Telenor best på nedlastingshastighet, Telia på opplasting

Men Telenor har landets beste mobilnett, hevder Ookla.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vegar Jansen 9 Juli 2021 14:13

Analyseselskapet Ookla, som står bak den populære netthastighetsmåleapplikasjonen Speedtest, har nettopp kåret Telenor til å ha landets beste mobilnett.

Dette etter at selskapets data utpeker Telenor til å både ha den beste dekningen og det raskeste mobilnettet. Dataene er hentet inn i løpet av årets to første kvartaler og gjort nettopp via Ooklas Speedtest -tjeneste på brukernes mobiltelefoner.

Ookla

I løpet av denne tiden skal det ha vært gjennomført 230.000 målinger på tvers av mobiloperatørene i Norge, og det er disse resultatene som har ført til at Telenor er øverst på pallen.

Les også Derfor er Telenor fortsatt de eneste som tar betalt for BankID på mobil

Kun to konkurrenter

Mens det høres fint ut å være best, skal vi ikke glemme at Telenor har begrenset med konkurranse. I praksis har vi kun tre mobilnett her på berget, og hovedkonkurrenten Telia ligger hakk i hel. Ellers har vi Ice, som i mindre grad har fokus på hastighet.

Ookla

Telenor fikk for øvrig 91,52 i total poengskår for hastighet, som kun er 2,43 prosent foran Telias sum på 89,35. Så noen knusende seier var det ikke.

Dessuten påpeker Telia at de har litt bedre fart den andre veien.

– Kundene merker nok ikke forskjell på 86 og 77 Mbit/s, og vi har litt bedre opplastingshastighet. Men uansett utfall av ulike dekningstester er det kundene som står igjen som de store vinnerne: De kan velge mellom to fantastiske nett i verdensklasse, sier Ellen Cecilie Scheen, som er kommunikasjonssjef i Telia, til Tek.no.

Hun nevner også at over halve Norges befolkning vil ha tilgang til 5G der de bor innen utgangen av året, og at 1,3 millioner nordmenn har 5G fra Telia allerede nå.

Skårer også best på dekning

For mobildekningen var det en større forskjell på de to konkurrentene. Her stakk Telenor av med 741 poeng, mens Telia fikk 457 poeng. Disse tallene er i hovedsak basert på hvor stort område operatøren dekker og hvor god kvaliteten er – områder med 4G-dekning blir for eksempel rangert høyere.

Ookla

Det skal legges til at kun Android-mobiler har vært brukt til å innhente dekningsdata.

Mer om metodene Ookla bruker for å innhente og filtrere data finner du blant annet på selskapets nettsider .