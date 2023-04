Hevder Samsung vurderer å bytte fra Google til Bing

Og Google haster med å få på plass en helt fersk søkemotor - med kunstig intelligens.

Kamera Marcio Jose Sanchez / AP

Samsung-telefoner er for mange synonymt med Google som standard søkemotor. Men i mars fikk ansatte i Google beskjed om at Samsung vurderer å bytte dem ut med Microsofts Bing. Dette skal angivelig ha ført til «panikk» hos Google.

På spill står en kontrakt med Samsung pålydende årlige inntekter på 3 milliarder dollar, ifølge New York Times - rundt 30 milliarder kroner. Det skal også være knyttet spørsmål til en Apple-kontrakt på ytterligere 20 milliarder dollar, som skal fornyes i år.

Grunnen til det mulige byttet skal være fordi Bing har blitt stadig mer interessant etter at Microsoft implementerte kunstig intelligens i søkemotoren sin.

Google svarer med å haste mot lansering av ikke bare en oppdatert søkemotor, men det arbeides angivelig med en helt ny type søkemotor.

Den nye søkemotoren kalles «Magi»

Google sparer heller ikke på kruttet når de nå skal ta i bruk kunstig intelligens i søkemotoren sin. Under prosjektnavnet «Magi», skal de angivelig arbeide med en helt flunkende ny søkemotor.

Dette skal de gjøre i tillegg til en oppgradering av nåværende søkemotor med kunstig intelligens.

Ifølge New York Times skal de nye funksjonene knyttet til Magi, gjøre brukeropplevelsen mer personalisert, og i praksis kunne bedre forutse brukernes behov.

En representant for Google, Lara Levin, uttaler til NYT at ikke alle ideer og tanker vedrørende bruken av kunstig intelligens vil nå lanseringen, men opplyser at de vil komme med flere detaljer snarlig.

– Ikke alle [...] produktideer fører til en lansering, men som vi har sagt før, er vi glade for å bringe nye AI-drevne funksjoner for søking, og vil dele flere detaljer snart.

Men hva med Bard?

Det var i februar at Google presenterte deres AI-genererte språkmodell «Bard», etter at det hadde gått en rekke alarmer i selskapet etter at OpenAIs ChatGPT ble megapopulær.

Bard fikk derimot en klønete start, da modellen allerede i promovideoen svarte feil på spørsmål, og resulterte i et kraftig børsfall for Google.

I mars ble likevel Bard tilgjengelig for noen brukere, men begrenset til USA og Storbritannia – i motsetning til Microsoft sin Bing, som er tilgjengelig overalt.

Hva som er fremtiden til språkmodellen er usikkert, men kan forventes at denne blir en del av den oppdaterte versjonen av Googles søkemotor.

17. april 2023, 12:27