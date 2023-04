AI skapte falsk superhit med The Weeknd

... og en annen AI vant fotokonkurranse.

Slik presenterer Ghostwriter sporet på TikTok. Så langt vi vet er hverken Drake eller The Weeknd involvert. Det skal være laget av AI. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 18. april 2023, 08:45 Lagre Lagre artikkel

Hvis du har vært på TikTok den siste uka har du kanskje fått med deg låta «Heart on My Sleeve». Techcrunch melder at sporet har gått viralt og fått tusenvis av avspillinger på både TikTok og Spotify. Og stemmene - vel, de høres ut som rapperen Drake og Abel Tesfaye, bedre kjent som The Weeknd.

Men i stedet er stemmene, og muligens hele låtene, laget av kunstig intelligens (AI), og artisten som er oppgitt kaller seg bare «Ghostwriter».

Ingen av de to artistene har gitt noen direkte respons på verket, men det har likevel blitt umulig å spille av på Spotify det siste døgnet. På TikTok ligger det fortsatt.

Hvem Ghostwriter er vites ikke, og i videosnuttene viser vedkommende seg kun som et lakenspøkelse med solbriller.

Den samme låta skal ha fått haugevis av avspillinger på Spotify. Merk at her har spøkelsets solbriller skiftet farge. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ba strømmetjenester ligge unna

Blåkopien av de to kjente stemmene kommer bare dager etter at Universal Music (UMG) ba strømmetjenester som Spotify om å kutte ut AI-transkribering av sangtekster.

Årsaken skal ha vært frykt for at verktøyene som blir brukt kan lære seg å gjenskape innhold fra de ulike artistene.

Et stort, maskinlærende nevralt nett kan settes opp for å lære av alle data som kjøres gjennom - også musikkstiler, hvordan stemmer høres ut eller hvilke ord som ofte hører sammen i sangtekster fra en gitt artist.

Denne læringen kan skje samtidig med at AI-funksjonen gjør andre ting, så som å lage sangtekstene som vises frem mens du lytter til et musikkspor på en strømmetjeneste.

«Heart on My Sleeve» ser nå ut til å være tatt ned fra strømmetjenester. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Falsk Joe Rogan-podcast

De siste dagene har vært snodige også for fans av Joe Rogan, som har blitt utsatt for det som skal være en fullstendig AI-skapt podcast-sending med stemmene til komiker og kampsportkommentatoren Rogan og Sam Altman - sjefen i OpenAI, selskapet bak ChatGPT.

Ingen deler av podcasten er «ekte», og det advares også i den mot å ta noe som helst av den for god fisk, eller sitere noen av de involverte.

Podcasten er lagt ut av Joe Rogan selv, og fremstår som et eksperiment for å se akkurat hvor likt det kan bli når AI tar full kontroll over innholdet.

I kommentarfeltet på Youtube er det en blanding av beundring for teknologien og enkelte kommentarer som mener det ikke helt høres ut som de to påståtte deltakerne.

Fotovinner trakk seg

Det er ikke bare i musikkens verden AI har skapt store bølger de siste dagene. Vinneren av Sony World Photography Award har ifølge Gizmodo nektet å ta imot premien, etter at det viste seg at vinnerbildet er skapt av AI.

Bildet er døpt «The Electrician», og viser to kvinner i det som ser ut som et gammelt fotografi med sepiatoner og støy i bildet. Det ser ut som noe som kommer fra fotografiets barndom - men det er altså helt nytt, og slett ikke et fotografi.

Mannen bak stuntet, og bildet (?), Boris Eldagsen, oppgir at han meldte bildet på for å være en «cheeky monkey», som kanskje best kan oversettes med «luring». Målet skal ha vært å teste om fotoorganisasjoner var klare for berget av AI-skapt innhold som er på vei.

Arrangørene på sin side har i ettertid sagt at Eldagsen forklarte han skapte bildet sammen med en AI før han vant. Men at de har blitt villedet og ikke lenger kan samarbeide konstruktivt med deltakeren.

David Guetta ... featuring Eminem?

Én av grunnene til at AI er kontroversielt er at såkalte «deep fakes» kan gjøre det vanskelig å vite hva som er hva. Og selv om fenomenet har fått to bemerkelsesverdige nye tillegg i uka som har gått, er det ikke første gang vi ser denne typen bruk av AI.

For eksempel har David Guetta turnert med en låt der stemmen til Eminem brukes. Men rapperen har aldri deltatt i låta. Guetta oppgir at han gjorde det bare for moro skyld, og at låten naturlig nok ikke er gitt ut.

AI-trender

Noen typer AI-tull virker å være trendbasert; noen finner ut av noe gøy - og hele internett kaster seg på. En slik trend så vi for et par uker siden da mange ble lurt av bildene som virket å vise paven i stor, hvit boblejakke.

Bildet var naturligvis ikke ekte. Og det var ikke de tusenvis av bildene som AI-entusiaster verden rundt laget etterpå heller, der paven så ut som alt fra et moteikon til en muskuløs jernpumper.

Også andre kjente fjes som Joe Biden, Elon Musk og Chuck Norris har dukket hyppig opp i folks bruk av bildetjenester som Midjourney, Stable Diffusion og Dall-e.

18. april 2023, 08:45