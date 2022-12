Nå kan Tesla snu om radar

Radarer er mye brukt for å hjelpe førerassistansen i biler. Også Teslas biler hadde en slik løsning før, sammen med en omfattende kamerapakke. Men radarene ble luket vekk, og deretter ble de ultrasoniske sensorene i bilene tatt vekk, ettersom Tesla skulle gå over til det Elon Musk omtalte som en «vision only»-strategi.

Ryktene har likevel gått om at radaren skulle komme tilbake.

Og nå virker det som det er akkurat det som skjer. Elektrek melder om at Tesla har søkt om to måneders hemmelighold av en radarløsning de planlegger å markedsføre fra midten av januar 2023.

Det er reguleringsmyndigheten FCC søknaden er sendt til – det er også ofte herfra informasjon om nye produkter lekker, siden alle nye enheter med sendere må registreres hos dem.

Musk: – Bare HD-radar er relevant

Da Tesla-sjefen ble spurt om det i februar svarte han på sedvanlig kryptisk vis; «bare høyoppløst radar er relevant». Det kunne se ut som et slags nei, men nå kan altså katten ha sluppet ut av sekken.

Dokumentene det er søkt om hemmelighold rundt har alt vært beskyttet i et halvt år. Det er fotografier av produktene, samt bruksanvisninger og manualer som er hemmelige. At produktene finnes og en helt grunnleggende tegning av dem ligger derimot åpent i FCC-søknaden.

Hva skal radaren brukes til?

Siden det altså er hemmelighold rundt dingsen Tesla har registrert er naturlig nok ikke alt kjent. I sin opprinnelige søknad for det som har fått referansenummer 2AEIM-1541584 kan vi likevel se både bilder av det som ligner en tradisjonell bilradar, den klassiske «platen» som gjerne bor et sted i fronten på bilen, og påskriften «RADAR».

Det er et åpent spørsmål akkurat hva radaren skal brukes til. Electrek peker på at Tesla allerede har en slags radar som overvåker hvem som sitter i en Model S, men de setter den nye radaren i forbindelse med kontroversene rundt Teslas selvkjøring. De peker på at selskapet flere ganger har lovet å ha «alt som skal til» for selvkjøring, før de siden har vist seg å ikke ha det i bilene sine.

Hvis øyne kan kjøre kan kamera kjøre?

Logikken bak Teslas overgang til rene kameraer handler om at veier som trafikkeres av mennesker leses av bare syn i dag. Og tanken er at da burde et rent kamerabasert system kunne gjøre det samme.

Elon Musk har gått så langt som å si at et kamerabasert system assistert av en vanlig radar ville gi dårligere selvkjørende egenskaper, mens han altså har snakket varmere om mer høyoppløste radarer.

Det er verdt å nevne at det de siste dagene har dukket opp bilder av kamuflerte Tesla Model 3-biler, der det spekuleres i at den nye HW4-oppdateringen av datamaskiner og selvkjøringsutstyr kan være på plass. Blant annet kan det se ut som det er nye kamera ved lyktene på bilen.

Forskjellen på kamera og radar

Når vi snakker om Tesla og selvkjøring, snakker vi for det meste om svært avansert førerassistanse. Til tross for mange års omtale er «Autopilot», i form av faktisk selvkjøring, kun tilgjengelig som prøveutgave noen få land i verden.

Resten av verden bruker de samme sensorene til avansert førerassistanse, som feltassistent og cruise control.

De fleste biler fra konkurrerende produsenter har en eller annen form for radarbasert løsning i tillegg til kamera. Eventuelt har de en lydbasert variant (sonar) eller en lysbasert utgave (lidar).

Til forskjell fra rene kamerabaserte løsninger er som regel ikke disse løsningene avhengige av sikt og lys for å virke. De kan virke gjennom tåke og også, om rekkevidden er god nok, virke der det er mørkt.