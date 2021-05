Mercedes lanserer konseptbilen EQT

Ny Mercedes-syvseter vil konkurrere med blant andre Tesla om storfamiliene.

Mercedes-Benz AG – Global Commun

Ole Henrik Johansen 11 Mai 2021 12:49

Mercedes-Benz satser friskt på elektriske biler for tiden, og nå gir de ny informasjon om nok en modell i sin EQ-serie. Enn så lenge er det kun snakk om et konsept, men etter alle solemerker skal EQT lanseres i 2022. Den føyer seg inn i rekke av flere modeller hvor noen allerede er i salg, mens andre fortsatt er i konseptstadiet.

Fra før er allerede EQC , EQA og EQV å finne i norske butikker. De har alle til felles at navnet altså starter på EQ, mens den tredje bokstaven avslører hvilken kategori de ulike modellene tilhører. EQA er den minste av de tre modellene som finnes for salg, og jo lenger ut i alfabetet du kommer, jo større blir bilen – som regel.

Bak finner du et elektrisk longboard Mercedes-Benz AG – Global Commun

EQT

Denne nye konseptbilen virker å bli ganske stor, om vi skal tolke T-bokstaven. Men selskapet har ikke noen T-klasse fra før av. Og selv om det er sparsommelig med informasjon om denne modellen enn så lenge, vet vi at den i alle fall skal kunne huse inntil syv personer og angivelig fortsatt ha godt med plass til bagasje. Sånn sett kan den kanskje sammenlignes, i alle fall litt, med R-serien til Mercedes-Benz som var i handelen frem til rundt 2013.

Samtidig så står det i en pressemelding fra produsenten at dette er en flerbruksbil som overfører en del formler fra V-klassen. Som nok kan ses på som en storebror til EQT. En liten morsom detalj er at det angivelig skal være et elektrisk longboard integrert i lasterommet på bilen. Slik at du kan parkere bilen og ta det lange, elektriske skateboardet videre. Brettet skal være laget i aluminium, og oppbevares i gulvrommet bak i bilen under et lokk av pleksiglass.

Ut ifra bildene som kom med pressemeldingen fortsetter Mercedes-Benz å bruke den etter hvert så velkjente grillen, som også pryder i de andre EQ-modellene, samt at lysstripen som går mellom de to hovedluktene foran, også skal være med.

Mercedes-Benz AG - Global Commun / http://media.daimler.com

Flere syvsetere å bryne seg på

Mercedes-Benz oppgir ingen pris for den kommende EQT-modellen, så det blir vanskelig å si nøyaktig hvilke modeller den skal konkurrere med direkte. Men det finnes allerede en del elbiler på markedet som har syv seter.

En av modellene som har lang fartstid med syvseter er Tesla sin Model X. Den plasserer seg relativt høyt i prisklasse, så her vil eventuelt den noe mindre Model Y også være et alternativ. Tesla har i alle fall slått seg stort opp i Norge, og vil trolig gi Mercedes-Benz god kamp om kundene, selv om sistnevnte også har en høy stjerne blant norske forbrukere.

Samtidig finnes det noen andre merker det kan være vært å merke seg. Kinesiske Hongqi E-HS9 er en annen bil som tilbyr syv seter. Dette er en SUV, altså ikke nødvendigvis direkte den samme typen bil som EQT. Men kan fortsatt være et alternativ, litt avhengig av prislappen den nye bilen fra Mercedes-Benz ender opp med å få. Modellen fra Hongqi er noe lenger med sine 5,2 meter, er samtidig litt bredere.

En annen bil, også en elektrisk SUV, er BYD Tang . Dette er også en relativt luksuriøs bil som har plass til syv personer som standard. Her får du et stort batteri som skal sikre deg 505 kilometer med rekkevidde. Men merk at dette er NEDC-standarden, så de er ikke direkte sammenlignbare med de mer kjente WLTP-tallene.

Tesla Model X er en av konkurrentene med syv seter. Hanne Hattrem

Skyvedører

Siden det altså er snakk om et konsept, og det fort kan bli endringer frem til lansering, holder Mercedes-Benz kortene tett til brystet enn så lenge. Men konseptbilen skal angivelig være 4,94 meter lang, 1,86 meter bred og 1,82 meter høy. Videre skal den ha skyvedører bak for enklere tilgang til de bakre seteradene, og det skal visstnok ikke være noen større problemer å få plass til tre barneseter ved siden av hverandre på den andre seteraden i bilen.

Ikke helt uventet kan også den tredje seteraden, som på mange andre syvsetere, klappes sammen slik at du frigir mer lasteplass om du for eksempel skulle trenge plass til for eksempel barnevogn eller hundebur.

Interiøret som er avbildet på pressebildene er i såkalt hvitt nappaskinn som skal være resirkulert. Bilen har det bilprodusenten kaller MBUX (Mercedes-Benz User Experience) som innebærer at du får berøringsskjermer og knapper på rattet, samt at du kan bruke en taleassistent til å navigere deg rundt i underholdningsfunksjonene.

Systemet skal samtidig være lærevillig, slik at den for eksempel vil komme opp med forslag til hvem du skal ringe basert på ringemønsteret ditt. I tillegg skal systemet hente ned trafikkinformasjon og oppdateringer via luften, i tillegg til å gi deg annen informasjon som for eksempel hvor du finner nærmeste ladestasjon.