Her er Mercedes-Benz’ nye elbil - vi har allerede tatt en prøvetur

Slik ser Mercedes-Benz’ nye EQA ut, riktignok fortsatt lett kamuflert på dette bildet. Importør Bertel O. Steen inviterte oss nemlig til en liten forhåndsvisning tirsdag kveld - i et heftig snøvær. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 20 Jan 2021 11:25

Mercedes-Benz lanserer i dag sin nye elbil EQA - det elektriske motsvaret til selskapets minste SUV GLA og designmessig en babyversjon av den større EQC.

66,5 kWh

Versjonen som lanseres nå blir forhjulsdrevet, får motorytelser på 140 kilowatt (190 hestekrefter) og et batteri på 66,5 kilowattimer. Det skal gi en rekkevidde på 426 kilometer etter WLTP-standarden. 66 kilowattimer er for øvrig netto utnyttbar kapasitet, og følger dermed trenden Mercedes-Benz satte med EQC, hvor de kun oppga nettokapasitet, ikke brutto, slik en del andre bilprodusenterer opererer med.

Mercedes-Benz hevder dette er «sweet spot» for batteristørrelse, med lang nok rekkevidde til de fleste formål, men uten at bilen blir unødvendig tung og dyr. Samtidig varsler de at det vil komme modeller på sikt med enda større batteri og rekkevidde over 500 kilometer, i tillegg til versjoner med firehjulstrekk med rundt 200 kilowatt samlet ytelse.

EQA på Mercedes-Benz’ egne glossy bilder. Bilen fåes med inntil 20-tommers felger. Mercedes-Benz

De utvendige dimensjonene er som følger: 4,46 meter lang, 1,83 meter bred og 1,62 meter høy. Det gjør den omtrent identisk med Volvos XC40, mens Volkswagens ID.4 og søstermodellen Skoda Enyaq er rundt 10 centimeter lenger. Akselavstanden er knappe 2,73 meter.

66,5 kilowattimer netto er for øvrig hakket mindre enn de mest nærliggende konkurrentene, som XC40 (75 kWh netto) og ID.4 (77 kWh netto), men ørlite mer enn for eksempel Hyundai Kona og Kia e-Niro, som begge har batterier på 64 kilowattimer netto.

Førermiljøet i EQA, med to skjermer på 10,25 tommer hver - og ganske mange lysstriper. Stein Jarle Olsen, Tek.no

8,9 sekunder til 100 km/t

Dreiemomentet er oppgitt til 375 Nm, og 0–100 kilometer i timen skal ta 8,9 sekunder. Bilen kan ta imot inntil 100 kilowatt hurtiglading, som skal kunne gi 10–80 prosent på rundt 30 minutter, og om man bruker navigasjonssystemet i bilen til å navigere til en hurtiglader vil bilen kunne sette i gang varming av batteriet underveis slik at den skal kunne ta imot høyest mulig effekt når du begynner å lade. Ombordladeren er på sin side på 11 kilowatt og varmepumpe er standard i EQA.

Til glede for norske kunder vil EQA også komme med mulighet for både takstativ og innfellbart hengerfeste, men den forhjulsdrevne versjonen vil riktignok ikke kunne trekke mer enn 750 kg. Den firehjulsdrevne versjonen vil kunne trekke mer, opplyser Mercedes-Benz.

Instrumentpanelet er heldigitalt, og kan settes i ulike moduser etter behov. I tillegg kommer headup-display. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tiden fra lansering til vi vil se bilen på veien er relativt kort. Mercedes-Benz-importør Bertel O. Steen sier salgsstart i Norge vil være tidlig i februar, mens leveringene vil starte en gang mellom mars og mai. De anslår, basert på erfaringene med EQC, at en bil med utstyret kundene flest vil ha, vil ligge på rundt 450.000–460.000 kroner.

Startprisen vil altså bli lavere enn dette, men her foregår det fortsatt forhandlinger med fabrikken, så den vil ikke være klar før nærmere salgsstart. Det vil komme en såkalt Edition 1, men det vil ikke være slik at du kan bestille denne. Hele plukklista med utstyr vil være tilgjengelig fra start, får vi opplyst - men da utenom firehjulstrekk, som altså vil komme senere i år.

Oppdatert 21.01: Bertel O. Steen varslet onsdag kveld at startprisen blir 408.000 kroner pluss levering. Standardutstyret tilsvarer «progressive line» på GLA.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

EQA på snø

Vi fikk anledning til å kjøre en veldig lett kamuflert versjon av EQA rundt Bertel O. Steens hovedkvarter på Lørenskog tirsdag kveld, men et voldsomt snøvær gjorde det unektelig vanskelig å kjenne ordentlig på kjøredynamikk og slike ting. Det var rett og slett ikke forsvarlig.

Det vi kan si er kanskje at været gjorde fraværet av firehjulstrekk ganske synlig, men at EQA oppførte seg omtrent så godt som man kan forvente av en forhjulsdrevet bil på tungt snøføre. Ikke helt Bambi på isen, men heller ikke slik at man ikke følte litt på usikkerheten innimellom.

Med 190 hestekrefter og 0–100 på 8,9 sekunder er den dessuten langt fra de sprekeste der ute, men den virket i det minste relativt godt støydempet og komfortabel å kjøre. Dempingen fremsto som middels fast - ståldempere er standard, men bilen kan også fåes med adaptiv demping som tilvalg.

Med destinasjon Losby Gods fikk EQA virkelig kjent på norsk vinter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Innvendig er EQA en pen bil, og de hvite skinnsetene med blå EQ-detaljer i Edition 1-varianten vi kjørte gir et svært elegant inntrykk. Du sitter middels høyt og har god oversikt fra førerposisjon. Et ganske prominent headup-display viser hastighet, fartsgrense og det umiddelbare strømforbruket til enhver tid, og de to 10,25-tommers skjermene er både skarpe og lettleste.

Standardsystemet har for øvrig to 7-tommers skjermer, de større skjermene er et tilvalg. Standard er imidlertid både elektrisk bakluke, LED-frontlykter med adaptiv fjernlysassistent, ryggekamera og sportsratt i skinn, for å nevne noe.

Interaksjonen gjøres med dette touchpanelet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen forbrukstall

En forutsetning for å få kjøre bilen var at vi ikke fikk rapportere om eller ta noen bilder av forbruksdataene, men kjøreturen var uansett svært lite representativ for vanlig kjøring, så tallene ville ikke vært spesielt relevante uansett. Fra fabrikk er forbruket er oppgitt til 17,7 kWh/100 km etter WLTP, men det inkluderer ladetap og gjør at det ikke kan regnes direkte mot batterikapasiteten for å finne rekkevidden.

Mercedes-Benz er ellers glade i lysdetaljer innvendig, med massevis av LED-striper både i dashbordet og i dørpanelene. Relativt pene, men kanskje også litt på grensen til glorete, akkurat som i Volkswagens ID.3. Du kan i det minste justere fargene selv.

Bilen har kun D-modus for kjøring, men du kan justere regenereringen i fire nivåer ved hjelp av hendler bak rattet. En egen Eco Assist-modus tilpasser eventuelt regenereringen til situasjonen ved hjelp av sensorer, navigasjonsdata og skiltgjenkjenning.

Baksetene i EQA er ikke laget for voksne på langturer. Til det er de altfor lave. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Veldig lave bakseter

Vi la også merke til at sitteputene i baksetet er svært lave, som gjør at lårstøtten blir omtrent lik null for normalt høye personer (undertegnede er 183). Dette er ikke veldig uvanlig i elbiler, men inntrykket var likevel at putene var unormalt lave. Det veies til dels opp ved at plassen i høyden er god, og jeg kunne for eksempel sitte fullt oppreist i baksetet uten at hodet traff taket.

Glasstaket - delt i midten av en ganske tjukk bjelke - gir også et ganske luftig inntrykk. Beinplassen er også rimelig god, delvis takket være at setene er formet litt som flyseter og går inn nedover, noe som gir bedre plass til knærne.

Samtidig er også bagasjeplassen ganske begrenset. 340 liter er oppgitt, og det er mindre enn konkurrentene. XC40 har for eksempel oppgitt 413 liter, ID.4 har 543 liter, og for oss fremsto EQA også som tydelig mindre enn disse. Den har heller ingen frunk, altså bagasjerom under panseret foran.

Noe begrenset bagasjeplass, men du får i det minste plass til ladekabel under gulvet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi må si vi er spente på prisen. Det importøren oppgir som typisk salgspris fremstår som noenlunde attraktivt for en godt utstyrt bil, men sammenliknet med konkurrentene har altså EQA for eksempel betydelig mindre motorkraft enn Volvo XC40 og mindre plass enn Volkswagen ID.4 og søstermodellene Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron.

Basert på populariteten til EQC er nok sannsynligheten brukbar for at også EQA blir en suksess, men vi tror forbruk og faktisk rekkevidde blir viktig i konkurransen - i tillegg til prisen på den firehjulsdrevne varianten.