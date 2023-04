Du blir ikke kvitt Snapchats My AI - med mindre du betaler for det

Kamera Skjermdump/ Snapchat

Snapchat introduserte My AI for alle, etter at den lenge hadde vært låst bak betalingsmur. Nå må du derimot betale for å bli kvitt den.

Snapchats My AI har vært mye diskutert de siste ukene, etter at den både har erklært Leah Behn død, og Quisling som norsk helt. Noen har funnet den svært underholdende, andre har ikke klart å vente med å bli kvitt den. Men hvis du først nå tenker å kvitte deg med funksjonen, som ligger øverst i samtaleloggen din, så kan det hele by på problemer.

For det som opprinnelig var en eksklusiv funksjon for Snapchat+ brukere, altså låst bak en betalingsmur, er nå angivelig umulig å bli kvitt uten å måtte betale for det, skriver BGR.

Funksjonen, som skal anvende OpenAI sin ChatGPT-teknologi, lar seg ikke fjerne fra toppen av samtaleloggen din.

Opprinnelig skulle man kunne gå inn på Innstillinger; Personvernkontroller; Slett data; Tøm samtaler, og så kunne krysse av for å fjerne innholdet i My AI-samtalen for å fjerne den. Dette lar seg ikke gjøre lenger.

Når det eventuelt vil komme en løsning vites ikke.

Slik svarer My AI hvis du ber om fremgangsmåten for å ta den vekk fra Snapchat-appen.

My AI blir slaktet av brukere

Manglende mulighet til å fjerne funksjonen kommer også i kjølvannet av at selskapet har mottatt en rekke dårlige tilbakemeldinger på My AI. Ifølge TechCrunch har funksjonen mottatt en rekke en-stjerners anmeldelser fra brukerne, hvilket mer enn antyder at ganske mange er svært misfornøyd.

Også markedsanalyseselskapet Apptopia, bekrefter, ifølge TechCrunch, at de aller fleste negative tilbakemeldingene kom inn rett etter at My AI ble lansert for folk flest.

25. april 2023, 08:12

