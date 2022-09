Uncharted har fått slippdato på PC

Spillserien Uncharted har lenge vært en av Sony PlayStations sterkeste merkevarer, og har derfor også kun vært mulig å spille på PlayStation-plattformen. I hvert fall frem til nå.

For den 19. oktober vil PC-gamere kunne ta del i moroa med Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Dette er en samling av de to nyeste Uncharted-titlene fra utvikler Naughty Dog: Uncharted 4: A Thief’s End fra 2016 og Uncharted: The Lost Legacy fra 2017.

Begge disse titlene ble i sin tid lagd for PlayStation 4, men ble tidligere i år pakket sammen i «Legacy of Thieves Collection» også utgitt til PlayStation 5.

Som vi kan se av traileren over, kan dette være noe å glede seg over for både nye og gamle fans av Uncharted-serien.

Med den kommende PC-utgivelsen blir vi blant annet lovet 4K-oppløsning og støtte for ultravide skjermer. Og dersom du ikke er gira på å bruke mus og tastatur, får spillet også støtte for Sonys DualSense-kontroller med haptisk tilbakemelding så lenge den kobles til PC-en med kabel.

Men den råeste oppløsningen vil kreve sin PC. Dette er de offisielle maskinvarekravene:

«Minimum» «Recommended» «Performance» «Ultra» Ytelsesmål 30 FPS @ 720p Medium Settings 30 FPS @ 1080p High Settings 60 FPS @ 1440p High Settings 60 FPS @ 4K Ultra Settings Prosessor Intel i5-4330 AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-7700k AMD Ryzen 7 3700X Intel i9-9900k AMD Ryzen 9 3950X Grafikkort NVIDIA GTX 960 (4 GB) AMD R9 290X (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB) AMD RX 6800 (16 GB) Minne 8 GB (16 GB anbefales) 16 GB 16 GB 16 GB Operativsystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Lagring 126 GB HDD (SSD anbefales) 126 GB SSD 126 GB SSD 126 GB SSD

Uncharted: Legacy of Thieves Collection føyer seg for øvrig inn i rekken av spill som har funnet veien fra PlayStation til PC. Av andre titler kan vi nevne Horizon Zero Dawn og Days Gone.

I og med at Sony i fjor kjøpte Nixxes Software, et spillstudio som har spesialisert seg på å portere spill mellom plattformer, må vi bare forvente at denne trenden vil fortsette.