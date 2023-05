Nå kommer reklame til Snapchats «My AI»

Og i Spotlight.

Snapchat får annonser både i kortvideoformatet Spotlights og ikke minst i chatboten My AI. Kamera Snapchat

Hannah Alvestad 3. mai 2023, 09:34 Lagre Lagre artikkel

Snapchat-brukere vil få sponset innhold i AI-chatboten My AI, og i TikTok-etterligneren Spotlight. Det varslet Snap på reklamekonferansen NewFronts tirsdag og senere i en pressemelding.

Brukere har tidligere vist stor misnøye over at de ikke kan fjerne My AI fra Snapchaten sin, som ligger festet øverst i samtalelisten i appen. Dette har ført til mange negative anmeldelser av appen i App Store.

Appen selv omtaler endringen som en ny måte for å hjelpe annonsører å nå Snapchat sitt unike publikum. I My AI kan annonseinnholdet være levert ved hjelp av lenker og anbefalinger til brukere.

Endringen kom få dager etter at det ble offentliggjort at Snap Inc. sine inntekter har gått ned med seks prosent for samme periode forrige år.

Den skreddersydde opplevelsen

Dersom brukere spør AI-chatboten om middagstips, kan de med den nye endringen oppleve å få sponsende lenker til restauranter, matleveringstjenester eller liknende. Det sendes ikke ut sponset innhold som ikke er relevant for samtalen med My AI. Endringen er i en tidlig og eksperimentell fase, ifølge Snapchat selv.

Chatboten har foreløpig ikke helt kontroll selv på når endringen skjer, slik du kan se i skjermbildet.

Informasjonen om det kommende annonseinnholdet hos Snapchat gitt av My AI var vag. Kamera Hannah Alvestad, Tek.no

My AI benytter seg av posisjonen til brukeren, som Snapchat forteller er fordi de ønsker å skape en skreddersydd opplevelse for brukerne. Dersom du har aktivert tilgang til posisjon for appen, har My AI automatisk tilgang til denne, og vil ha det så lenge posisjonen din deles med Snapchat.

Du kan fjerne My AI, dersom du har Snapchat+, et betalingsabonnement som koster 44 kroner i måneden eller 349 kroner for et år.

I dag fjerner ikke Snapchat annonseinnhold for dem med Snapchat+, dermed vil de kommende endringene i annonseinnhold trolig gjelde alle brukere.

3. mai 2023, 09:34