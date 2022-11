Tesla oppgraderer lydanlegg til eksisterende biler

Over én million biler får Dolby Atmos-støtte.

Alle nyere Teslaer får Dolby Atmos-støtte i en kommende oppdatering, hevder nettstedet BGR.com. Kamera Tesla

Tesla har i årevis oppgradert bilene sine med nye funksjoner, litt som når en iPhone får ny programvare. Denne gangen jobber selskapet med å få lydstandarden Dolby Atmos ut i bilene sine.

BGR.com skriver at etter det de kjenner til vil alle nyere Teslaer får støtte for oppdateringen, og til sammen over en million biler vil kunne dra nytte av den. Bilprodusenten skal ha jobbet sammen med plateselskap

Oppdateringen kan gi vesentlig forbedret lyd i underholdningsanlegget i bilene, men det er usikkert hvor fordelene blir størst, for musikk eller for film. Dolby Atmos er tradisjonelt aller mest kjent som surroundteknologi for film.

Avansert surroundlyd

Dolby Atmos er en type avansert surroundlyd som kan ha veldig mange kanaler.

Løsningen kan på sitt mest avanserte opererer systemet ha diskrete lydkanaler med høyttalere i taket. Dermed kan det for eksempel høres ut som et helikopter flyr - ikke bare forbi deg, men over deg.

Samtidig finnes Dolby Atmos også i mer begrensede utgaver, for eksempel i hodetelefoner eller lydplanker der det ikke nødvendigvis er like mange kanaler involvert og deler av lydbildet simuleres.

Akkurat hvor ambisiøs Tesla-versjonen av Atmos vil bli er uvisst.

Programvareoppdateringer og spennende infotainmentløsninger er blant varemerkene til Tesla. Bilmerket har fra før gjort seg kjent for å slippe oppdateringer som tilsynelatende har virket absurde - for eksempel finnes det en prompeputefunksjon i underholdningsanlegget, og det er flere år siden bilene fikk en julemodus som gjorde at blinklyslyden ble erstattet av dombjeller.

Men Tesla har også tidvis sluppet svært så nyttige oppdateringer. For eksempel har både ytelse og batterirekkevidde økt etter oppdateringer.

Bilene har også fått utallige oppdateringer til de ulike nivåene førerassistanse i bilene, og en fullt selvkjørende løsning er under betatesting i enkelte land nå. Samtidig er det en del kontroverser rundt Autopilot-løsningen, der det er usikkerhet om Tesla har lovet for mye for teknologien, og på om den har vært delaktig i ulykker.