Slik lurer du Windows 11-installasjonen

Installer Windows uten nett og Microsoft-konto.

Vi viser deg hvordan du lurer deg forbi denne skjermen når du installerer Windows 11.

Vi fant mye å like da vi testet Windows 11 i fjor høst, men, selv om flere og flere tar sats og oppgraderer er det fortsatt et og annet å utsette på det også.

Ett eksempel er at Windows 11 faktisk krever internettforbindelse og at du logger inn med en Microsoft-konto under installasjonen.

Det finnes ingen fornuftige grunner til dette.

Kravene er i første rekke innført så det blir lettere for Microsoft å hanke deg inn i sitt økosystem av tjenester med OneDrive, Office og Teams i spissen, målrette annonser samt analysere hvordan du bruker maskinen.

Selvsagt er ikke dette noe alle ønsker seg.

Mens det ikke finnes en eneste offisiell vei rundt disse rigide kravene, har vi en «bakvei» å vise deg. Den lar deg lage en vanlig lokal Windows-konto uten å måtte oppgi e-postadressen din eller logge inn med en Microsoft-konto. I tillegg får du lov til å sette opp Windows uten å være koblet til nett!

Denne prosessen tar ikke mer enn et minutt, og er så lett at alle kan klare det ved å følge stegene i guiden vår. Åpne den gjerne fra en mobil for å ha dem tilgjengelig mens du setter opp Windows på den nye PC-en din.

Slik gjør du

Når du setter opp en ny PC blir du møtt av Windows-oppsettet som ber deg velge ting som land og tastaturoppsett. Gå gjennom dette som normalt helt til du kommer til skjermen som ber deg koble til internett.

Fremfor å gjøre som Microsoft ønsker her, trykker du «Shift» + «F10» på tastaturet. Kanskje må du bruke «Fn»-tasten for å aktivere F-tastene om du har en bærbar. Dette åpner en kommandolinje, der du skriver inn «taskmgr» og utfører med «Enter». Nå har du fått opp oppgavebehandleren, og kan trykke på «flere detaljer» for å se alle prosessene som kjører på maskinen. Finn prosessen som heter «Flyt for nettverkstilkobling» og høyreklikk på den for å velge «Avslutt oppgave».

Det var det!

Windows avbryter nå den vanlige installasjonsprosessen og gir deg heller muligheten til å opprette en lokal, frakoblet bruker uten å oppgi e-postadresse eller passord.

Her kan du opprette en lokal brukerkonto, med eller uten passord.

Dette blir annerledes

Etter å ha fulgt denne prosessen vil du ikke lenger være automatisk logget inn i Microsoft Store, Teams eller OneDrive når Windows er klar.

Funksjoner som «finn enheten» vil ikke fungere og noen miniprogrammer vil ha redusert funksjonalitet. Edge vil heller ikke synkronisere nettleseraktivitet mellom enheter som standard.

Ellers skal Windows fungere som du er vant til fra tidligere versjoner uten tett integrasjon til nettjenester.

Det beste er også at du alltid kan ombestemme deg og for eksempel logge på Microsoft Store, OneDrive eller Edge med en e-postkonto senere.

Kommer du til å benytte deg av denne løsningen, eller har du møtt på noen leie konsekvenser av den? Fortell gjerne om det i kommentarfeltet nedenfor!

