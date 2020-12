Prisen er klar: Ny kinesisk luksus-elbil blir tilgjengelig i Norge

Hongqi E-SH9 blir tilgjengelig i Norge neste høst. Den skal starte på rundt 620.000 kroner. Sellwell / Moment RF

Stein Jarle Olsen 9 Des 2020 15:30

Et nytt kinesisk merke tar snart plass i det norske elbilutvalget, og det med en svær elektrisk SUV på godt over fem meter i lengde.

Hongqi E-HS9 skal koste fra 620.000 kroner, fortalte importør HBI Norge (eid av Motor Gruppen) i dag. For den prisen får du utstyrsnivå Comfort, mens Premium skal koste 700.000 kroner og Exclusive 780.000 kroner.

HBI tar imidlertid forbehold om at prisene kan endre seg med valutasituasjonen, ettersom salget ikke skal starte før til sommeren neste år – og utleveringene på høsten.

For den prisen får du en bil på 5,2 meter i lengde, over to meter bred og med meget solide 3,11 meters akselavstand. Comfort- og Premium-modellene leveres med syv seter, mens toppmodellen Exclusive leveres med seks seter. Også bakerste seterad skal være et fullverdig alternativ, selv for voksne, ifølge HBI.

Hongqi

Rolls-Royce-inspirert

Om du synes den minner om en Rolls-Royce, er det kanskje ikke så rart. Sjefsdesigner er nemlig Giles Taylor, som blant annet står bak Rolls-Royce-flaggskipet Phantom.

Batteripakken er på henholdsvis 85 kilowattimer på Comfort og 99 kWh for Premium og Exclusive, og rekkevidden etter WLTP-standarden er estimert til 400 kilometer for den minste pakken og 450 kilometer for den største. Hurtiglading skal skje med CCS, og maks effekt er 120 kilowatt.

Alle modeller har firehjulsdrift, mens motorkraften også varierer litt med utstyrsnivå. Comfort-modellen har totalt 320 kW (436 hestekrefter) å by på, mens Premium og Exclusive har 405 kW/551 hestekrefter. Sistnevnte klarer 0–100 på 4,9 sekunder.

Bilen kan dessuten dra tilhenger på inntil 1.500 kilo og kan bære takstativ med 75 kilo last.

Litt mer «tradisjonelt» førermiljø enn i en del andre elbiler. To skjermer på 16,5 tommer hver tar seg av interaksjonen. Alcantaraseter får du på Comfort og Premium, mens toppmodellen Exclusive får mer påkostede nappaskinnseter. Hongqi

Luftfjæring og LED-matrix

Toppmodellen har luftfjæring, og både Premium og Exclusive har LED matrix-lys som overvåker møtende trafikk og unngår å blende motgående trafikk. Bilen har dessuten mulighet for headup-display, selvkjøring et sted mellom nivå to og fire avhengig av utstyrsnivå, og automatisk parkeringssystem.

En tilhørende mobilapp gir tilgang til å styre dørlåser, temperatur og lading, blant annet, og bilen støtter også såkalte over-the-air-oppdateringer, slik vi kjenner blant annet fra Tesla.

Hongqi betyr for øvrig «rødt flagg», et kjent kinesisk kommunistsymbol. Hongqi er eid av giganten FAW, som igjen er eid av den kinesiske stat. Opprinnelig lagde Hongqi kun biler for høytstående offentlig ansatte, selv tidligere leder Mao Zedong.

Hongqi

Noe for seg selv

E-HS9 er nesten uten direkte konkurrenter i elbilmarkedet på nåværende tidspunkt. Tesla Model X er kanskje den nærmeste, også med en lengde på over fem meter og mulighet for både seks og sju seter.

En annen konkurrent kommer fra en annen kinesisk produsent, nemlig BYD Tang, men selv den er betydelig kortere enn Hongqi-modellen, med en lengde på 4,87 meter. Årets mest solgte bil i Norge, Audi e-tron, måler på sin side 4,9 meter.

Foreløpig har ikke HBI satt opp noen reservasjonsløsning, kun en interesseliste, og markeds- og PR-direktør Hans Petter Aalmo sier til Tek.no at de foreløpig ikke har satt noe salgsmål for bilen. De første leveransene skal altså starte høsten 2021.