Apple begrenser AirDrop til 10 minutter etter Kina-protester

Skal rulles ut i alle land.

Slik ser Airdrop-valgene ut i dag. I Kina - og etter hvert i alle land - er «Alle» nå erstattet med «Alle i 10 minutter». Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apples AirDrop-funksjon for å sende bilder og filer trådløst mellom Apple-enheter har vanligvis tre innstillinger: Ingen, Kun kontakter og Alle.

Sistnevnte betyr i praksis at hvem som helst som er i nærheten og har en Apple-enhet kan sende deg bilder - som du riktignok må akseptere før de lastes over på telefonen din.

Brukt til anti-Xi-postere

I Kina er «Alle»-innstillingen nå blitt endret til «Alle i 10 minutter». Det skjer en måned etter at AirDrop ble brukt til å dele bilder med kritikk av president Xi Jinping.

AirDrop har vært en av få metoder som ikke er omfattet av myndighetenes strenge sensur i Kina, og ble også brukt blant annet i demonstrasjonene i Hong Kong i 2019 og 2020.

Etter at de ti minuttene har gått, vil Apple-enhetene automatisk bytte til «Kun kontakter», som gjør det betydelig vanskeligere å dele innhold mellom ukjente.

Funksjonen har også blitt brukt til å sende nakenbilder og annet potensielt uønsket innhold til telefoner i nærheten - for eksempel på fly, hvor mange er samlet på liten plass.

Til Bloomberg sier Apple at de planlegger å utvide innstillingen til alle markeder i løpet av det «kommende året», etter sigende for å unngå uønsket fildeling.

Ingen private relay

Apple har tidligere blitt kritisert for å ha bøyet seg for kinesiske myndigheter, blant annet ved å fjerne VPN-apper og ta bort Taiwans flagg fra emoji-listen for brukere i Hong Kong og Macau.

Flere av selskapets personvern-funksjoner er ikke tilgjengelig i Kina - deriblant «private relay»-funksjonen som har som hensikt å skjule IP-adressen og dermed nettsurfingen din fra internettleverandører og markedsførere.

Apple har pekt på «regulatoriske hensyn», og funksjonen er heller ikke tilgjengelig i land som Saudi-Arabia, Filippinene, Colombia og Egypt.