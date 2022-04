Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Motorola slipper heftig billigmobil

Slik ser baksiden på nye Motorola Edge 30 ut.

Få kan «påkostet billigmobil» som Motorola. Deres Moto G-serie har som regel vært et sikkerstikk for mobilkjøpere på jakt etter et rimelig sikkerstikk. I det siste har de sneket seg opp og frem med sin Edge-serie også, der Edge 30 Pro alt er testet og har vist seg som en utmerket mobil for pengene. Nå slipper de lillebror Edge 30, som får en prislapp enda et godt stykke ned fra Pro-modellen.

Samtidig deler den en del egenskaper med sin langt dyrere slektning.

Motorola markedsfører den som den tynneste 5G-telefonen der ute, og viser til en tykkelse på 6,79 mm. Det er litt uklart hvor stor kamerahumpen er, men ut fra bildene produsenten har delt utgjør den en del i tillegg til den ellers svært tynne telefonen.

- - Motorola Edge 30 OnePlus Nord 2 Motorola Moto G200 Asus ZenFone 8 Samsung Galaxy S22 annonse Pris - 3 790,- 4 363,- 6 463,- - - - - - - Dimensjoner (cm) 15,93 x 7,42 x 0,679 15,89 x 7,32 x 0,83 16,81 x 7,55 x 0,89 14,8 x 6.85 x 0.89 14,6 x 7,06 x 0,76 Vekt (gram) 155 189 202 169 167 Byggematerialer Glass, plast Glass, plast Plast Glass, aluminium Glass, aluminium Vannsikring IP52 Ingen spesiell Vannavstøtende IP68, "tett" IP68 - - - - - Skjermtype AMOLED, 144 Hz, HDR10+ Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ LCD, 144 Hz, HDR10 Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+ Skjermstørrelse (tommer) 6,5 6,43 6,8 5,9 6,1 Skjermoppløsning (piksler) 2400 x 1080 (?) 2400 x 1080 2460 x 1080 2400 x 1080 2340 x 1080 Skjermglass Ikke angitt type Gorilla Glass 5 Ikke angitt type Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus+ Fingerleser I skjermen, optisk I skjermen, optisk På siden I skjermen, optisk I skjermen, ultrasonisk - - - - - Prosessor Snapdragon 788 5G MediaTek Dimensity 1200 Snapdragon 888+ Snapdragon 888 Exynos 2200 Lagringsplass (gigabyte) 256 128 eller 256 128 eller 256 128 eller 256 128 eller 256 Ram (gigabyte) 8 8 eller 12 8 6 / 8 / 12 / 16 8 - - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS 50 MP, f/1,9, PDAF, OIS 108 MP, f/1,9, PDAF 64 MP, f/1,8, PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS Vidvinkelkamera 50 MP, f/2.2, PDAF, makro 8 MP, f/2,3 13 MP, f/2,2, AF 12 MP, f/2,2, PDAF 12 MP, f/2.2, ff Zoomkamera (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt ja, 10 MP, 3x Selfiekamera 32 MP, f/2.4 32 MP, f/2,5 16 MP, f/2,2 12 MP, f/2,5 10 MP, f/2.2 - - - - - Batteristørrelse 4020 mAh 4500 mAh, 65W lading 5000 mAh, 33W lading 4000 mAh, 30W lading 3700 mAh, 25W lading Lader inkludert Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av

Stort batteri i tynn telefon

Det er langt mellom telefonene solgt som «verdens tynneste» som har tatt over verden. En del av årsaken har nok ofte vært at de har hatt ganske små batteri. Men med Edge 30 er batteriet faktisk på drygt 4000 mAh, som slett ikke er så verst - selv om de fysisk større flaggskipene gjerne har 5000 mAh å rutte med. Med en moderne prosessor på innsiden burde batteriet Edge 30 er utstyrt med være helt tilstrekkelig.

Her inkluderes forøvrig også hurtiglader i pakka.

Og apropos den prosessoren er det en Snapdragon 778 5G fra Qualcomm - det burde gi ytelse et sted litt over midten av ytelsesgrafene. Altså ikke helt flaggskip, men mer enn godt nok til å drive menyer og generell appbruk på en god måte.

Tåler uvær

Telefonen kommer i grått eller grønt og det skal være det Motorola omtaler som et juvel-aktig mønster i baksiden slik at telefonen endrer uttrykk etter hvert som lyset treffer den fra ulike vinkler.

Vel så viktig er det kanskje at telefonen også er IP52-sertifisert. Det betyr kort fortalt at telefonen skal tåle støv ganske godt, i tillegg til vertikale vanndrypp - også kjent som været i Bergen.

Baksiden av telefonen er i en plastvariant, men uten at Motorola har bekreftet det, antar vi at rammen er i metall. For en såpass tynn telefon virker det som et naturlig valg. Apropos forventninger; her har Motorola plassert fingerleseren i skjermen, i motsetning til i låsetasten, der selskapet har hatt for vane å ha den. Det skyldes nok at den er såpass tynn.

En grønn variant slippes i tillegg til en grå utgave.

Lynrask skjerm og mye lagring

Det er ellers ganske gode spesifikasjoner her. Skjermen er en 6,5-tommers AMOLED-sak som også er rask - helt opp til 144 hertz kan den vise. Det gjør typisk slike skjermer mer behagelige å se på, og det gir et raskere, mindre hakkete bilde enten det er video som panorerer eller gaming som skal vinnes.

Det er også 8 gigabyte RAM og 256 gigabyte lagringsplass i denne telefonen. Det skulle bety at den er «fremtidssikker» for en god stund.

Syltynn skal den være, men kamerahumpen er ikke ubetydelig.

Selvskryt av kameraet

Motorola peker på kameraene som en viktig del av pakka med Edge 30. Her deler den en de fleste egenskapene med Edge 30 Pro. For eksempel er hovedkameraet en 50-megapikselbrikke på 1/1,5 tomme med lyssterkt glass og en haug fokuspiksler for rask og presis fokusrespons.

Også ultravidvinkelen er tilsynelatende den samme 50-megapikselbrikken fra Edge 30 Pro.

I Pro-utgaven var det helheten som virkelig imponerte, mens kameraene fremsto som «innafor» i en så god totalpakke. Altså ikke dårlig, men et lite stykke bak de aller beste flaggskipkameraene. Men det var i en telefon til 8.000 kroner.

Så er spørsmålet hva slags inntrykk de samme kameraene nå vil gi i en telefon til vesentlig færre kroner. Verdt å ta med er at også prosessoren er en viktig del av et mobilkamera, og at det er annen brikke som tar seg av bildejobben i denne enn i Edge 30 Pro. Så det kan være noen forskjeller i kvaliteten, selv om kameraspesifikasjonene er like.

I august i fjor erklærte vi OnePlus Nord 2 som den billige mobilen konkurrentene måtte slå. Kan hende er Edge 30 telefonen som gjør nettopp det?

Kan den bli den nye billigkongen?

Mobilutvalget mellom 4.000 og 6.000 kroner er alltid spennende. Det pleier å melde seg en eller to virkelige sluggere i prisklassen hvert år, mens det store flertallet av mobiltelefoner på midten av prisstigen føles litt, vel - middels.

I det siste har vi gitt meget gode skusmål til Motorolas G200 i tillegg til OnePlus Nord 2. Begge ekstremt gode telefoner per krone.

Du får greie alternativ også fra Samsungs Galaxy A-serie. Der vinner du typisk vanntetthet på bekostning av opplevd ytelse og rene spesifikasjoner. Med andre ord; telefoner du merker ganske godt at ikke jakter flaggskip.

Spesifikasjonsarket for Motorola Edge 30 virker å være veldig «riktig» balansert for en telefon i denne prisklassen. Med mange gode egenskaper, og få spesielt dårlige. Det betyr at dette kan bli en skikkelig slugger i sin prisklasse.

Telefonen er i skrivende stund på vei til test.