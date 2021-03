BYDs store el-SUV får syv seter som standard

Den norgesaktuelle versjonen av BYD Tang får syv seter, melder importør RSA. Her fra en pressevisning av bilen i fjor sommer. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Mar 2021 11:25

BYD Tang får syv seter som standard, melder importør RSA mandag. Tang er den kinesiske giganten BYDs første elbil på det europeiske markedet, med Norge som første land ut.

Den er en knappe fem meter lang SUV med firehjulstrekk, og tar med andre ord kampen opp direkte med storselgeren Audi e-tron.

Syv seter betyr tre seterader med henholdsvis to, tre og to seter. Nytt på 2021-modellen er også et nytt, brunt skinntrekk med vaffelsøm. BYD

Eksklusivt selskap

Tang blir også en av få elbiler på markedet med mulighet for syv seter, i alle fall om vi ser bort fra større flerbruksbiler som Mercedes-Benz EQV og liknende, hvor noen kan fåes med inntil ni seter.

Tesla Model X kan fåes med sju seter, kommende Model Y vil også kunne utstyres med syv seter, og det gjør også en annen kommende Kina-elbil: Hongqi E-HS9 .

Batteriet i Tang blir på 86,4 kilowattimer, men det er foreløpig kun rekkevidden etter den gamle og snille NEDC-standarden som er klar. Der skal den være 505 kilometer, men det er altså ikke sammenliknbart med WLTP-tallene andre elbiler i dag bruker. Disse tallene vil være noe lavere.

Modellen vi fikk se i fjor hadde fem seter, men fremsto som meget romslig. Spørsmålet er naturligvis om den vil føles like romslig når man skviser inn to seter til. Stein Jarle Olsen, Tek.no

BYD hevder selv at deres såkalte «Blade»-batteri skal være både lettere og sikrere enn andre elbilbatterier, og viser til at egen testing har vist at batteriet ikke nådde høyere temperaturer enn 60 grader selv ved punktering. Blade-teknologien betyr at battericellene produseres som små «planker» og så stables bortover i batteriet celle for celle, i stedet for å bli satt sammen i moduler.

Celleplankene fungerer i seg selv som strukturelle bjelker i batteriet, noe som gjør batteriet mindre komplisert. Det skal blant annet gjøre batteriene billigere i produksjon og ikke minst at de tar mindre plass innvendig - rundt 50 prosent, ifølge BYD. I tillegg sparer man noe vekt, og batteriene vil ikke inneholde det etisk problematiske kobolt-mineralet, kun litium, jern og fosfat.

Hurtiglading skal skje med inntil 110 kilowatt, og Tang vil ha CCS-port, ifølge spesifikasjonslista.

Den 15 tommer store infotainmentskjermen i BYD Tang kan brukes både i portrett- og landskapsmodus. BYD

4,6 sekunder

0–100 kilometer i timen skal gå unna på 4,6 sekunder, takket være to motorer som til sammen leverer 380 kW (509 hestekrefter) og 660 Nm dreiemoment. Prisen er som tidligere meldt satt til 599.900 kroner inkludert Executive-pakke, som plasserer Tang noe under de mest aktuelle konkurrentene om vi tar utstyrsnivået med i betraktningen.

Her får du nemlig både 22-tommers felger, skinnseter, elektrisk bakluke, panoramasoltak og både varme og kjøling i forsetene, for å nevne noe. Den kan også dra henger, nærmere bestemt 1410 kg, og kommer med takrails.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Importør RSA melder om at det allerede er forhåndssolgt 400 BYD Tang i Norge. Produksjonen skal starte i andre kvartal, og første levering til norske kunder er forventet å skje på sensommeren.

Modellen med Executive-pakke - og nå altså syv seter - vil være den eneste som importeres til Norge, har RSA tidligere fortalt. Se ellers flere bilder i vår sniktitt fra i fjor sommer .