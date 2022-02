Musk sier Tesla jobber med å gjøre Steam-spill tilgjengelig i bilene

Teslas spilltjeneste Tesla Arcade har i dag et lite utvalg spill tilgjengelig, inkludert noen nyere titler som Stardew Valley og Cuphead. I fremtiden kan det bli mye mer å velge blant, skal vi tro Elon Musk.

Hele Steam-biblioteket vil bli tilgjengelig i Teslas biler, om Tesla-sjef Elon Musk får det som han vil. Det meldte han på Twitter tirsdag.

«Vi jobber med det generelle temaet om å få Steam-spill til å fungere på en Tesla versus spesifikke titler. Førstnevnte er åpenbart hvor vi burde være på lang sikt», svarte Musk i en tråd som opprinnelig handlet om spillet Cyberpunk 2077 og hvor Musk ble spurt om Cyberpunk kom til å komme til Cybertruck.

Har vist nye storspill

I dag inneholder Teslas infotainmentsystem et lite utvalg spill, hvor utvalget varierer fra enkle, gamle Atari-spill til noen nyere utgivelser som Stardew Valley, Cuphead og Fallout Shelter. Disse kan du spille direkte på skjermen, med kontroller eller med bilens ratt for enkelte racingspill.

På et nylig lanseringsarrangement for Plaid-utgaven av Model S viste Tesla frem en spillbar versjon av Cyberpunk 2077, i tillegg til at promobildene av bilen tydelig viser The Witcher 3: Wild Hunt på den innvendige skjermen.

Ingen av disse har så langt dukket opp, dog, og det dreier seg dessuten om spesialtilpassede versjoner for Teslas system i stedet for, som Musk sier, en generell kompatibilitet.

Teslas promobilder av nye Model S Plaid, med The Witcher 3 veldig synlig på skjermen.

Tredjegenerasjons hjerne

De mest avanserte spillene vil nok dessuten kreve en Tesla av relativt ny dato. Med Model S Plaid lanserte også Tesla sin såkalte MCU3-brikke, som er en oppgradering av prosessoren i bilen og også inneholder en mye kraftigere grafikkbrikke enn tidligere.

Nettstedet Videocardz har tidligere gått gjennom spesifikasjonene til AMD RDNA2-brikken som sitter i MCU3, basert på et lekket diagram fra Tesla. Her kom de til at den har rundt 10 teraflops i ytelse, som er omtrent på nivå med sistegenerasjons konsoller som Sony Playstation 5 og Xbox Series X.

Systemet er imidlertid «bare» utstyrt med 8 GB grafikkminne og har minnebåndbredde på nivå med Xbox Series S, men ytelsen bør likevel i teorien være god nok til å kjøre veldig mange nyere spill på ganske ålreite kvalitetsinnstillinger.

Dagens Tesla Arcade.

Ikke bare Model S

Også Model 3 og Model Y har etter hvert fått MCU3-brikken. Fabrikken i Shanghai var først ut, og rundt nyttår ble det også rapportert at de amerikanske fabrikkene hadde begynt å produsere biler med AMD-brikkene ombord.

Tesla har også hatt en tradisjon for å tilby muligheten til å oppgradere MCU-enheten ombord i bilene, slik at man får bedre ytelse og tilgang til de nyeste funksjonene.

Model S Plaid har for øvrig også en helt ny infotainmentskjerm. Tesla har gått bort fra høykant-orienteringen fra de tidligere bilene sine og i stedet vridd skjermen over i landskapsmodus. Skjermen måler 17 tommer og har en oppløsning på 2200 x 1300 piksler, altså noe mer enn full HD-oppløsning. Den har også en liten skjerm for baksetepassasjerene.