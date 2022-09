Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

«GoldenEye» får ny versjon

Slippes til Xbox og Switch.

GoldenEye 007 til Nintendo 64.

Mange 30–40-åringer har gode minner fra tiden med Nintendo 64-spillet GoldenEye 007 som ble sluppet tilbake i 1997.

Denne uken fortalte Microsoft og Nintendo at en ny utgave av spillet blir tilgjengelig for deres respektive Xbox Series S|X- og Switch-konsoller.

For Xbox-eieres del slippes spillet til Game Pass, mens Switch-folket kan spillet det via Online Expansion Pack-tjenesten. Begge er abonnementstjenester.

Konsollene får to vidt forskjellige versjoner av spillet. Begge har fått overhalt styring for å utnytte at dagens konsoller har to analogstikker. Det bør forenkle siktingen og bevegelse betydelig fra originalen, som var en pest og en plage å kontrollere.

Xbox får ny grafikk, mens Switch får nettspilling

Versjonen som slippes på Xbox-konsollene får støtte for widescreen-formatet, ny grafikk med 4K-oppløsning og høyere bildeflyt, samt «achievements». Inntil fire spillere kan spille mot hverandre på samme konsoll.

Switch-eiere må ta til takke med den originale grafikken fra Nintendo 64-tiden, men får på sin side støtte for nettspilling, noe Xbox-eiere ikke får.

En ny versjon av GoldenEye har stått på manges ønskeliste i mange år, men har vært vrien å få til fordi rettighetene til spillet har vært spredt på en haug av selskaper, som Nintendo, Rare, Activision og MGM Studios.

Det er ikke kjent nøyaktig når GoldenEye dukker opp på Xbox og Switch, men annonseringstraileren gir inntrykk av at ventetiden ikke blir altfor lang.

Dessverre har vi ikke fått se hvordan spillet ser ut med oppdatert grafikk enda, og ble avspist med «teaseren» under:

For de som trenger en liten oppfriskning av hvordan det var å spille det første brettet, «Dam», legger vi ved en video med opptak fra Nintendo 64 med original grafikk.

Advarsel: det er stor risiko for at mange med nostalgibriller på får seg en skikkelig overraskelse, ettersom grafikken og styringen er ganske utdatert!

Flere Switch-spill på vei

Samtidig som Nintendo annonserte at GoldenEye var på vei til Switch Online Expansion Pack fortalte de at også 1080 Snowboarding, Excitebike 64, Pilotwings 64, Mario Party 1–3 og Pokémon Stadium 1 og 2 slippes til abonnementstjenesten det neste året.

Nintendo viste også helt nye titler for konsollen. Blant høydepunktene finner vi oppfølgeren til Zelda: Breath of the Wild som vi skrev om tidligere i uken, samt neste spill ut i den kritikerroste strategiserien Fire Emblem, kalt «Engage», som slippes 20. januar.

Også en oppfølger til rollespillet Octopath Traveler, med lansering 24. februar, ble vist frem.

Nintendo avsluttet med å fortelle at deres nye Pikmin-spill lanseres en gang til neste år, uten at vi fikk se noen «gameplay»-trailer.

