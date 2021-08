Xiaomi har sluppet heftig toppmodell

Keramikk og kamera under skjermen i Mi Mix 4.

Finn Jarle Kvalheim 11 Aug 2021 08:56

Xiaomi har blitt Europas største mobilprodusent i tomrommet etter Huaweis mer eller mindre ufrivillige exit. Dagen før Samsungs store lanseringsdag snek Xiaomi inn sin egen nokså store lansering av toppmodellen Mi Mix 4 - og der går de delvis tilbake til tidligere tiders galskap.

Mi Mix-serien ble først lansert for fem år siden, og omtalt som en «prototype til salgs». Telefonen var blant annet en av de første til å ha en nesten heldekkende skjerm, med ramme av betydning kun på én side. Enorm skjerm på 6,4 tommer, piezoelektrisk høyttaler bak skjermen og keramisk materiale i bakside og ramme, er bare noen av tingene telefonen var først med, og tross et middels kamera for prisen fikk den meget gode skusmål her .

Siden den gang har Mi Mix for det meste vært en mer ordinær toppmodellserie, selv om navnet har blitt hentet frem hver gang ryktebørsen eller Xiaomi har spekulert i noe litt mer utenom det vanlige.

Kamera under skjermen

CUP er en forkortelse du antakeligvis får se noen ganger til de kommende årene. Det står for Camera Under Panel, og betyr enkelt og greit at noen har gjemt et kamera under skjermen. Dette er kommende generasjon av den klassiske busslommen øverst på mobilskjermen - og teknologien har vært i bruk hos kinesiske mobilprodusenter så som Oppo og Vivo en stund allerede.

Xiaomi er blant de første med et nærvær utenfor Kina som inkludererer det, og Mi Mix 4 blir første telefon derfra med teknologien. Det er imidlertid en telefon som enn så lenge er på vei mot nettopp Kina, mens Xiaomi-modeller gjerne kommer i «internasjonale versjoner» noe senere.

Produsenten lover at frontkameraet på Mi Mix 4 skal være så godt som usynlig for øyet, og dekket av piksler som er designet for å gå i flukt med skjermen rundt når de er i bruk. Samtidig tar pikslene veldig liten plass, sånn at når den delen av AMOLED-panelet er slukket har kameraet bak skjermen nokså god utsikt gjennom.

Keramisk design og rask skjerm

Forøvrig er det en rask 120-hertz-skjerm Xiaomi har dyttet inn her, med en berøringssensor som opererer hele fire ganger så raskt ved 480 hertz, slik at spillet ditt burde ha alle muligheter til å respondere umiddelbart idét noe skjer, selv om skjermen kan bruke et øyeblikk lenger på å faktisk vise hva som skjer.

Slik det har vært for flere av Mi Mixene er det keramisk materiale som dekker store deler av telefonen. I motsetning til første generasjon er det ikke en bakside og ramme, men heller en samlet «unibody»-konstruksjon der alt unntatt skjermen på forsiden er i ett stykke.

Forøvrig har ladeteknologi lenge vært en konkurransefaktor i Kina, og Xiaomi vil ikke være noe dårligere enn OnePlus/Oppo eller Vivo og Huawei; her er det 120-watts kablet lading i pakken. 50-watts trådløs lading er mer enn firegangeren «tradisjonell» trådløs hurtiglading - men i denne sammenhengen kan man koste på seg et gjesp; OnePlus 9 Pro har hatt 50-watts trådløs lading siden den kom tidlig i vår.

Pek på det du vil koble til

UWB, eller Ultra Wide Band, er en annen forkortelse vi nok får høre mye om i årene som kommer. Det er teknologien som lar en iPhone eller en Galaxy søke etter retningen en sporingsbrikke ligger i. Det er også samme type løsning som brukes i de siste generasjonene av AirDrop og liknende delefunksjoner, der du kan peke på noens mobiltelefon - blant flere hundre i omgivelsene - og likevel lett dele til akkurat den du peker på. «Retningsbestemtheten» til signalet gjør at du slipper å vasse gjennom en eviglang liste av alle enhetene innenfor rekkevidde, men altså kun varsles om overføringen fra telefonen som peker på deg.

Den vanlige måten å bruke UWB på er å skru det på ved behov. Men hos Xiaomi brukes teknologien annerledes; her står UWB alltid på, og hvis du peker på noe med UWB-støtte, som også er laget for å snakke med Xiaomis telefoner, vil du få spørsmål om å koble til.

Dermed kan man enkelt se for seg en hverdag der man eksempelvis peker mot lyset med telefonen og får opp en diger lysbryter på skjermen til å skru av eller på.

Ellers en «vanlig» toppmodell

I det øvrige er Mi Mix 4 relativt ordinær. Den har et kamera med forholdsvis stor sensor, og veldig mange megapiksler - hele 108 av dem. Størrelsen på 1/1,33 tomme gjør at man burde kunne forvente god lysfølsomhet, selv om det finnes et par telefoner med større bildesensor der ute.

Et periskopkamera på 50 megapiksler utgjør den viktigste birollen på baksiden av telefonen, ved siden av en nokså enkelt spesifisert ultravidvinkel.

En «vanlig» Snapdragon 888-brikke driver showet, foruten at Mi Mix-varianten av brikken har fått en «+» slengt på modellnavnet. Som tidligere Snapdragon-brikker med + i navnet handler det om brikker der hastigheten er skrudd opp litt - teknologien er altså ellers lik, og fortsatt den raskeste du får i en Android-telefon.

Foreløpig ikke til Norge

Mi Mix 4 har foreløpig ikke fått noen dato for salg utenfor Kina. Dermed vet vi heller ikke om eller når telefonen kan komme til Norge.

Prismessig blir den imidlertid nokså gunstig for kinesiske kjøpere som vil ha noe få andre har; den starter på 5000 RMB (renminbi/yuan) i Kina, og det tilsvarer såvidt under 7000 kroner.

Xiaomi har den siste tiden jobbet mye i Europa, og også i Norge. Dermed har toppmodeller som Mi 11 og Mi 11 Ultra funnet veien forbi. Førstnevnte vurderte vi som litt kjedelig , mens sistnevnte var vesentlig mer sprek - om enn litt gimmick-aktig, med en biiiitteliten skjerm på baksiden ved siden av kameraet .