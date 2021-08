Nå er alt om Galaxy Z Fold 3 lekket

Kan bli den første tette brettemobilen på markedet.

Slik er det ventet at Samsungs Galaxy Z Fold 3 vil se ut. Den og lillebror, Galaxy Z Flip 3 avdukes etter all sannsynlighet 11. august.

Finn Jarle Kvalheim 6 Aug 2021 14:44

Midt i juli dukket den første virkelig store lekkasjen rundt Samsungs kommende brettemobiler opp. Da fikk vi stifte nærmere bekjentskap med det som skal være Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3, i tillegg til en kommende smartklokke fra selskapet. Nå har en ny lekkasje avslørt det som kan være detaljene for resten av Samsungs største brettemobil.

Tyske Winfuture og Phonearena.com har tilsynelatende fått tak i spesifikasjonslisten, og i den står en rekke til dels spennende ting. Blant annet skal Galaxy Z Fold 3 være IPX8-sertifisert, noe som betyr at den i praksis blir vanntett. Strengt tatt heter det «vannavvisende», men kravet for 8-tallet i slutten av bokstavkoden er at du kan holde dingsen under halvannen meter vann i en halvtime.

Det blir i så fall den første tette brettemobilen på markedet.

Selfiekamera under skjermen

En annen teknologi som må sies å være i sine spede barnsben dersom den blir inkludert i Galaxy Z Fold 3 er selfiekamera under skjermen. Her skal det være snakk om selfiekameraet på innsiden av bretten. Under den 7,6 tommer store brettbare AMOLED-skjermen sitter det et selfiekamera på skarve fire megapiksler.

På utsiden av telefonen sitter det imidlertid et mer høyoppløst kamera tradisjonelt plassert som hull over skjermen. Her knipses det med 10 megapikslers oppløsning, om ryktene stemmer.

Forøvrig skal ikke spesifikasjonene til hovedkameraene på telefonen være vesentlig endret fra Galaxy Z Fold 2 .

Støtte for digital penn

Ifølge lekkasjen er det også støtte for digital penn med Galaxy Z Fold 3. På hva slags måte dette skal foregå er uklart, men det spekuleres i en egen S Pen Fold Edition i forbindelse med mobilslippet.

Det passer i så fall inn i det vi har sett av endringer fra Samsung så langt i år, der også flaggskipet i S21-serien, Galaxy S21 Ultra, fikk støtte for S Pen da den ble lansert i januar . Samsung har også tidligere sagt at de vil gjøre brukeropplevelser fra Galaxy Note-serien tilgjengelig i flere av sine mobiler.

Heftige spesifikasjoner

En del av spesifikasjonsryktene er omtrent som ventet. 5G er naturligvis på plass, og en Snapdragon 888-brikke blir standard for alle utgaver av telefonen, ifølge oversikten. Det innebærer at telefonen sannsynligvis ikke kommer med Exynos-brikke i Europa, slik Galaxy S- og Galaxy Note-modellene tradisjonelt har hatt. Det er i så fall slik det også var med forgjengeren, Galaxy Z Fold 2, som det siste året har vært en av få toppspesifiserte Samsunger med de amerikanske Snapdragon-prosessorene i salg her på berget.

Glasset på utsiden skal være Gorilla Glass Victus - den sterkeste varianten herdet glass fra Corning, og en variant som har blitt tatt i bruk av både Samsung og andre mobilprodusenter det siste året.

Både innerskjermen og ytterskjermen skal ha 120 hertz-oppdatering, slik at de er behagelige å se på under skrolling og ved lang tids bruk.

Et lite hav av lagringsplass - 256 eller 512 gigabyte - og mer enn tilstrekkelig med RAM i form av 12 gigabyte skal også stå på menyen for telefonen.

Lanseres 11. august

Foreløpig er naturligvis lite av dette bekreftet av Samsung selv, foruten at de har invitert til en Unpacked-lansering den 11. august, der grafikken sterkt antyder at vi får se brettemobiler.

Ryktene hevder forøvrig at forhåndssalget starter med én gang etter lansering, og at selve salget og utsending av telefonene begynner den 27. august. Inngangsprisen for Galaxy Z Fold 3 skal være på 1899 euro i Europa, eller 19.800 kroner. Hva det betyr for norske priser er usikkert - men det er rundt 100 euro rimeligere enn Galaxy Z Fold 2 var ved lansering, og den endte opp med å ligge rundt 23.000 kroner her på berget.

Samsung har hintet om at de ville forsøke å gjøre brettemobiler «mer tilgjengelig» i 2021, og spekulasjonene har gått i om prisene skal ned. Derfor er to av de mest spennende hemmelighetene Samsung har igjen hva de norske prisene blir, og hvor landet ligger - både med tanke på spesifikasjoner og pris - for den antatte lillebroren i lanseringen, Galaxy Z Flip 3.

Der Fold-serien i praksis er en stor telefon som kan brettes ut til å bli et nettbrett, er Flip-serien mer en superkompakt telefon som kan brettes ut til å få samme skjermstørrelse som en vanlig mobil . Forrige variant, Galaxy Z Flip, har vært vesentlig billigere enn Galaxy Z Fold 2 gjennom mesteparten av sin tid på markedet, og dermed handler mye av spenningen om oppfølgeren.