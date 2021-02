PlayStation-eksklusive Days Gone kommer til PC

Og flere PS4-titler skal være på vei.

Bend Studio / Sony

Vegar Jansen 24 Feb 2021 09:17

Plattform-eksklusive spill – altså spill som kun finnes til én spillplattform – har alltid vært en av de store salgspunktene for Sonys spillkonsoll PlayStation.

Men nå har det kommet for en dag at zombie- og overlevelsesspillet Days Gone etter planen også skal slippes til PC i løpet av vårparten – eller i hvert fall i løpet av årets andre kvartal.

Days Gone ble opprinnelig gitt ut eksklusivt til PlayStation 4 i 2019.

Nyheten om at spillet også finner veien til de mange PC-spillerene der ute har kommet via et intervju med PlayStation-sjef Jim Ryan i GQ Magazine , samt en Twitter-melding fra spillutvikler Bend Studio.

Days Gone er også langt fra den eneste PlayStation 4-tittelen Sony ønsker å spre til et større publikum. Men akkurat hvilke spill det er snakk om, og når de eventuelt kommer, er de åpenbart ikke klare for å avsløre riktig ennå.

Vi vil forvente forbedringer

Days Gone vil for øvrig ikke være den første eksklusive PlayStation 4-tittelen som har funnet veien ut av konsollen. I august i fjor fikk vi Horizon: Zero Dawn til PC i en «Complete Edition», som også kunne by på flere forbedringer med tanke på bildefrekvens og grafikk.

Uten konsoll-maskinvare som en klar begrensning, bør vi derfor forvente at også Days Gone i PC-versjon vil bli en enda bedre utgave av seg selv.

Vi vil selvfølgelig håpe på støtte for ultrabrede skjermer, ingen begrensninger på bildefrekvens og forhåpentligvis teksturer som kan dra nytte av høyere oppløsninger.

Akkurat nå foreligger det dessverre ingen offisiell informasjon om hvordan spillet vil oppføre seg på PC-plattformen.

Lettere å flytte over spill

Det er flere grunner til at vi fremover kommer til at se visse PlayStation 4-titler også kommer ut på PC. Penger er selvfølgelig den store pådriveren. Å lage spill – i hvert fall av et visst kaliber og kvalitet – koster mye penger.

Samtidig har spill blitt enklere å portere – altså flytte fra en plattform til en annen. For PlayStation og Xbox er ikke dette så merkelig, da de siste generasjoner av disse konsollene i stor grad bruker vanlig PC-maskinvare.