet lading, men ...

Et ganske stort batteri hører med her, og de 5.000 mAh-ene holder et par dager. Jeg oppfatter denne telefonen som litt mer varig i brukstid enn Samsungs S23 Ultra, som gjerne holdt i halvannet døgn i min bruk.

Når OnePlus 11 er tom kan du lade den lynraskt med den medfølgende 100-wattsladeren. Det er dog tre små irritasjonsmoment her; det ene er at forgjengeren kom da vitterlig med enda raskere 150-watts lader. Hvor ble den av? Og i «tilbakesteget» til 100W ladeeffekt er vi også tilbake på en medfølgende USB A-kontakten.

Der laptoper med bare USB-C var et irritasjonsmoment for fire-fem år siden, er vi så langt inne i overgangen til standarden nå at det for svært mange vil være USB-A-utstyret som krever en overgang eller flere medbrakte ladere på tur.

En annen ladeting som irriterer er fraværet av trådløs lading. Det ble borte i OnePlus 10T og er altså fortsatt ikke tilbake. Trådløs lading er en «komfortfunksjon» mange forventer når de betaler opp mot, eller mer enn, 10.000 kroner for telefonen sin i dag.

OnePlus 11 har fått tilbake godfølelsen. Den seirer ikke på alt, men den kommer så nærme at det er lett å overse dens mangler. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon: På vei tilbake til toppform

Det er vanskelig å finne store skuffelser i OnePlus 11-pakken. Med IP64-sertifisering vet vi at den «tåler norsk vær». Den har kanskje ikke verdens heftigste kamerabrikker på papiret, men den har iallfall ikke rotet vekk budsjettet på elendige kameraløsninger du ikke behøver.

Og det teller veldig positivt at bildene du tar med OnePlus 11 har en tendens til å bli finere å se på enn mange av bildene fra konkurrenters telefoner, selv om kan hende detaljnivå og rene spesifikasjoner er bedre hos enkelte av de andre.

Du får lang batteritid og lynrask lading her, du får fantastiske menyer og du får en mobildesign som er iøynefallende – noe som er litt sjelden nå for tiden.

OnePlus lover langvarige oppdateringer – minimum fem år – for OnePlus 11. Telefonen støtter dessuten HD-lyd i telefonsamtaler på tvers av alle norske operatører.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... men jeg ønsker meg fortsatt en litt bedre OnePlus

Jeg tillater meg å irritere meg over at jeg må kjøpe en ren USB-C-kabel hvis OnePlus 11 skal snakke med laderne og laptopen jeg har fra før. Bedre vanntetting for langvarig opphold i søkkvåte lommer hadde vært fint. Og trådløs lading er en ting vi har blitt vant til i toppmodeller.

Og jeg må bare drømme om hvor vanvittig fine bilder OnePlus 11 kunne tatt hvis de beholdt all den gode programvaren som gir bildene «looken» de får her, samtidig som de skrudde opp kvaliteten på kamerabrikken enda et knepp.

I denne testen tar vi aller mest utgangspunkt i OnePlus 11-modellen «med alt». Til 10.000 kroner slipper du 4000 kroner billigere unna enn om du velger en S23+ fra Samsung. Er trådløs lading og vanntett telefon verdt så mye for deg? Og ta med i regnestykket at du da halverer mengden RAM, som for en telefon som kanskje skal vare i fem år er ganske viktig.

Målt i mobiltelefon per krone kommer OnePlus svært greit ut av det hvis vi må opp i markedets aller heftigste telefoner for å finne noen som yter bedre.

I likhet med konkurrentene i Samsung har også OnePlus et oppstartstilbud. Den første uken – fra i kveld 7. februar til salgsstart den 15. februar – kan du bestille OnePlus 11 og få OnePlus Buds 2 Pro inkludert. Foreløpig er ikke testen av disse klar, men de er priset til omtrent 2.000 kroner, og førsteinntrykket også her er meget bra.

Googles Pixel 7 Pro tar den på kamerafronten uten å koste så mye mer, men da snakker vi også om fjorårets maskinvare.

