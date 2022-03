Guide Windows 11

Slik setter jeg opp Windows 11

Åtte steg du bør vurdere.

Som tester av flere titalls Windows-maskiner hvert år har jeg etter hvert gitt opp å renske alle for masete antivirusprøveversjoner og unødvendige programmer produsenten har utstyrt dem med. Eller rydde opp i kaoset av apper som er festet til startmenyen, eller tilpasse utseendet slik jeg vil ha det.

Men, det er på jobb. Hjemme er det selvsagt andre boller.

Der er standardoppsettet til Microsoft og PC-produsentene, som utelukkende er valgt for å øke inntektene deres, kastet på dynga til fordel for noe bedre.

Jeg har i årenes løp opparbeidet en rutine som følges hver gang jeg setter opp en maskin jeg tenker å bruke mer enn noen dager.

Her deler jeg noen tips til hvordan du får en mindre kaotisk og mer personlig tilpasset Windows som vil gjøre underverker for produktiviteten din i det lange løp og styrke personvernet ditt. Litt raskere og hyggeligere å bruke kan maskinen din bli også!

Jeg begynner først med å rense opp, før jeg legger til ting jeg vil ha og til slutt tilpasser jeg Windows for bedre produktivitet og personvern:

Steg 1: Avinstaller antivirusprogrammet

Det første jeg gjør straks jeg slipper til på en ny maskin er å avinstallere antivirusprogrammet som følger med, være seg fra Norton, McAfee eller andre.

Det høres kanskje risikabelt ut, men Windows har altså hatt innebygget beskyttelse mot virus og uhumskheter i over 15 år nå. Windows 11 er intet unntak, og gjør en ypperlig jobb med å beskytte maskinen din helt gratis.

Slik skiller det seg fra antivirusløsningene PC-produsentene liker å forhåndsinstallere på maskinen, som alltid krever betaling etter noen måneder.

Og altså, det er jo ikke bare det at disse koster penger og fortrenger like god innebygget Windows-funksjonalitet som er problemet.

Betalte antivirusprogrammer har nemlig blitt ressurskrevende «bloatware» med tiden, der det inkluderes flere og flere såkalte «nyttefunksjoner» for å forsvare prisen.

Som sikkerhetskopiering, skylagring, passordhåndtering og filkryptering. Det er ikke egentlig noe galt i det, men trenger du noe av dette finnes det mer spissede alternativer du kan utforske som spiser mindre ressurser av datamaskinen din og fungerer bedre. Mange kan være gratis også!

Det siste og hittil mest omdiskuterte påfunnet for å få deg til å beholde en betalt antivirusløsning er for øvrig signert Norton, som forvandler maskinen din til en kryptovaluta-graver når den ikke er i bruk. En oppgave som sliter veldig på komponentene i maskinen din, støyer og gir deg høy strømregning. Bare ikke et fnugg for økt sikkerhet.

Dette forteller meg at de betalte antivirusprogrammene har utspilt sin rolle.

Når du avinstallerer antivirusprogrammet vil Windows aktivere sin innebygde beskyttelsesfunksjon automatisk, eller spørre deg om lov med en «pop up».

Ta en omstart, gled deg over at du har spart penger og kan jobbe på en mer responsiv og like sikker maskin!

Steg 2: Avinstaller «åtseleterne»

Etter å ha skyflet ut «verstingen» er det på tide å ta en gjennomgang av de andre appene som er forhåndsinstallert på maskinen din.

Disse kan deles inn i tre kategorier:

Appene som Microsoft har installert med Windows

Appene som PC-produsenten har fått betalt for å inkludere

Appene som PC-produsenten selv har laget

Windows 11 inneholder over 30 apper som ikke er strengt nødvendige for operativsystemet. Noen av dem er veldig nyttige, mens andre helt klart kan diskuteres. Særlig etter at Windows i praksis ble gratis baserer også Microsoft seg i større grad på å lede deg til egne tjenester for alt mulig. Blant annet ved å forhåndsinstallere skytjenesten One Drive, Office, møteportalen Teams og å sette Bing som søkemotor. Slik får de ekstrainntektene gjennom reklame eller abonnement.

I tillegg lar PC-produsenten andre kjøpe plass til sine apper på maskinen din. Jeg kaller slike for «åtseletere». De har gjerne til felles at de lokker med tidsbegrensede prøveperioder eller et godt tilbud. Eksempler kan være VPN-tjenester som skal sikre internettsurfingen din, skylagringsapper som gir deg ekstra lagringsplass en liten periode eller musikk- og filmstrømmetjenester med gratis brukstid. I tillegg er apper for sosiale medier ofte forhåndsinstallert, selv om disse uansett bare er et raskt nettsøk unna.

PC-produsenten utstyrer også maskinen med egenutviklede apper. De var lenge et yndet hatobjekt både hos undertegnede og hos andre PC-brukere. De siste årene har imidlertid disse blitt nyttigere. De fleste hjelper deg nå bare med å holde maskinen din oppdatert med sikkerhetsfikser, eller gi den flere funksjoner. Som å dele filer med mobilen, justere ytelse, støy og batterisparing eller tilpasse kameraet og tilbehør som penn.

Særlig fra de to første kategoriene er det likevel mange apper som bare er i veien for meg. Og trolig vil du også kunne spare plass, oppstartstid og minnebruk ved å hive ut de du aldri kommer til å bruke. En ryddigere maskin, med færre apper som stadig må oppdateres, er en fin bonus.

Hvor ofte har du for eksempel brukt «Kom i gang», «Kart», «Økonomi» eller «Personer»-appene i Windows? Og har du iPhone kan «Din mobil»-appen gjøre lite for deg. Tilsvarende går både Facebook og Instagram i søppeldunken. De har jeg jo i nettleseren.

Du må selvsagt vurdere hvilke apper du ikke trenger, men det er tre måter å fjerne dem på. Start øverst og jobb deg nedover:

Fra startmenyen: Her finner du de fleste av appene som er installert på maskinen. Bare høyreklikk på appen du vil fjerne og velg «avinstaller». Husk: ikke glem å sjekke appene som skjuler seg bak «alle apper»-knappen. Startmenyen har to sider!

Fra «Innstilling-panelet: Høyreklikk på startmenyen og velg «Apper og funksjoner» øverst. Her finner du alle apper som er installert på maskinen din i en lang liste. Fjern de du ikke trenger fra menyen til høyre (med tre prikker).

Fra kommandolinjen: Noen apper, som Din mobil, Kart, Cortana, Hjelp, Bilder, Klokke, Kamera, Xbox Game Bar og Edge har ingen avinstallasjonsmeny. Disse kan likevel fjernes med en tekstsnutt i kommandolinjen. Det er enkelt og raskt, og du finner fremgangsmåten nederst i guiden vi har skrevet for å «slette de uslettbare appene».

Eventuelt kan du laste ned gratisverktøyet «AppBuster» for å gjøre det samme og unngå å bruke kommandolinjen.

Steg 3: Oppdater drivere

Det er viktig å holde driverne til komponentene i maskinen din oppdatert. Det bidrar til at den fungerer feilfritt og er sikker å bruke etter at du har kjøpt den.

Det å oppdatere drivere har tidligere vært tidkrevende og kjedelig. Selv litt skummelt, for installerte man feil driver kunne noe faktisk slutte å fungere!

Slik er det ikke lenger, for de siste årene har PC-produsentene blitt flinke til å legge inn egne verktøy som finner og installerer nye drivere for deg. Alt du trenger å gjøre er å starte programmet og finne «oppdater»-knappen.

Programmene er ulike fra produsent til produsent, og skifter ofte både navn og utseende. Relativt nye maskiner vil likevel mest trolig ha kommet med et av disse oppdateringsverktøyene tilgjengelig via startmenyen eller fra skrivebordet:

For HP: HP Support Assistant

For Dell: Dell Support Assist

For Asus: MyAsus

For Lenovo: Lenovo System Update eller Lenovo Vantage

For Samsung: Samsung Update

For Acer: Acer Care Center

For MSI: MSI Gaming & App Center

For Huawei: PC Manager

For Microsoft: Alle Surface-enheter får oppdateringer automatisk via Windows Update.

Med en spillbærbar er det dessuten superviktig å holde grafikkdriveren oppdatert. Den kan gi inntil tosifret ytelsesøkning i nye spill, sammen med støtte for nye grafikkteknologier. For «vanlige» bærbare kan nye grafikkdrivere blant annet gi lenger batteritid.

Før du kan oppdatere grafikkdriveren må du finne ut hvilken produsent som har laget grafikkortet eller grafikkbrikken i maskinen din. Det er enten Nvidia, AMD eller Intel.

Produsenten finner du ved å besøke Innstillinger —> System —> Skjerm —> Avansert skjerm. Driveren, eller oppdateringsverktøyet, laster du ned herfra:

Steg 4: Installer programmer du trenger

Når jeg så sitter med en «ren» og oppdatert maskin, slik den jo helst skulle vært levert fra fabrikk, er det viktig å bare installere apper du faktisk kommer til å bruke på den igjen.

Overraskende mange programmer blir liggende uvirksomme i bakgrunnen og stjeler plass på lagringsdisken. Dette var ikke så farlig tidligere da en hadde mange hundre gigabyte tilgjengelig, men nå som mindre SSD-er regjerer kan det utgjøre en forskjell om du dropper å legge inn noen av appene du installerer av gammel vane eller «i tilfelle».

Kan du for eksempel bruke e-post i nettleseren, og trenger du hele Office- eller Adobe-pakken, eller klarer du deg med ett av programmene?

Selv om flere og flere oppgaver kan gjøres rett fra nettleseren, er det fortsatt noen tjenester som kun eksisterer som programmer, eller fungerer best når de er installert.

Da er det ofte ønskelig å ha den nyeste versjonen, men fremfor å tråle rundt på nett for å laste ned programmene og deretter installere dem en etter en, er mitt tips å sjekke ut Ninite.

Det er et gratis program som automatisk laster ned og installerer nyeste versjon av de appene du velger på nettsiden. Installasjonen skjer også i bakgrunnen, uten å bry deg.

Noen av appene du kan spare tid på å installere med Ninite er Chrome, Firefox, Zoom, Skype, Discord, Steam, Dropbox, Google Drive, VLC, Spotify, OpenOffice, LibreOffice, Team Viewer, Evernote og 7-Zip.

Steg 5: Ikke la programmene starte med maskinen

Programmer som vil starte opp sammen med Windows er det fortsatt flust av, flere år etter at den mekaniske, trege harddisken «døde» som systempartisjon og argumentet om at dette hjalp dem å starte raskere når du trengte dem forsvant.

I dag stjeler mange oppstartsprogrammene bare minne og fører kanskje til lengre oppstartstid også.

Selv om en del programmer ber om lov til å starte opp med maskinen er det i dataverdenen som ute i den virkelige; en del mangler folkeskikk. Programmer legger seg i oppstarten uten å spørre. Da tar jeg det som en personlig seier hver gang jeg tar dem på fersken og kan fjerne dem med et aggressivt museklikk.

Du kan finne ut hvilke programmer som starter opp sammen med maskinen din ved å høyreklikke på startmenyikonet og velge «Oppgavebehandling».

Her trykker du på «Flere detaljer» nederst i vinduet, og under oppstartsfanen ligger nå frekkasene på rekke og rad, klare for å få nådestøtet ved å høyreklikke på dem og velge «Deaktiver».

Merk at skylagringstjenester og andre programmer som tar sikkerhetskopier og utfører regelmessig vedlikehold bør få fortsette å starte sammen med Windows for å fungere. Det samme kan gjelde for programvare som styrer RGB-belysning eller mus og tastatur. Du er jo ikke ute etter å redusere funksjonalitet, men fjerne ting som ikke trenger å ligge i bakgrunnen hele tiden, som Steam, Epic Games Launcher, Spotify, Adobe-pakken og lignende.

Steg 6: Velg standardprogrammer

Etter at du har installert nye apper forstår ikke Windows 11 automatisk at du vil bruke disse fremfor operativsystemets egne når du klikker på gitte filtyper.

Der er med andre ord fremdeles Microsofts Edge-nettleser, «Groove Musikk», «Film og TV» og «Bilder»-appen som åpner henholdsvis webfiler, lydfiler, videoklipp og bilder etter at du har installert en alternativ nettleser, musikk- og videospiller eller en proff billedbehandlingsapp som Photoshop.

Det kan bli ganske frustrerende i lengden, så for å koble riktig app til riktig filtype er det greit å ta en tur innom Innstillinger –> Apper –> Standardapper.

For mange vil det i hovedsak greie seg med å endre hvilken app som skal åpne vanlige webfiler, ettersom de fleste uansett strømmer film og musikk fra nett, og bildeviseren til Microsoft tross alt er helt ok nå i Windows 11.

Om du eksempelvis har lagt inn Chrome som ny nettleser, finner du nettleseren i listen og velger at du fra nå av vil åpne «Google Chrome» om du klikker på filer av typen «.htm» og «.html». Om du ikke har en egen PDF-leser kan du også sette Chrome som standardprogram herfra.

Steg 7: Tilpass Windows

Flytt startmenyen

I Windows 11 bestemte Microsoft seg for å flytte startmenyen vekk fra venstre hjørne hvor den har vært i rundt 30 år, til senter av oppgavelinjen. Det gjør startmenyen lettere å bruke fra et nettbrett, samt mer tilgjengelig om du har en veldig bred skjerm, kjent som «ultrawide», som blir stadig mer populært.

I likhet med de fleste andre har jeg fremdeles «vanlig» 16:9-skjerm, og for oss som uansett ikke må strekke hals for å se startmenyen er det da like greit å beholde den der den alltid har vært. Det er jo så innarbeidet at den kan åpnes ved å kaste musepekeren ned i hjørnet!

Om du vil bytte fra midtstilt til venstrestilt startmeny, gjør du det ved å gå til Innstillinger –> Personalisering –> Oppgavelinje –> Oppgavelinjeatferd. Her endrer du «Oppgavelinje justering» fra midtstilt til venstre.

PS: Windows 11 lar deg ikke lenger flytte hele oppgavelinjen vekk fra bunnen av skjermen. Vil du likevel feste den til en av kortsidene, eller til toppen av skjermen, viser vi deg hvordan her!

Tilpass startmenyen

Etter at du har slettet apper du ikke har behov for forsvinner de jo fra startmenyen, men den er fortsatt ikke tilpasset din bruk og inneholder snarveier til mye ymse apper. Nå er det på tide å fylle den med appene du bruker mest.

Men først må det frigjøres plass på den ved å fjerne lite brukte apper. Høyreklikk på dem og velge «Løsne fra Start». Da vil de heller være tilgjengelige fra «Alle apper»-menyen.

Deretter velger du «Alle apper», og finner frem til de du vil feste til fremsiden av startmenyen og ha raskere tilgang til. Du fester apper ved å høyreklikke på dem og velge «Fest til Start».

Husk at du kan bytte plass på festede apper ved å dra dem rundt. Slik kan du lage rader med apper for produktivitet, underholdning og spill, eller bare rangere dem etter bruk.

I tillegg til å feste apper kan du også feste snarveier til Innstillinger-menyen og mapper for nedlastede filer, musikk, bilder og mer. De vil dukke opp som små snarveisikoner helt nede ved på/av-knappen hvis du slår dem på fra Innstillinger –> Personalisering –> Start –> Mapper.

Selv har jeg slått på snarveier til Innstillinger (som jo kan frigjøre en plass på «festet»-oversikten for mange) og «Nedlasting»-mappen som jeg bruker mye.

Rydd oppgavelinjen:

Ut av esken har ofte Microsoft og PC-produsenten lagt en rekke appsnarveier midt på oppgavelinjen og i høyre hjørne av den.

Jeg mener at kun de aller, aller mest brukte appene dine bør få lov til å ligge på oppgavelinjen, og at bare helt essensielle snarveier til nettverk, volum og batteristatus bør få oppta plass i høyrehjørnet dens.

I tillegg til disse faste appene kommer jo alle som du har åpne og jobber aktivt med, og om oppgavelinjen overbefolkes mister du lett oversikt og flyt når du skal veksle mellom apper.

Derfor er det greit å ta en gjennomgang av appene som har den mest eksklusive plassen på maskinen, og som aldri er mer enn ett museklikk unna.

Selv har jeg fjernet Søk og Chat fra oppgavelinjen. Søk er jo uansett tilgjengelig via startmenyen, og Chat støtter kun Microsoft Teams, som jeg ikke bruker.

I tillegg har jeg skjult ikonene for skylagring og berøringstastatur fra det som tidligere var kjent som systemfeltet, eller altså høyre hjørne av oppgavelinjen. I stedet ligger de skjult bak den lille pilen, ute av syne, men fremdeles tilgjengelig ved behov.

Du kan bestemme hvilke apper og snarveier som skal være tilgjengelig fra oppgavelinjen via Innstillinger –> Personalisering –> Oppgavelinje.

I tillegg kan du høyreklikke på flere av ikonene og «løsne» dem på den måten. Om du vil legge til apper kan de for øvrig festes til oppgavelinjen ved å høyreklikke på en i startmenyen og velge «Fest til oppgavelinjen».

Steg 8: Reduser datainnsamling

Det siste jeg gjør når jeg har satt opp en ny PC har strengt tatt ikke noe å si for hverken arbeidsflyt eller produktivitet. Noe jeg nok likevel har mange med meg på er at jeg ikke liker trenden med at bruksdata og vaner sendes ut på nett til selskaper for analyse og profilering.

Microsoft er et av selskapene som gjerne vil vite så mye som mulig om meg og deg som Windows-bruker, og mens vi absolutt ikke kan stoppe Windows i å rapportere hjem om alt, er det mulig å redusere sladringen uten at det egentlig går på bekostning av noe.

Jeg slår alltid av alt jeg finner under Innstillinger-menyen Personvern og sikkerhet –> Generelt, samt under Diagnose og tilbakemelding.

Så, under «apptillatelser» kan du styre hvilke apper som skal ha tilgang til å bruke plasseringen din eller kameraet og mikrofonen på maskinen.

Det er greit at apper som «Vær» vet hvor du er så du kan få en presis værmelding, men det er ingen grunn til at kameraet skal vite hvor du er!

Ta en sjekk nå, så slipper du å lure på hvilke apper som har for nye informasjon om deg.

Innstillingene jeg endrer kan du se i bildekarusellen under:

