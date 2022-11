Snart kan «Hei, Siri» bli til bare «Siri»

Apple jobber angivelig med assistent-forbedringer.

Apple jobber med å endre måten du aktiverer taleassistenten på. Det melder avisen Bloomberg og deres fremste Apple-ekspert, Mark Gurman, som jevnlig kommer mer innsideinformasjon om selskapet.

I stedet for å si «Hey Siri», eller «Hei, Siri» på norsk, skal Apple endre til at du bare trenger i si «Siri».

Det kan virke som en liten justering, men ifølge Gurman er det en komplisert jobb å endre aktiveringsfrasen til ett enkelt ord. Google krever for eksempel fortsatt at man sier «OK Google» eller «Hey Google», mens den amerikanske konkurrenten Amazon ligger litt foran og trenger bare frasen «Alexa» for å aktiveres.

To ord minsker sjansene for feil

Ifølge Gurman har man to trigger-ord for å øke sjansen for at assistenten faktisk skal høre hva du sier og aktiveres på riktig tidspunkt. Algoritmene må trenes opp ytterligere hvis den skal forstå bare «Siri» på alle slags dialekter og talemåter.

Klarer ikke Apple å justere dette riktig kan det hende at man ikke klarer å aktivere Siri når man faktisk trenger den, eller kanskje også ved uhell hvis den hører «Siri» når du sier et annet ord som ligner.

Bedre støtte for andre apper

Den nye og forenklede frasen skal angivelig aktiveres enten neste år eller 2024, ifølge Gurman. I tillegg skal det komme en håndfull andre forbedringer til Apples taleassistent.

Det inkluderer blant annet bredere tredjepartsstøtte for taleassistenten, slik at du kan kontrollere flere ting, på en mer inngående måte, direkte via Siri.

