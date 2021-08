Telenor øker hastigheten på trådløst bredbånd

Bedre 5G-dekning har sine fordeler.

Med trådløst bredbånd får man en boks på ytterveggen som skal sørge for en stabil og kjapp dataforbindelse til nærmeste 5G-basestasjon. Telenor

Vegar Jansen 24 Aug 2021 09:34

De siste par årene har utbyggingen av 5G-mobilnettet for alvor skutt fart, og i fjor høst fikk vi også et nytt produkt i form av trådløst bredbånd via 5G . Dette er et alternativ til deg som ønsker bredbånd i huset eller på hytta, men ikke kan eller vil ha dette via kabel eller fiber.

Likevel regnes trådløst bredbånd som en fast installasjon, og må således ikke forveksles med mobilt bredbånd.

Både Telia og Telenor tilbyr trådløst bredbånd til sine kunder, selvfølgelig avhengig av hvor disse bor, men hastigheten har ikke vært all verden. Spesielt har Telenor hengt etter med en topphastighet på 100 megabit per sekund mot Telias 300 Mbit/s.

Men nå har Telenor åpenbart blitt varm i trøya og lanserer nye hastigheter på 200, 300 og hele 500 Mbps – sistnevnte et godt hopp opp fra konkurrentens raskeste alternativ.

Ifølge Telenor skal de nye hastighetene bli tilgjengelige via 5G-nettet den 1. september. Selskapet hevder for øvrig at de per i dag leverer trådløst bredbånd til over 90.000 husstander i Norge.

Mer fart, nye priser

Den nye topphastigheten på 500 Mbps får også en ny høy pris på 1249 kroner i måneden, mens 300 Mbps havner på en liten tusenlapp i måneden – det samme Telenor tok for 100 Mbps tidligere.

Samtidig passer selskapet på å presisere at de senker prisene på 60 og 100 Mbps, som nå vil koste det samme. Hvorvidt kunden faktisk får 60 eller 100 Mbps, avhenger av om Telenor faktisk kan tilby 5G på adressen.

For selv om utstyret som brukes til trådløst bredbånd er klargjort for 5G, er man naturligvis avhengig av at dette er bygd ut der man bor for å få de høyere hastighetene. Derfor er det slik at kundene kan benytte utstyret på dagens 4G-nett, og så enkelt bytte over til det raskere 5G-nettet når det blir tilgjengelig.

En annen viktig forskjell fra bredbånd via kabel- eller fibernett er Telenors tolkning av «fri databruk». Skulle du klare å bruke mer enn 2000 GB på en måned, strupes hastigheten til 5 Mbps ut den måneden.

Konkurrenten Telia har for øvrig også satt en grense på 2000 GB for sitt trådløse bredbånd. Generelt sett er det typisk at Telia og Telenor følger hverandre ganske tett, så det forundrer oss ikke om de også snuser på en tilsvarende hastighetsøkning. Telia tar også 999 kroner i måneden for 300 Mbit/sek.

Den siste operatøren med eget nett her til lands, altså Ice, tilbyr enn så lenge kun mobilt bredbånd og ikke trådløst bredbånd.