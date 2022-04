Se alle Windows 11-nyhetene

Microsoft har nå bekreftet at flere etterlengtede funksjoner er på vei til Windows 11.

Blant høydepunktene finner vi at filutforskeren får støtte for faner og at mapper introduseres i startmenyen igjen. I tillegg varsles store forbedringer for møter gjennom Teams.

En forbedret utforsker

I dag bruker de fleste faner til å holde styr på alle nettsidene de besøker gjennom nettleseren. Men skal du jobbe med filer fra ulike mapper, er du fremdeles tvunget til å åpne nye utforsker-vinduer. Det kan raskt skape kaos på skrivebordet, men er endelig noe Microsoft har bestemt seg for å ta grep ved.

Nå blir endelig muligheten til å ha faner i utforskeren en integrert del av Windows 11, akkurat slik vi kjenner dem fra nettlesere og det rivaliserende MacOS.

Nye faner vil åpnes når du trykker på et nytt «pluss»-symbol øverst i vinduet, men vil trolig også få en hurtigtast av typen «CTRL+ T» som vi kjenner fra nettlesere.

I tillegg til faner får du blant annet også muligheten til å feste filer til hurtigtilgang-seksjonen i utforsker. Tidligere har bare mapper vært støttet.

Utforsker får dessuten nye valg for rask deling av filer, til Teams-kontakter, e-post-klienten Outlook eller skylagringstjenesten OneDrive som er integrert i Windows 11.

Mapper i startmenyen

Startmenyen ble helt ny da Microsoft lanserte Windows 11 for et halvt år siden. Ikke alle var fornøyde med endringene, og nå forsøker selskapet å reparere ved å reintrodusere en mulighet de som oppgraderte fra forgjengeren mistet.

Mapper returnerer nemlig til startmenyen.

Det gir ikke bare førstesiden plass til flere apper, men gjør det mulig å organisere dem på smartere måter som passer deg bedre. Du skal selv kunne dra apper sammen for å lage mapper.

Muligheten til å droppe den omdiskuterte «anbefaler»-seksjonen, som tar opp halvparten av plassen på startmenyen, ser det imidlertid ikke ut som Microsoft er innstilt på å gi oss enda.

Bedre nettsamtaler

Om du bruker Microsoft Teams, som er integrert i Windows 11 og benyttes av flere bedrifter til nettmøter, kan du se frem til flere forbedringer.

Blant annet muligheten til å gjøre bakgrunnen uklar når du deltar i en videosamtale.

Det er også velkjent at de som deltar i nettmøter ser på skjermen sin og ikke direkte inn i kameraet over den. Det gir større distanse mellom de som deltar. Nye Teams kan trikse med videoen i sanntid slik at det ser ut som du ser rett i kameraet og får øyekontakt med de du snakker med.

Microsoft fortalte ikke når Windows 11-brukere kan vente seg funksjonene de viste frem. Når de er klare vil de imidlertid finne veien til maskinen din via de vanlige Windows-oppdateringene som kommer en gang i måneden.

