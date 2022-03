Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Edge 30 Pro

Fantastisk mobil for de prisbevisste

Edge 30 Pro gir deg svært mye for pengene.

Baksiden er i en lekker gradert blå eller hvit utførelse. Ikke akkurat nytt, men stadig vekk ganske pent. Tre øyne titter ut, men det er to av dem du kan bruke i praksis.

At du får ålreit vare når du betaler godt over 10.000 for en mobil er nærmest bankers, men enn om du ikke vil betale fullt så mye? Det har blitt en greie blant enkelte mobilprodusenter å lage såkalte «flaggskip killere», altså rimeligere mobiler som er omtrent like gode som de steindyre. Og blant de sterkeste her finner vi produsenter som OnePlus og Motorola. Der Motorola nettopp har sluppet sin nye Edge 30 Pro.

Motorolas Edge-serie har hatt en reise, der første modell ut var frustrerende å bruke med hyppige feilreaksjoner fra skjermen, mens fjorårets utgave hadde tatt sjumilssteg.

I år oppleves Edge 30 Pro som den smidigste av Android-telefonene jeg har vært borti til dags dato – og det inkluderer langt dyrere modeller.

9.5 Imponerende Motorola Edge 30 Pro 12GB RAM 256GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Edge 30 Pro utklasser konkurrentene. " Fordeler Krysse av Den mest silkemyke menyopplevelsen fra noen Android-telefon

Krysse av Flott byggekvalitet

Krysse av Tåler fukt (vannavvisende belegg)

Krysse av Ålreite kamera

Krysse av Masse RAM (fremtidssikker)

Krysse av Mye lagringsplass

Krysse av Meget god skjerm

Krysse av Ålreite stereohøyttalere

Krysse av Trådløs lading er på plass

Krysse av Lynrask lader medfølger

Krysse av Best ytelse av noen Android-telefon akkurat nå Ting å tenke på Bytt Bare vannavstøtende, ikke helt tett

Bytt De aller beste toppmodellene har bedre kamera

Bytt "Smugtitt"-funksjonen er litt irriterende (men kan skrus av)

Bytt Kunne ønsket oss mer lysstyrke i skjermen

Her slipper du unna med «bare» 8000 kroner. Det er ingen billigmodell, men når vi vet at S22-serien starter på 9500 kroner og gjerne fortsetter over 10.000 kroner før du har alt du ønsker deg, og det samme er riktig for Apples iPhone 13-serie, så fremstår Motorolas nylanserte sak som ganske gunstig. 2–3 tusinger kan kjøpe deg mye fint tilbehør, om du trenger det, eller bare være en kjapp reparasjon av den bulken i bilen.

Det er alltids noe å bruke pengene på. Og «nesten like bra» kan være mer enn godt nok.

Den opplevde ytelsen i Edge 30 Pro er rett og slett suveren. Noe så silkemykt og responsivt som dette skal du lete lenge etter.

Så silkemykt alt beveger seg!

Nesten ren Android 12 paret med kraften i maskinvaren her har vi ikke sett i norske mobilhyller før. Men hvis Edge 30 Pro er noe å dømme etter er det en imponerende kombinasjon. Flyten jeg opplever i denne telefonen kan sammenliknes med Pixel-mobiler og iPhone, mens selv solid motoriserte Samsunger må finne seg i å ikke være fullt så glatte. Det er ikke det at andre toppmodeller er treige – nær sagt ingen av dem er det. Men det er en egen stopper-aldri-faktor på gang i akkurat denne mobilen, og den understrekes av små og myke animasjoner som glir over i hverandre på den lynraske skjermen. Noe er nok bare grafisk «sminke» i Android 12, men for at slikt skal funke må også maskinvaren henge med, og der er både prosessor, RAM og skjerm viktige faktorer.

Det er en ren nytelse å sveipe og dra rundt i menysystemet på Motorola Edge 30 Pro. Iallfall hvis du deler min irritasjon over alt av oppstopp og ventetider og hakking. Opplevd ytelse er egentlig ikke et sted det burde være så mye mer igjen å hente, men Edge 30 Pro viser at ting kan flyte enda mykere og mer uavbrutt enn i dyrere toppmodeller.

Irritasjoner som er borte

Det kanskje viktigste irritasjonsmomentet fra første blad Edge er for lengst borte, og var ikke egentlig aktuelt i Edge 20-serien heller; det er ikke lenger slik at telefonene gjør ting på egen hånd eller registrerer berøringer langs skjermen. Det var første generasjon fæl på, mens andre og tredje generasjon ikke gjør det i noe større grad enn noen annen nyere mobil med smale kanter. Det kan med andre ord forekomme, men det skjer ikke problematisk ofte.

Fingerleseren er også mer fornuftig anlagt enn den var i første generasjon der den stadig vekk reagerte på berøringer og endte med å gi feilmelding nesten hver gang man faktisk forsøkte å åpne telefonen. Plassering og funksjonsmåte – gjemt i låsetasten – er fortsatt omtrent lik, så her er det enten sensor eller programvare som rett og slett fungerer bedre.

Smugtittfunksjonen er skikkelig irriterende. Den har en tendens til å våkne akkurat idet jeg er i ferd med å sovne. «Hva søren er det nå du vil?» er en vanlig tanke til jeg får skrudd av den overfølsomme funksjonen i Motorola-mobiler.

Den mest irriterende funksjonen

Det kanskje viktigste irritasjonsmomentet i Edge 30 Pro er «Smugtitt»-funksjonen. Det er løsningen som skal vise deg hva som har skjedd siden sist når du løfter mobilen. Måten denne virker på er lik og like irriterende i alle Motorolaer. Egentlig skal de lyse opp mobilen med varslinger og klokke hvis du er borti mobilen eller løfter den. Men det skal ingenting til før skjermen lyser opp. De kosmiske vibrasjonene av at en svensk fjortenåring ombestemmer seg i valget mellom PlayStation og Xbox kan være nok til å få Moto Edge 30 Pro til å våkne. Og det med et kraftig skjermlys. Gjerne midt i natten.

Å skru av «Smugtitt»-funksjonen er heldigvis enkelt. Ulempen er at det er den ene måten Edge 30 Pro har til å varsle deg om hva som har skjedd siden sist. En mer velfungerende «alltid på»-skjerm står på ønskelisten.

Hovedkameraet er det klart mest imponerende kameraet på denne telefonen. Dybdekameraet gjør tjeneste når det skal tas bilder i portrettmodus, mens ultravidvinkelen - vel, den er der.

Ålreite kamera

Det er ikke grensesprengende spesifikasjoner på kameraene i Edge 30 Pro. Den må se seg grundig forbigått av de definitive toppmodellene iPhone 13 Pro og Galaxy S22 Ultra. Men det har etablert seg en praksis der de aller toppeste av telefonene i «toppmodellserien» har drastisk bedre kamera enn resten av telefonene i samme serie. Så selv om det finnes mange ting som heter S22 eller iPhone 13 er det likevel langt kortere i kvalitetsforskjell mellom Edge 30 Pro og de litt rimeligere produktene i Apples og Samsungs toppserier – som nesten alle uansett er vesentlig dyrere enn Motorolaen.

Programvaren i Edge 30 Pro jobber også hardt for å bedre bildene under vanskelige forhold. Den lykkes faktisk relativt ofte.

Raske bilder hvis lyset holder. Bildet er uredigert.

Under gode forhold er det som sedvanlig lite å si på bildekvaliteten. Som den ekstremt raske telefonen dette er i alle andre henseender er det fint å notere seg at den heller ikke kaster bort tid når bildene eksponeres. Dermed er det nesten aldri aktuelt med bevegelsesuskarphet når lyset er godt, slik enkelte mobiler kan gi deg. Tvert om kan den stoppe en hoppende hund midt i luften uten problemer. Absolutt godkjent hovedkamera på dagtid, altså, selv om ultravidvinkelen som vanlig er bare «helt ok». De to kameraene har begge 50 megapikslers oppløsning, men hovedkameraet er vesentlig bedre kvalitetsmessig enn ultravidvinkelen.

Ultravidvinkelen er en vesentlig mindre bildebrikke enn hovedkameraet, og må jobbe mye hardere når det er mørkt. Dermed blir det også mye støy når det den har av bildedata lyses opp på skjermen.

Menymessig er det en liten irriterende ting i Moto Edge 30 Pro å rapportere om akkurat her; knappene som lar deg velge mellom vidvinkel og ultravidvinkel forsvinner av og til og blir til en justeringsgrafikk som du trekker i for å bytte mellom løsningene. Det er nok tenkt for å gi mer presis kontroll over fotoeffekten og zoomen. Men både ved å utelukke kamerabytte gjennom et kjapt trykk på 0,5X- eller 1X-knappene og ved å være et forvirrende menyelement når den dukker opp gjør det kameraet litt knotete og tregere å bruke hvis det du trenger er kjappe justeringer når det går fort foran linsene.

Åpne fullskjerm Edge 30 Pro iPhone 13 Pro Max

Så lenge det er litt lys i omgivelsene blir kveldsbildene helt ok, og kan rivalisere mange av toppmodellkonkurrentene. Jeg merker meg at Motoen ofte velger å justere lyset relativt høyt – mer så enn både iPhoner og Galaxy S-er gjerne gjør. Det gir en artig effekt på mobilskjermen, men i større størrelse kan ofte svakhetene ved å justere lysstyrken så langt opp komme frem i form av mer støy.

Åpne fullskjerm Edge 30 Pro iPhone 13 Pro Max

Et fellestrekk for alle bilder fra denne mobilen, så vel som bildene fra tidligere testede Motoer også, er at det er mye komprimeringsstøy i bildene. Enten det er dag eller natt er det ikke så lurt å zoome hele veien inn til 100 prosent på bildene. Men det påvirker ikke deling i sosiale medier eller visning på mobilskjerm i nevneverdig grad. Det gjelder for øvrig enten man tar bildene i fulle 50 megapikslers oppløsning eller den ordinære 12-megapiksels oppløsningen telefonen spytter ut som standard.

Det tredje kameraet på baksiden er et dybdekamera som hjelper til med portretteffekter og fokus. Ellers gjør selfiekameraet foran på telefonen en helt kurant jobb.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Målt ytelse og spesifikasjoner

Ytelsen i denne telefonen er ikke bare spektakulær når den brukes, men også særdeles god når den måles. Dette er den raskest ytende Android-telefonen vi har testet til dags dato – med omtrent tilsvarende ytelse som Samsungs nye S22-serie på vanlige oppgaver, mens grafikken er betydelig raskere. Det er også den eneste Android-telefonen som nærmer seg totalinntrykket, på tvers av fire forskjellige ytelsestester, som en iPhone 13 gir.

Det betyr ikke nødvendigvis all verden i dag – siden toppmodeller jevnt over er «raske nok», men når vi også legger merke til at for de åtte tusenlappene Motorola Edge 30 Pro koster får vi 12 gigabyte RAM inkludert og 256 gigabyte lagring – er den betydelig bedre utstyrt enn Samsungs rimeligste varianter i S22-serien, og kun en av S22-ene kan leveres med like mye RAM. Det betyr at maskinvaren her iallfall er solid fremtidssikret, så er det aldri riktig godt å si hvor lenge oppdateringene til slutt vil vare. Motorola sier to storoppdateringer i tillegg til nye Android 12 som den leveres med, og deretter ett års oppdatering til den siste av hovedoppgraderingene. Til sammen rundt tre år, altså.

Finfin batteritid og god til alt

Det store batteriet på 4.800 mAh varer halvannen til to dager, som har blitt vanlig for mobiler i denne klassen. I motsetning til når du kjøper Apple eller Samsung slipper du å kjøpe lader utenom. Her følger det med en lader på saftige 68 watt. Dermed går det lynraskt å fylle tanken skulle du trenge det raskt før du må fly ut døren.

Denne Motorolaen lader for øvrig også trådløst, og har trådløs strømdeling slik at du kan fylle øreproppene dine med ekstra strøm skulle de gå tomme. Vi merker oss at Motorola krysser nesten alle boksene for hva en «ekte toppmodell» skal ha.

- Motorola Edge 30 Pro 12GB RAM 256GB Samsung Galaxy S22 OnePlus 9 Apple iPhone 13 Samsung Galaxy S22 Ultra annonse Pris 7 990,- 9 490,- 7 210,- - 12 950,- Skjermstørrelse (tommer) 6,7 6,06 6,55 6,1 6,8 Oppløsning (piksler/standard) 2400 x 1080 2340 x 1080 / FHD 2400 x 1080 / FHD 2532 x 1170 3080 x 1440 / QHD Type pOLED Dynamic AMOLED Fluid AMOLED Super Retina XDR OLED Dynamic AMOLED - - - - - Dimensjoner (cm) 16,3 x 7,59 x 0,879 14,6 x 7,06 x 0,76 16 x 7,42 x 0,87 14,67 x 7,15 x 0,77 16,33 x 7,79 x 0,89 Vekt (gram) 196 167 192 174 227 Materialer Gorilla Glass / plastramme Victus+ / Armor aluminium Gorilla glass 5 / aluminium Herdet glass / aluminium Victus+ / Armor aluminium - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 1 Exynos 2200 Snapdragon 888 Apple A15 Bionic Exynos 2200 RAM (GB) 12 8 eller 12 8 eller 12 4 8 eller 12 Lagring (GB) 256 128 / 256 128 / 256 128 / 256 / 512 128 / 256 / 512 / 1000 Batteri (mAh) 4800 3700 4500 3240 5000 Lading (W) 68, lader medfølger 25, lader medfølger ikke 65, lader medfølger 23, lader medfølger ikke 45, lader medfølger ikke Trådløs lading (W) 15 15 15 15 15 - - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 48 MP, f/1.8 12 MP, f/1,6, OIS 108 MP, f/1.8, OIS Zoom - 10 MP, f/2.4, OIS, 3X - - 10 MP, f/4,9, OIS, 10X Ultravidvinkel 50 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 50 MP, f/2.2, AF 12 MP, f/2.4 12 MP, f/2.2, PDAF Annet Ekstra dybdekamera - 2 MP svart/hvitt-kamera - Ekstra 3X zoom-kamera - - - - - Vanntett Nja, IP52/vannavstøtende Ja, IP68 Bytt Ja, IP68 Ja, IP68 S-penn Støtte for ekstern digital penn Bytt Bytt Bytt Ja, innebygget

Kraftige stereohøyttalere er også på den listen og sammen med en skjerm som har prima bildekvalitet og bildeflyt betyr det en god opplevelse med spill og mindre videoinnhold som TikTok og Shorts. Uansett bør du vurdere å koble til hodetelefoner hvis du skal se på noe mer langvarig.

USB C-kontakten har forresten DisplayPort bygget inn, dermed kan du bruke mobilen direkte tilkoblet overgang til HDMI og storskjerm hvis du vil. Den kan også strømme en slags «PC-aktig» løsning over til TV-en eller storskjermen på samme måte som du ellers caster innhold trådløst.

Og på toppen av det hele vil det komme en digital penn som lagres i et ekstra deksel som kan kjøpes til. Vi har ikke fått testet pennen foreløpig, men jeg noterer meg at løsningen konseptmessig minner mye om den Samsung valgte for S21 Ultra, der du og kunne digital penn i et ekstra futteral.

Kraftige høyttalere kan være en fordel - for eksempel hvis du ser på en hest som spiller trommer på TikTok.

Soleklar anbefaling

Er det noe Motrola Edge 30 Pro ikke er overraskende god på?

Jo da, det er saktens et par ting, men de er av relativt mindre betydning. Fuktbestandige Motorolaer med «bare» IP52-sertifisering tåler ikke å ligge under vann i en halvtime. Men de tåler fint uvær eller å bli sølt på. Ultravidvinkelen kunne vært bedre, men det kunne den i nesten alle telefoner – inkludert mange av de dyre. Og selv om det er fantastisk med en lynrask skjerm som denne finnes det jo mer lyssterke telefoner der ute for den skarpeste solskinnsdagen. Et zoom-kamera hadde saktens vært kjekt å ha.

Skjermen er usedvanlig god på alt unntatt lysstyrke. Der kunne den vært litt sterkere, men selv i kraftig dagslys fungerer den helt fint.

Men ytelsen du opplever på den skjermen er også viktig. Og her er det bare å bøye seg i støvet, for Motorola Edge 30 Pro leverer faktisk den beste i sitt slag. Og den er helt oppunder iPhone 13-ytelse når vi måler den også.

Den har et meget godt kamera til vanlig bruk, med velfungerende og kjapp app som kan «stoppe tiden» hvis det er lyst nok. Den kommer med siste og sprekeste Android-variant og et hav av innstillingsmuligheter og funksjoner – deriblant ting vi ellers vanligvis bare ser på Samsungs toppmodeller, som digitalpennstøtte og mulighet for arbeid på storskjerm som en slags PC.

Det er ikke mange telefoner i dag som er nesten uten kamerahump. Men Edge 30 Pro tar ikke med seg alt mulig opp av lommene, slik iPhoner og Galaxy S-er gjør.

Designen er lekker, og byggekvaliteten føles god. Alt du trenger følger med, inkludert grunnleggende deksel og lader. Og spesifikasjonene er heist helt til månen, så jeg blir overrasket om ikke den silkemyke opplevelsen holder en stund lenger enn for mange av konkurrentene – selv de av dem som koster et par tusen kroner mer. Det er kun små detaljer og funksjoner få trenger hver dag som skiller Edge 30 Pro fra den aller, aller gjeveste karakteren, og det vi ønsker oss – så som heftig zoom-kamera – er det uansett ingen som tilbyr i denne prisklassen.

Dette er imponerende godt blåst, Moto!

