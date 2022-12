Tesla ruller ut Steam-støtte på Model S og Model X

Snart kan du spille Cyperpunk 77 rett på bilen.

Kamera Skjermdump via Twitter

Allerede februar i år kunne Elon Musk avsløre at Tesla jobbet med å få på plass støtte for Steam-spill i bilene sine.

Nå bekrefter selskapet via Twitter at jobben er gjort. Og oppdateringen skal rulles ut i «juleoppdateringen» som er like rundt hjørnet. Men det er langt ifra alle som får gleden av å kunne spille spill fra Steam i bilen.

Kun for noen få

Det er nemlig bare de to nyeste versjonene av Model S og Model X som får mulighet til å støtte Steam-spill. Altså kun Plaid-versjonene av Model S og Model S.

De to nye Plaid-versjonene har nemlig et underholdningssystem som er basert på AMD sin RDNA 2-løsning – den samme teknologien du finner igjen i blant annet PlayStation 5.

I en av twittermeldingene som Tesla har lagt ut kan du se en som setter i gang spillet Cyberpunk 2077, som er et ganske krevende spill å drive. Du ville nok med andre ord blitt skuffet om du skulle prøvd dette på en av de første versjonene av Model S.

Må trolig stå i ro for å kunne spille

Ifølge Engadget er det ikke lenge siden Tesla fikk problemer med amerikanske trafikkmyndigheter (NHTSA), fordi man kunne spille spillene som allerede ligger i underholdningssystemet mens man kjørte bilen.

Etter dette har denne muligheten blitt fjernet, og det betyr høyst trolig at du heller ikke får noe glede av Steam-støtten med mindre du lar bilen stå i ro.

Nøyaktig hvor mange Steam-spill som er klare til å tas i bruk står det heller ingenting om, annet enn at videoen i Twittermeldingen kan skryte av at det er snakk om tusenvis av titler.

Samtidig så kan vi se en trådløs håndkontroller, som etter alt å dømme er paret direkte opp til bilen slik at du slipper kabler.

Teslas juleoppdatering inkluderer for øvrig også støtte for Apple Music og spillet Mahjong, noe som kommer alle Tesla-biler til gode.