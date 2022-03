Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Windows får lynrask spillinnlasting

Henter Xbox-teknologi for å utnytte moderne SSD-er.

De nyeste NVMe-SSD-ene er så kjappe at Windows ikke har holdt tritt. Det endres nå.

Som vi fortalte om tilbake i 2020 jobbet Microsoft med å gjøre Windows til en bedre spillplattform. Etter flere år med utvikling har de endelig annonsert at deres såkalte «DirectStorage» er klart for bruk i PC-spill.

Dette er et nytt spillprogrammeringsgrensesnitt (API) som lover raskere oppstart og innlasting av spill. En konsekvens kan også bli bedre teksturer og økt innlevelse i massive spillverdener som strekker seg ut så langt øyet kan se. Blant annet kan såkalt «fast travel» skje omtrent umiddelbart.

Hopper bukk over prosessoren

Problemet med dagens API-er er at det ikke kan skalere opp til like mange lese-/skriveoperasjoner som en moderne NVMe SSD kan takle.

Det oppstår altså raskt flaskehalser, og med dem hjelper det ikke hvor rask PC-en din er ellers, ettersom dette vil begrense hva spill vil være i stand til å gjøre.

Det er denne flaskehalsen Microsoft har fått gjort noe med nå. DirectStorage er en teknologi Microsoft opprinnelig utviklet for Xbox Series X og S, og ved å overføre den til Windows skal altså en PC med egnet NVMe-SSD kunne bli en bedre gamingmaskin.

Teknologien utnytter mulighetene som ligger i moderne NVMe SSD-er som flere og flere PC-spillere har tilgang på. Helt spesifikt gir DirectStorage NVMe SSD-er mulighet til å sende flere data direkte til grafikkortet, uten å gå veien om prosessoren som i dag fungerer som en mellommann for alle operasjoner.

Teknologien gjør det også mulig å utnytte NVMe SSD-ers enorme båndbredde ved å sende data i større parallelle bolker, noe som reduserer sjansen for flaskehalser. Dessuten inneholder DirectStorage nye og smartere algoritmer for å komprimere og dekomprimere spilldata slik at de kan leses mye raskere enn i dag.

Krever ganske ny maskinvare

DirectStorage krever at du har en NVMe SSD som støtter PCIe 3.0 eller nyere for å få den mest merkbare effekten. I tillegg må du ha et grafikkort fra Nvidias RTX 20-serie eller AMDs RX 6000-serie og opp, samt Windows 10 eller 11.

Microsoft sier støtten er best i nye Windows 11, mens Windows 10 ikke får utnyttet alle mulighetene som ligger i teknologien. Opprinnelig hadde ikke Microsoft planer om å støtte Windows 10 i det hele tatt.

Spillutviklere må også bake inn støtte for den nye teknologien i alle spillene sine for at den skal fungere. Det har ingen gjort enda, og slik det ligger an nå blir Square Enix’ «Forspoken» første tittel ut med lynraske lastetider.

Flere vil imidlertid følge nå som utviklere har fått klarsignal til å ta i bruk den nye teknologien.

Microsoft skriver at de vil fortsette å videreutvikle DirectStorage med flere funksjoner og optimaliseringer fremover.

Under finner du vår samletest av raske NVMe SSD-er som støtter DirectStorage:

Les også Beste SSD (2021) : Vi har testet elleve SSD-er

Kingston Fury Renegade 2TB annonse 3 851,- Sjekk nå 4 249,- Sjekk nå

WD Black SN850 1TB annonse 1 699,- Sjekk nå 1 999,- Sjekk nå