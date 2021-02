– GM vurderer å lage en elektrisk Corvette

Skal ha fått kodenavnet «Project R».

Ole Henrik Johansen 15 Jan 2021 09:57

Amerikanske Bloomberg skriver nå at General Motors angivelig vurderer å lage en elektrisk SUV som skal bære det ikoniske navnet Corvette. Bilen skal være en del av et pågående prosjekt som seiler under navnet «Project R».

Chevrolet Corvette er en legende som strekker seg helt tilbake til 1953, da den aller første utgaven av det som ofte betegnes som «Amerikas eneste sportsbil» ble lansert. Bilen ble designet av Harley Earl for å konkurrere med Jaguar XK 120, og har siden den gang vært kjent for blant annet en villig V8-motor under panseret.

Men nå kan det altså se ut til at Corvette-familien får et elektrisk alternativ.

Ikke første ikonet det skjer med

Det vil i så fall ikke være det første amerikanske ikonet som tar steget videre fra forbrenningsmotor til strøm. Ford har allerede tatt i bruk sitt aller mest ikoniske bil, Mustang, og laget en elektrisk variant – Ford Mustang Mach-E – som i disse dager begynner å rulle rundt på norske veier.

Samtidig har også Harley Davidson valgt å starte opp produksjonen av elektriske motorsykler . Et selskap som gjennom alle tider har vært kjent for motorsykler med en særegen motorlyd.

GM satser på flere merker

Dette er i så fall heller ikke det første bilmerket som GM velger å lage en elektrisk utgave av. De har allerede sagt at Cadillac vil komme med en modell under navnet Lyriq , som er ventet å få et stor batteri og gigantisk skjerm inne i bilen.

Et annen merke som vil bli elektrisk er Hummer. Bilen som opprinnelig ble bygget for å bistå amerikanske soldater, og som i senere tid ble foretrukket av actionhelter som Arnold Schwarzenegger. Og den kommene elektriske utgaven av bilen er ventet å bli av det barske slaget den også, med blant annet 1000 hestekrefter .

