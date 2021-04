En litt anonym toppmodellutfordrer

Xiaomi Mi 11 er god, men vi hadde forventet mer.

Den svarte varianten er pen, men litt konservativ. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 1 Apr 2021 06:00

Xiaomi har hatt en litt ujevn ferd inn i Europa, med noen telefoner vi virkelig har hatt lyst på blandet med noen telefoner vi ikke riktig har skjønt oss på . Den siste toppmodellen i rekken fra selskapet heter Mi 11. Den koster mye, men ikke mest - og skal forsøksvis hamle opp med vesentlig dyrere iPhoner og Galaxy S-er. Kan den det?

Det kommer helt an på hvordan du ser det, og hvilke egenskaper du setter pris på. Hvis kamera er viktigst for deg blir nok konkurransen for hard.

Men hvis ytelse, skjerm og «hverdagsfunksjonalitet» er det du har telefonen for kan Mi 11 være en helt ålreit tass. Det er forøvrig akkurat lansert en Ultra-versjon av Mi 11 med utvidet kamerafunksjonalitet.

Det er en flott og rask skjerm paret med gode menyer som kjører på Xiaomi Mi 11. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

8 Meget bra Xiaomi Mi 11 (8GB RAM) 128GB annonse Sjekk prisen Xiaomi Mi11 byr på særegne og ålreite menyer i en nokså anonym innpakning. Fordeler Raske og utmerkede menyer

Flott skjerm

Deksel følger med

Rask lader og god batteritid

Victus-glass er bra for prisklassen

Stereohøyttalere av god kvalitet

Fleksible funksjoner for å gi deg best mulig skjermbilde Ting å tenke på Mange megapiksler med middels kvalitet

Ikke vanntett

Underlige valg i kameraappen

Atter et elendig makrokamera

Selfier blir glatte selv om forbedring skrus av

Anonym design og knall skjerm

Designen er det man kan kalle avmålt og pen. Her er det ingen store krumspring. En koksgrå glassbakside med en forsiktig avrundet skjerm foran. Kameratuten har ett enkelt og stort utstikkende kamera, med et litt mindre rett under. Ved siden av seg har den LED-belysningen og makrokameraet.

Av knapper er det kun volum og låsetast som er å finne på venstresiden av skjermen. Små griller for stereolyd er over og under telefonen, med USB-C-kontakten som den eneste fysiske kontakten. Ingen hodetelefonkontakt her, altså.

Alltid på-skjermen er til god hjelp om dagen. Den kan vise en mengde ulik informasjon eller faste budskap. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ingenting stort hverken fra eller til på designfronten, med andre ord. Skjermen er imidlertid meget god, lyssterk og rask. Den har også en alltid-på-skjerm som lyser akkurat passe hyppig og mye, uten å ligge og tappe batteriet mens telefonen ikke er i bruk. En stund etter aktivitet eller bevegelse lyser skjermen, før den slukker og stort sett holder seg slukket til neste gang du tapper på skjermen eller noe skjer på telefonen.

Skjermen kan forresten også vise ekstra mange farger, som gjør at HDR-innhold tar seg ekstra godt ut.

Xiaomi Mi 11 (8GB RAM) 128GB Pris 7816 NOK Serie Xiaomi Mi 11 Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) USB On-The-Go (OTG) Ja USB-versjon 2.0 Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) Nei Bildeforhold 20:9 Pikseltetthet 515 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm, HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens Skjerm Farge Antall farger 16 777 216 Farger Skjermoppløsning 1440x3200 piksler Skjermstørrelse 6.81 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Blå, Hvit, Grå Fysiskt tastatur Nei Seniortilpasset Nei Bredde 74.6 mm Dybde 8.1 mm Høyde 164.3 mm Produktvekt 196 g Funksjoner IR, Innebygde stereohøyttalere Innebygde sensorer Nærhetssensor, Accelerometer, Gyroskop, Pulsmåler Innebygget trådløs lading Ja Trådløs standard QI Med støtte for hurtiglading Ja Type hurtiglading Qualcomm Quick Charge 4+ Sikkerhet Fingeravtrykklesere, Ansiktsgjennkjenning Støtte for to SIM-kort Ja Hybridholder til SIM Nei Type SIM-kort Nano sim Vannavstøtende Nei Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 20 megapiksler Antall bakkameraer 3 stk Effektivt antall piksler 108 megapiksler Kameraegenskaper Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering Maksimal blenderåpning 1.85 Sensorformat 1/1,33" Videoinnspilling Ja Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) 24 fps Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) 240 fps Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) 1920x1080 (HD 1080) piksler Maks oppløsning 7680x4320 (8K Ultra HD) piksler 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja HSPA+ Ja 4G (LTE) Ja 5G (NR) Ja Bluetooth Ja Bluetooth-kodek aptX, aptX HD, LDAC, AAC Bluetooth-profil A2DP Bluetooth-versjon 5.2 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Intern lagringsplass (størrelse) 128 GB Minnekortleser Nei Materiale (deksel/chassis) Glass, Aluminium RAM-minne 8GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 11 Prosessor for grafikk (GPU) Ja Grafikkprosessortype Adreno 660 Prosessorhastighet 2.84 GHz Prosessorkjernetype 8 (Octa) Core SoC/CPU (System on Chip) Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 Batterikapasitet 4600 mAh Utskiftbart batteri Nei Lanseringsår 2021 Produsentens produktside https://www.mi.com/global/mi-11/specs, gb

Hauger av bildeforbedring

Menyene er fulle av bildeforbedringsløsninger. Kjekt å ha når skjermen er så god. Men løsningene føles kanskje litt mindre smarte enn de burde være. For bildeforbedring fungerer aller best når bildet ikke er allverdens godt fra før. Dermed blir titting på sylskarpe HDR-bilder fra Netflix eller Disney+ gjerne ikke så imponerende som det kan bli med disse funksjonene på.

Skjermen satt til 120 hertz, maks oppløsning og ellers ingen bildeforbedring gir de beste resultatene. Og skjermen gir en svært god opplevelse, selv om det hadde vært fint om bildeforbedringsfunksjonene styrte seg selv i større grad og skrudde seg på ved behov. For mange vil de nok enten bli stående av eller på.

En sølvfarget og perlemoraktig variant ser litt mer spennende ut enn den svarte utgaven. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Funksjonene du kan velge i er superoppløsning, som oppskalerer bilder til skjermens fulle oppløsning, en løsning som lager HDR-bilder av vanlige bilder uten høy dynamikk kodet inn og en funksjon som regner ut og legger til mellombilder for å gi deg jevnere bildeflyt. En egen bildeforbedrer finnes også. Den skal gjenkjenne typer fotografi og tilpasse farger og lyssetting, men den fungerer kun på bilder i bildegalleriet.

Såkalt DC-dimming er forøvrig også lett tilgjengelig, og innebærer mindre flimring på lavere lysstyrker. For enkelte kan måten telefoner flest demper belysningen på gi hodepine ved kveldsbruk. Toppmodeller flest har fått denne funksjonen, men det er fint å se den så prominent plassert i menyene.

Personlig foretrekker jeg å ha DC-dimming på, i tillegg til at HDR-«oppskaleringen» og funksjonen som hjelper med bildeflyt er på. De føles ikke som om de forringer bildet når kvaliteten er bra fra før, samtidig som de i visse fall kan forbedre et dårlig eller eldre opptak.

Ved første øyekast ser menyene ut omtrent som på en Google Pixel. Men det er bare til du titter litt dypere i menyene - se mer i bildegalleriet under. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spesielle menyer

Xiaomis menyer er blant de mer unike i Android-verdenen. Kineserne har alltid gått sine egne veier med MIUI-menyene, og det gjør de fortsatt. Du kan velge å ha appskuff her, men i likhet med mange andre kinesiske merker er utgangspunktet egentlig at man klarer seg uten - og har alle appene på hjemmeskjermene, omtrent som på en iPhone.

For MIUIs del handler originaliteten om et par tre viktige ting.

1. Valgfriheten:

Svært få telefoner lar deg velge fullt så mye forskjellig. Ned til at du kan døpe om operatøren din og se tilkoblingshastigheten i toppmenyen på telefonen. Du har de nevnte detaljerte skjermvalgene. Alltid-på-skjermen kan detaljstyres, og det samme kan måten varslinger vises frem. Alt uten at mobilen blir for komplisert til å bruke. Xiaomi er flinke til å finne en mellomting som gir valgfrihet uten å forstyrre for mye.

2. Visuelt annerledes:

Spesielt nedtrekksmenyen med sine mange forskjellige designvalg skiller telefonen fra andre. Trekker du ned fra toppen av skjermen på venstre side får alle varslingene maksimal plass, og du kan utvide hver varsling ved å trekke i dem hver for seg. Trekk ned fingeren på høyre side av skjermen og du får noe som likner på kontrollsenteret på en iPad eller iPhone - bare med litt annen design og organisering. Det er pent, det er nyttig og det skiller seg nok ut til å ikke fremstå som noen direkte kopi av noe.

3. Smarte og ryddige valg

Hvis du bruker appskuffen organiserer telefonen automatisk appene dine på mange forskjellige måter. De nyeste appene samles øverst på skjermen under kategorien «Alle», mens du kan skrolle opp og ned i det som faktisk er samtlige apper under. Skroller du sidelengs kan du få automatisk organiserte apper under kategorier som «Kommunikasjon» og «Underholdning». Og søkefeltet? Det er i motsetning til i mange andre appmenyer nederst på skjermen, der tommelen din er.

Når man bruker MIUI er det veldig lett å forstå at Xiaomi har ganske dedikerte brukere og fans av telefonene sine. Få andre telefoner har en så vellykket personlighet som dette menysystemet utgjør.

Kameraet har veldig lyst til å ta bilder i skjermens fulle bredde. Det betyr smale bilder med til dels underlige komposisjoner, selv om oppløsningen er stor nok til å beskjære bildene etterpå. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet er greit nok

Alt i Xiaomi Mi 11 handler om det vanvittig høyoppløste hovedkameraet. Med 108 megapiksler og mulighet til å knipse råbilder burde utgangspunktet være godt.

I realiteten er det litt blanda drops selv for trekkplasteret her. Telefonen har mest lyst til å ta bilder i det den kaller «full»-aspekt, som betyr at bildet fyller skjermen. Det gir ganske smale striper av noen bilder - og for all del, med utgangspunktet her er det ikke noe galt med oppløsningen - men ofte blir utsnittet litt vanskelig å bruke til noe fornuftig etterpå. Man komponerer tross alt gjerne bilder slik man ser dem på skjermen, og jeg blir ikke riktig venn med resultatene ganske ofte. Da er 16:9 eller 4:3 lettere aspekter å jobbe med.

Jeg synes forøvrig heller ikke alltid bildene er så støyfrie som de helst skulle vært. Men det er heller ikke så verst. Midt på treet, og akseptabelt til å ikke være blant de aller dyreste toppmodellene. Men den koster fortsatt over 8000 kroner, som er en durabelig sum selv om det er mindre enn de 12–13 tusingene verstingene koster for tiden.

Frontkameraet tenderer noe mot å ville glatte ut ting. Det gjør det tidvis litt vanskelig å ta bilder der hudtoner ikke ser strukket og «plastikkaktige» ut. Jeg mistenker at kvaliteten på kameraet sammen med måten bildealgoritmene jobber på gjør at forskjellen på forskjønning og støyrens i bildet noen ganger er vanskelig å få øye på. Under solrike forhold, med hudutjevning av blir imidlertid bildene nokså naturlige og greie.

Vidvinkelen her er gjennomsnittlig grei. Jeg synes den kunne vært enda videre, og hatt enda et hakk kvassere kvalitet. Den er grei nok, men heller ikke så veldig mye mer. Gitt at det er hovedtrikset denne kamerariggen har opp ermet står ikke imponasjen opp i taket.

En egen makrolinse som knipser bilder med fem megapiksler hører til. Den er passe kjip, og lager bilder du neppe kommer til å se på mer enn et par ganger. Kan hende kan de være greie nok med noen filter til å gå på Instagrammen din, men hvis du må legge filter på makrobildene dine, er de da skikkelige makrobilder? Disse ekstra makrokameraene er mest gimmick - det beste hadde vært ultravidvinkel med autofokus, slik flere av konkurrentene har.

Forøvrig er det sannsynlig at vi kan få se et annerledes kameraoppsett med tele i en senere Pro-versjon av denne telefonen.

Usikkert om målt ytelse

I testperioden har vi hatt to Xiaomi Mi 11-telefoner på besøk på grunn av noe usikkerhet rundt programvare. Den siste en ren salgsversjon, oppdatert til siste programvare. Den andre en tidlig testversjon. Begge har hatt noe vaklende ytelse og programvare. Testen er oppdatert og basert på erfaringer fra den siste av disse - men like fullt har ytelsen i denne telefonen vist seg vanskelig å måle.

AnTuTu bruker særdeles lang tid på å kjøre gjennom, og etterlater telefonen varm, men gir en skår på over 800.000, mer enn vi noen ganger har målt, for en måling som har tatt uvanlig lang tid. Tilsvarende gir 3D Mark-målingene svært konkurransedyktige tall, men går så fort unna at vi nesten lurer på om den går gjennom alle arbeidslastene. Basemark GPU vil ikke kjøre ferdig i det hele tatt, men låser seg underveis.

Tallene under bør altså tas med en solid klype salt.

Det vi helt sikkert vet er at den deler prosessor, lagringstype og omtrentlig mengde RAM med telefoner som ROG Phone 5 og OnePlus 9. Med unntak for annerledes kjøling over tid skal altså generell ytelse ligge i omtrent samme nabolag, selv om ytelsestestene slår litt merkelig ut.

Lyden er det Harman Kardon som står for. Den er god, men ikke like høylydt som i andre toppmodeller. Til prisen er det likevel godkjent. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som telefon

Lydkvaliteten under samtale er helt fin, og skjermen oppleves som litt mer presis og responsiv enn Android-skjermer flest. Dermed er tasting og navigering av menyer og e-poster kjapt og enkelt.

Fingerleseren bor under skjermen, og den er rask og presis. Den leser sjelden feil.

Batteriet på 4600 mAh lades lynraskt med laderen som følger med, og det er også støtte for rask trådløs lading på inntil 50 watt. Til det må du imidlertid ha Xiaomis egen trådløslader. Telefonen holder i et par døgn av gangen med litt bruk.

Med kraftfull maskinvare er ytelsen særdeles god, og lyden ut av de to stereohøyttalerne er god. Derfor er mobilen god til både spilling og småsnutter selv om du ikke har med deg hodetelefoner. Et forsiktig nedsig her er at selv om stereolyden er fyldig og fin, blir det ikke så voldsomt mye volum av den. Selv om det er nærme å være en selvfølge i dag er det greit å ta med at Xiaomi Mi 11 ikke har hodetelefonkontakt.

Av andre småting som oppleves som litt ufullendt her, er måten varslingssymboler vises ved kamerahullet på forsiden av telefonen, der symbolene kan flytte litt på seg avhengig av skjermbilde - som om ikke telefonen riktig vet at den har et frontkamera å ta hensyn til til alle tider. En liten skjønnhetsfeil som man kun av og til legger merke til.

Til slutt

Xiaomi Mi 11 er en flott telefon. Men den koster omtrent 8000 kroner, og det er ikke lenger nok å være god når du får finfine mobiler fra rundt 4000–5000 kroner.

Spesielt er mangelen på vanntetting litt kritisk i denne prisklassen, og selv om kameraet skilter med skyhøye 108 megapiksler er ikke alle valgene som er tatt rundt det de beste. Du får heller ikke en bildekvalitet som helt samsvarer med det kjempehøye tallet. Mi 11 tar gode bilder, men ikke spektakulære. Selvportrettene er dessuten vanskelig å skru vekk fra asiatiske preferanser, og man blir litt blankpolert i ansiktet samme hva man gjør.

Mi11 har flott skjerm og topp ytelse. Men heller ikke det er unikt.

Det du først og fremst får her er altså en telefon med et unikt menysystem, men der resten fremstår som ganske ordinært, endog litt kjedelig.

Tross færre megapiksler gjør for eksempel utmerkede Galaxy S20 FE 5G en bedre fotojobb til 1000 kroner mindre, uten tøysete makrokamera på kjøpet - og den er vanntett. Nye OnePlus 9 starter på samme pris som Mi 11 og virker noe mer gjennomarbeidet.

Og vil du bare ha en brukeropplevelse i toppklasse starter det på 4500 kroner i OnePlus Nord.

Selv om vi er litt lunkne til Mi11 er det heller ingen tvil om at en Xiaomi-fan vil bli godt fornøyd her, og ha mer å være fornøyd med enn i tidligere Mi-generasjoner. Men det er jo felles for nesten alle de ferske toppmodellene. Svaret på hvorfor du skal velge akkurat denne hvis du ikke er Xiaomi-fan melder seg imidlertid ikke.

