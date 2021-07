Dette kan bety flere PlayStation-spill på PC

Sony kjøper studio som er spesialisert på «porting» av spill.

Horizon: Zero Dawn er ett av mange tidligere PlayStation-eksklusive spill du nå kan skaffe deg også på PC. Sony Studios

Torstein Norum Bugge 2 Juli 2021 13:37

Sony har hatt stor suksess med sine PlayStation-konsoller, og enda mer suksess med sine PlayStation-eksklusive spilltitler. Nå melder Engadget om at Sony kjøper ett av de eksterne spillstudioene som har vært ansvarlig for å oversette mange av disse eksklusive spillene fra PlayStation til PC, Nixxes Software.

Nixxes Software har stått bak blant annet porteringen av Marvel’s Avengers og Deus Ex: Mankind Divided fra PlayStation til PC, samt optimaliseringer for alle de nyere Tomb Raider-spillene.

Hermen Hulst, sjefen for PlayStation Studios, Sonys spilldivisjon, delte først nyheten om oppkjøpet på Twitter, og sier at det er «en stor glede å få ønske velkommen et team med så dyp teknisk ekspertise og bred erfaring»:

Mer og mer portering av spill til PC

Da Sony først begynte å lansere eksklusive titler til det som da var flaggskipkonsollen PlayStation 4, var disse titlene nettopp dét: eksklusive. Men de siste årene har selskapet begynt å slippe stadig flere spill fra konsollen sin over på PC, etter at de har vært eksklusive en stund. Et godt eksempel er Horizon: Zero Dawn, som var eksklusivt i lang tid men ble oversatt til PC nå nylig.

Logobilde sluppet i forbindelse med oppkjøpet. Sony

Det er ingen spesifikke lovnader omkring nederlandske Nixxes Software hva angår oversetting av spill fra PlayStation-økosystemet til PC, men det er rimelig å anta at dette blir ett av hovedfokusene deres.

Hulst sier selv at oppkjøpet vil styrke muligheten deres til å optimalisere spill, og løfte kvaliteten på spillene til nye høyder:

– De har en driv for å forbedre spill og for å levere den best mulige opplevelsen for spillere. Nixxes vil være en viktig brikke i PlayStation Studios, og vil hjelpe oss med å fokusere på vårt viktigste mål: å lage PlayStation-innhold med best mulig kvalitet.

Vil fortsette å være eksklusive ved lansering

Hermen Hulst, sjef for Sonys spillutviklerdivisjon. Sony

Samtidig er det klart at PlayStation-spill vil fortsette å være eksklusive ved lansering, noe Hulst understreker i et intervju lagt ut på PlayStation Blog .

– Jeg ønsker å understreke at PlayStation vil fortsette å være det beste stedet for å spille våre PlayStation Studios-spill ved lansering. Samtidig setter vi stor pris på PC-spillere, og vi vil fortsette å vurdere det korrekte tidspunktet for å slippe spill på PC, sier Hulst.

Han nevner videre at tidsperspektivet på to år mellom slipp av PS4 og slipp av PS4-lanseringstitler på PC var et godt tidsperspektiv, så kanskje kan vi forvente noe i denne tidshorisonten for eksklusive titler fremover også.

Apropos PS4: det er også gode nyheter for PS4-eiere her. Hulst sier i intervjuet at de vil fortsette å slippe nye titler til den eldre konsollen, selv om enkelte titler vil være PS5-eksklusive simpelthen på grunn av nye tekniske krav.