Test Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra er antakelig verdens beste mobil

Mer av alt, og perfekt flyt.

Det skal godt gjøres å få en heftigere totalpakke på mobil enn S23 Ultra. Og når den også har prikkfri brukeropplevelse er det ikke veldig mye som kan gjøres bedre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy S23 Ultra er en Android-telefon som starter på 16.000 kroner. Den er det heftigste Samsung har å tilby med som er utformet som en «tradisjonell murstein», i motsetning til de brettbare variantene selskapet har kommet med de siste årene.

Bør du bruke så innmari mye penger på en ny mobil nå? Prismessig er den i forholdsvis godt selskap; også Apple tar seg særdeles godt betalt for toppmodellene iPhone 14 Pro.

Så hva får du for så mye penger? Innmari mye mobiltelefon. Med en skjult fordel som ikke nevnes i spesifikasjonene.

Fem tuter på baksiden. Det er ikke enkelt å se forskjell på S23 Ultra og dens forgjenger. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den «skjulte» forskjellen

La oss gå rett på den skjulte fordelen. For hvordan markedsfører du egentlig «virker endelig akkurat så godt som den skal?».

Jeg snakker ikke om gigahertz eller ytelsestester, men likevel om prosessoren i telefonen.

I målinger har Samsung alltid hatt gode nok prosessorer.

Forskjellene jeg snakker om merkes fra dag til dag, når du bare skal hente frem den e-posten eller finne den flybookingen - når telefonen bare får hikke akkurat idét du trenger at den yter som best.

Vi har omtalt Samsungs tendenser til å ikke ha «perfekt flyt» i svært mange av Samsung-testene gjennom de siste årene. Og det har vært merkbart bedre flyt og respons i Samsungene som har kommet med Snapdragon-prosessorer før.

Men det har altså manglet i toppmodellene. Her har amerikanerne fått varianten med Snapdragon, mens Europa og Korea har fått telefoner med Samsung Exynos.

Fantastisk flyt

Med Galaxy S23 Ultra er den flyten på plass. Vi har hatt Samsungs nye toppmodell et godt antall dager nå, og ikke på noe tidspunkt har den fusket eller opptrådt tregere enn forventet.

Den enorme ytelsen har vært merkbar i alt fra appkjøring til kamerabruk. Også en del av de mer avanserte funksjonene som er bygget inn i One UI, Samsungs menysystem, virker å gå uventet flytende, så som utklippfunksjonen fra Galleri-appen.

Dette er altså den «minst annonserte» nye forbedringen, men like fullt den mest merkbare.

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Google Pixel 7 Pro OnePlus 11 annonse Pris 15909 13075 13290 10490 9409 9990 Skjermstørrelse 6,8" 6,8" 6,6" 6,1" 6,7" 6,7" Skjermglass Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Gorilla Victus 2 Gorilla Victus 2 Gorilla Victus Gorilla Victus / GG5 Oppløsning 3088 x 1440 3088 x 1440 2340 x 1080 2340 x 1080 3120 x 1440 3216 x 1440 Størrelse 16,34 x 7,81 x 0,89cm 16,33 x 7,79 x 0,89cm 15,78 x 7,62 x 0,76cm 14,63 x 7,09 x 0,76cm 16,29 x 7,66 x 0,89cm 16,31 x 7,41 x 0,85 cm Vekt 234g 228g 196g 168g 212g 205g - - - - - - Hovedkamera 200MP, 1/1,3" 108MP, 1/1,33" 50MP 50MP 50MP, 1/1,31" 50MP, 1/1.56" Zoomkamera 3x, 10x (100x digital) 3x, 10x (100x digital) 3x 3x 5x 2X - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Exynos 2200 Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 Google Tensor G2 Snapdragon 8 gen 2 RAM/Lagring (fra) 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB 8 GB / 128 GB 12 GB / 256 GB - - - - - - Vanntett Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Bytt Batteristørrelse 5000 mAh 5000 mAh 4700 mAh 4500 mAh 5000 mAh 5000 mAh Trådløs lading Ja, 15W Ja, 15W Ja, 15W Ja, 15W Ja, 23W Bytt Kablet lading 45W (tilbehør) 45W (tilbehør) 45W (tilbehør) 25W (tilbehør) 23W (tilbehør) 100W (inkludert) Pris (ca) i skrivende stund Veil 15990,- 11.600,- Veil 13990,- Veil 10990,- 9500,- Ikke kjent/Norgeslansert Åpne fullskjerm Mer +

Litt flatere kanter langs siden av skjermen er bra både for pennebruk og tastetrykk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Én synlig forskjell

Det er egentlig kun én synlig forskjell på Galaxy S22 Ultra og Galaxy S23 Ultra. Det handler om tykkelsen på selve rammen du holder i på telefonen.

Her har skjerm og bakside fortsatt en svak bue ytterst på telefonen, men sammenliknet med forrige modell er S23 Ultra mye flatere. Det er ikke kun et designpoeng her - det betyr også at telefonen er enklere å bruke den digitale S-pennen på, for eksempel når du skal tegne eller notere.

Forøvrig er det fem utstikkende kameradeler på baksiden. Fire linser og én tut med lasersensor til fokus. Ellers er det også Gorilla Glass Victus 2 som er brukt her, og samme type aluminium som i fjorårsmodellen. IP68-sertifiseringen er fortsatt med, slik at telefonen for de fleste praktiske formål er vanntett.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Batteritid: Tilstrekkelig+

Der vi tidligere har merket middels til svak batteritid med noen av de Exynos-baserte telefonene har forskjellene like fullt fremstått som mindre med S23 Ultra enn den bedrede responsen kanskje skulle tilsi. Jeg får omtrent halvannet døgns bruk ut av den, med noen timers trykking, surfing og scrolling gjennom dagen.

Telefonen starter på 16.000 kroner, men batterilader følger ikke med. Vi påpeker det stadig vekk. Miljøaspektet med «for mange ladere på dynga» er én ting, men til prisen Samsung krever for en S23 Ultra burde hurtiglader være med - i en eller annen form.

Kanskje kunne man fått med et «gavekort» på en fremtidig lader når du en gang trenger den, hvis man ville please både miljøforkjempere og mobilkjøpere med hastverk?

Enn så lenge må du altså enten kjøpe lader ved siden av eller ha en fra før.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

One UI er stadig med oss

Menyene på Galaxy S23-serien, og dermed også Ultra, er lettfattelige. Og uten det stadige inntrykket av at ting lugger litt oppleves de som svært gode. Det til tross at de har vært med oss i sin nåværende form ganske lenge nå.

Det er gode, fornuftige kategoriseringer i innstillingsmenyen. Finner du ikke noe kan du enkelt søke. I nedtrekksmenyen er også ting logisk plassert, og et langtrykk gir deg utvidede valgmuligheter.

En flatere ramme føles litt mindre spiss i hånden. Det er en kurant endring med tanke på at dette allerede er en stor telefon å holde. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Smarte funksjoner og topp ytelse

Det er små forbedringer i hjørnene her. For eksempel er utklipp av bilder ved å trykke og holde på bildet i galleriet nå en ting. Apple tok det med i sin iOS 15 for noen måneder siden, men jeg synes Samsung har gjort jobben bedre. For utklippene blir ofte bedre, og de kommer på transparent bakgrunn når de limes inn i tjenester som Messenger. Fra en iPhone vil de få hvit bakgrunn som ødelegger litt av poenget.

Snapchat kan nå dra nytte av alle kameraene på baksiden av S23 Ultra direkte. Jeg er usikker på om kvaliteten ved store zoomutslag er like god som fra Samsungs egen app, men det er helt tydelig at telefonen faktisk bruker 10x zoom-kameraet når du begynner å klype deg inn på motivet. Kvaliteten på sendte bilder blir også jevnt over bedre enn før.

Det er Gorilla Glass Victus 2 som pryder forside og bakside av telefonen. Og selv om det har skjedd mye med kameraene er det ikke spesielt synlig fra utsiden. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fantastisk kamera

Kameraet kan fotografere helt opp i 200 megapikslers oppløsning nå. Men det forutsetter massevis av lys, og i ordinær modus trenger du ikke å forholde deg til den massive oppløsningen.

«Under» avtrekkerknappen er slike kjempeoppløsninger mest nyttige til gjemte funksjoner som for eksempel fjerning av støy ved hjelp av statistikkbaserte verktøy. Hvis du har ni kvadratiske grupper på fire piksler i ett stort kvadrat - og alle unntatt én bitteliten pixel er knallgule, hva er sannsynligheten for at den ene lille pikselen er lilla? Dette er svært forenklet slik såkalt «pixel binning» virker, og en grunn til at flere piksler i kameraet kan gi deg bedre sluttresultater - selv om du aldri ser på en 200 megapiksler stor fil.

Nå manglet det ikke på oppløsning i forrige generasjon heller, og kamerastørrelsen og glasset er det samme. Så noen kjempestor forskjell er ikke merkbar, men det er fortsatt ett av markedets beste stillbildekamera dette her. Det gjør en utmerket jobb på eksponering i vanskelige forhold og på nattmodus.

Under ser du noen av bildene vi tok med S23 Ultra:

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ifølge Samsung skal det ha blitt bedre til å ta bilder i motlys - en historisk vanskelig øvelse for kamera. Den kan ha blitt noe bedre, men øvelsen er fortsatt vanskelig.

Det handler litt om den samme udefinerbare følelsen av at ting har blitt litt kvassere i zoomavdelingen også. Det er litt enklere å få et «lesbart» bilde på maksimalt zoomutslag - slik at det i hvert fall er brukbart til dokumentasjon. Men det er fortsatt slik at et «godt bilde» til å poste på tjenester tar slutt en plass mellom 20x og 30x zoom.

Det er med andre ord nokså marginale forbedringer i kameraet her - men det er fra et utgangspunkt som var særdeles godt fra før. Det er egentlig nesten bare Apples toppeste iPhoner denne telefonen konkurrerer med.

Vi noterer oss til slutt at selfiekameraet gjør en super jobb, og at det er portrettmoduser både for solobilder og for gruppebilder her. Begge fungerer prima.

Nattbilder, selfier og eksempler på ekstrem zoom ser du i galleriet under:

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Alene med digital penn

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De to siste Galaxy S Ultra-modellene de eneste på markedet som fortsatt leveres med penn bygget inn. Du kan rett nok kjøpe penn og deksel med holder til Galaxy Z Fold-serien.

Det er en liten stund siden de største innovasjonene på pennefronten. Der det gjerne kom nye nivåer av trykkfølsomhet, sensorer som målte vinkel og nye fjernstyringsfunksjoner i Galaxy Note-modellene, er pennen litt mer «tilfeldigvis med» i Galaxy S23 Ultra.

Men for deg som liker å drodle er det like fullt et supert tilskudd. Pennetuppene glir akkurat passe tregt mot skjermglasset og trykkfølsomheten regulerer tyngden på streken.

Pennen skjuler mange funksjoner, og ikke alle handler om å tegne eller skrive. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som tidligere modeller har også S23 Ultra i seg muligheten til å vise skrivebordsapper i storskjerm. Du kan for eksempel presentere PowerPoint med den trådløst mot en Samsung-TV. Da kan du bruke S-pennen som fjernkontroll med ett eller to trykk på knappen for å styre presentasjonen.

Det er også mulig å kjøpe deksler til S23 Ultra som har innebygget fototastativ du bare folder ut. For eksempel for astrofoto eller andre mørkefunksjoner kan det være spennende. Eller bare for å ta selfier på litt avstand med hovedkameraet - da kan du trykke på utløseren med S-pennen.

Det er i det hele tatt ganske mye du kan bruke pennen som følger med her til, og det behøver ikke involvere skriblerier eller tegning.

En mengde nye deksler har kommet til for S23-serien. Dette har en håndstroppp å baksiden - kanskje ekstra nyttig for deg som synes den er litt i største laget. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ytelsestestene

Med den siste generasjonen prosessor fra Qualcomm, Snapdragon 8 gen 2, er det ikke innmari overraskende at S23 Ultra også yter best av Android-telefonene vi har testet så langt. Men her blir konkurransen fort tett, for vi vet om flere telefoner med denne innmaten.

Opp mot Apples iPhoner ytelsen til dels en «catch up», men i for eksempel 3DMark går den også en bit forbi der vi måler dagens iPhone 14-serie. Så det virker som Apple har mistet en god bit av sitt voldsomme forsprang, selv om telefonene vinner ulike tester hver.

Når vi snakker om knall ytelse med denne telefonen handler det mest om den du opplever. Selv om den målte også er meget, meget god.

Denne målte ytelsen er imidlertid kjekk å ha når vi tar med at Samsung lover fire års storoppdateringer og fem års sikkerhetsoppdateringer for sine nyeste modeller. Fremtidssikring er fint.

Åpner seg kjapt

Fingeravtrykk, ansiktslås eller kode. Eller alle sammen. Du velger selv, og det går raskt å låse opp Galaxy S23 Ultra. Både ansiktslåsen og fingeravtrykksleseren jobber raskt. Som vanlig for S-serien er det en ultrasonisk leser og ikke den vanlige optiske som er bygget inn. Dermed er et lett trykk nok, og som regel vil telefonen ha låst opp uten at du må gi det noe «ventetid» mens du holder fingeren nedpå skjermen.

Ansiktsleseren har imidlertid den vanlige ulempen som omtrent alle telefoner utenom iPhone har; den krever lys for å virke. Ikke veldig mye lys, rett nok, men du bruker ikke ansiktslåsen før du skrur på lyset på soverommet om morgenen. En iPhone låser opp selv om det er stummende mørkt, på grunn av sin innebygde infrarøde lyskaster.

Konklusjon: S23 Ultra - Den mest komplette telefonen

Når vi begynner å slite med å finne trekkpunkter nærmer karakteren seg toppen. S23 Ultra er endelig det monsteret som navnet antyder. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Elefanten i Samsung-rommet de siste fire-fem årene har vært at telefonene aldri har vært de raskeste eller smidigste. God ytelse i målinger? Javel, men i praksis har de hatt sine små omganger hikke og småstopp. Noen modeller har vært i overkant strømsultne og buggete.

Men Galaxy S23 Ultra viser hvor utrolig bra det kan bli når absolutt alt stemmer for Samsung. Det lille vi har å innvende mot denne modellen er aktive valg gjort av selskapet bak. Vi synes den er dyr og det burde følge med en lader til denne prisen.

Andre ting handler om prioriteringer og utforming. Det er ikke gjort allverden med designen her. Og Apple har fortsatt en bedre og raskere ansiktslås enn Samsung.

Men flyten i S23 Ultra er like god som den du får fra de beste iPhoner. Kameraet er etter hvert vel så godt integrert i appene du bruker. Den kokkosprø 100-gangerszoomen begynner å bli faktisk nyttig til noe, og nattmodusen som Samsung lenge var dårlig på har nå blitt skikkelig bra.

Så lenge du passer på at håndstørrelse og budsjett matcher er S23 Ultra et utmerket valg. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Knapt noen er bedre på mobilskjerm enn Samsung, og Ultra har fortsatt det ypperste du kan få på lysstyrke, og med smart styring av fargene blir den ikke bare blass når sola står rett på heller.

Om du liker å tegne eller bare fjernstyre PowerPointen din på møterommet har S23 Ultra en løsning for det også.

Og mye, mye mer.

For deg som har stor nok konto og store nok never til å håndtere en S23 Ultra får vi bare si løp og kjøp.

PS! Pass ekstra godt på lanseringstilbudene for denne telefonen. Du kan for eksempel få oppgradert lagringsplass til inngangspris hos noen aktører. Mens andre igjen har skrudd ned startprisen på billigste modell nå helt i starten. Hos noen operatører vet vi at du kan få Buds Pro 2 med på kjøpet, hvis ørepropper står høyere i kurs. I Samsungs egen nettbutikk kan du velge farger du ikke får kjøpt i vanlige butikker.

Her er noen alternativer til Samsung Galaxy S23 Ultra vi vil fremheve:

Vi har fortsatt ikke testet de andre medlemmene i S23-familien. Men allerede nå vet vi at valget av maskinvare har vært bra for Samsungs toppserie, og der stiller alle tre telefoner likt. Så alt taler for at også de vanlige er meget gode. Test kommer.

Vi vet dessuten at det nærmer seg lansering fra OnePlus, som tidligere i år viste frem det som skal bli OnePlus 11 globalt. Heng med for å se hvor god den er i forhold til Samsungs nye toppmodeller.

Erkekonkurrenten til Samsungs Galaxy S23 Ultra heter dog uten tvil Apple iPhone 14 Pro Max. Eller «bare» Pro, hvis du vil ha en litt mindre telefon. De matcher hverandre på mye, men der Samsung har penn og ekstrem zoom, har Apple enkelte forbedringer på kamerastabilisering og bedre ansiktslås, for å nevne noe.

