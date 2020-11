Telia lanserer trådløst bredbånd over 5G

Først ute i Norge.

Telia

Ole Henrik Johansen 9 Nov 2020 13:03

Telia lanserer nå trådløst bredbånd over sitt nye 5G-nett. Det betyr i første omgang at kunder som bor i Trondheim kan benytte seg av den nye løsningen, før tjenesten gradvis rulles ut i flere områder.

Med det er selskapet først ute her til lands med å tilby deg bredbånd via 5G. Det er altså ikke snakk om et mobilt bredbånd, men et alternativ til deg som skal ha bredbånd i huset ditt. Selskapet poengterer i en pressemeldingen at spesielt en type kunder vil ønske seg dette.

– Vi opplever stor etterspørsel etter trådløst bredbånd over hele landet, og er sikre på at 5G-produktet vil være svært attraktivt for mange, spesielt kobberkunder som nå trenger nytt internett, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Samme hastighet som på mobilen

Foruten Telenor og Ice, jobber også Telia med å bygge ut sitt eget 5G-nett. Via mobilen din kan du per i dag få opp mot 300 Mbit/s i hastighet på telefonen din fra selskapet.

Pål Rune Kaalen i Telia Telia

Telias 5G-bredbånd kommer i tre ulike nivåer: Det tregeste alternativet vil være 100 Mbit/s, mens mellompakken dobler dette til 200 Mbit/s. Det raskeste alternativet vil klare 300 Mbit/s, altså det samme du kan forvente via mobilen din om forholdene ligger til rette.

Merk også at opplastningshastigheten er maks 50 Mbit/s for alle de tre pakkene.

Mer fart for pengene – om du må hente data via mobilnettet

Kjøper du en av disse pakkene vil du få bredbåndet levert sammen med det utstyret du trenger. Altså en utendørsantenne og en WiFi-6-ruter. Dette er levert av nettverksprodusenten Zyxel. Installasjonen koster deg 3499 kroner, og det er 12 måneder med bindingstid.

Månedsprisene skal være 699 kroner for 100 Mbit/s,799 kroner for 200 Mbit/s og 999 kroner måneden for den raskeste varianten.

Sammenligner vi prisene med hva du får og betaler for tilsvarende tjeneste hos Telenor, kommer Telia godt ut av det. For hos Telenor, som bruker 4G-nettet, får du 30 Mbit/s til 699 kroner i måneden, mens dobbel hastighet (60 Mbit/s) koster 799 kroner.

Merk også at Telenor struper ned hastigheten om du passerer 1 TB med nedlastet data, og hjemmeruteren koster deg 1990 kroner. Telia på sin side oppgir at 2TB er inkludert i sin nye 5G-baserte løsning.

Tilsvarende 4G-abonnement hos Telia koster deg 699 kroner for 50 Mbit/s hastighet eller 999 kroner om du vil ha 75 Mbit/s. Også her med 2 TB data inkludert.

Sammenligner vi med fiberløsninger, fra for eksempel Altibox, så vil den store forskjellen ligge i opplastningshastigheten du får – samt prisen per måned når du kommer opp hastigher på 300 Mbit/s.

Via Altibox koster 100 Mbit/s (opp og ned) deg 679 kroner i måneden. Dobler du hastigheten koster dette 779 kroner i måneden, mens en linje med 300 Mbit/s opp og ned ligger på 879 kroner.

Merk at vi hentet prisene rett fra de respektive selskapenes nettsider. Ofte varierer prisene, hvor du for eksempel kan betale en annen pris om du er medlem av et borettslag, eller om det forligger en egen lokalavtale for området der du bor.

Les også Telia lanserer bedriftsabonnement med ubegrenset data

Halve befolkningen kan få 5G neste år

Telia er i skarp konkurranse mot blant annet Telenor om å tilby stadig flere 5G. Per i dag er nettet til Telia åpnet opp i Oslo, Bergen, Trondheim og Lillestrøm.

Samtidig så lover de at halvparten av befolkningen i landet skal kunne motta 5G-dekning hvor de bor i løpet av neste år.

Enn så lenge må du altså bo i Trondheim for å kunne bruke det nye 5G-tilbudet. Så enn så lenge virker det å være folk som bor i de store byene som vil få mulighet til å bruke det trådløse bredbåndstilbudet først.

(Kilde: Pressemelding)