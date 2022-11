Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple TV (2022)

Årets Apple TV er en overraskende forbedring

Kraftigere og langt bedre fjernkontroll.

Apple TV har alltid vært et lite unikum i dingseprodusentens univers. Den koster ikke i nærheten av like mye som den gjør av praktisk nytte. Den kan bidra til å automatisere huset ditt, den kan være spillkonsoll og den kan – selvfølgelig – strømme video.

I år har den blitt enda bedre. Prisen har økt litt, men ikke innmari mye. Du kan kjøpe en Apple TV for henholdsvis 1900 eller 2100 kroner. Det er omtrent 200 kroner opp fra hver av prisene den hadde før siste lansering.

Nytt av året er imidlertid at den prisforskjellen inneholder mer enn bare ulike lagringsmengder.

9 Imponerende Apple TV 4K 128GB (3. generasjon) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2090 hos Elkjøp Sjekk nå sitat Apple TV er stuas altmuligmann. Fordeler + Superenkel å sette opp

+ Flott fjernkontroll som lades med USB-C

+ Automatisk fargekalibrering med mobil

+ Fungerer som lettvekts spillkonsoll

+ Kan automatisere hjemmet ditt

+ Nær sagt alle strømmetjenester har Apple TV-app

+ Synkroniserer appinnstillinger og spillfremgang med iCloud/iPhone/iPad

+ Kan kobles til kontroller fra PS5 eller Xbox

+ Grei mengde lagring (128 GB)

+ Støtte for kablet nett og Thread-nettverk

+ De nyeste HDR-funksjonene

+ Raskere enn forrige generasjon for spill og apper Ting å tenke på — Større og vanskeligere å gjemme enn Chromecast

— Koster mer enn billige strømmeløsninger

— Mange TV-er har deler av funksjonaliteten bygget inn

Forskjellig pris, forskjellige bokser

Årets Apple TV-boks ser til forveksling ut som fjorårets. Iallfall om du har den dyreste boksen med 128 gigabyte innebygget lagringsplass. Her er det HDMI-kontakt, nettverkskontakt og strømtilkobling på baksiden.

I den rimeligste av de to får du 64 gigabyte lagringsplass, men der er også nettverkskontakten sløyfet, slik at du bare får trådløs tilkobling. I enkelte stuer kan mottaksforholdene for trådløst nett være dårlige, og det er også verdt å dvele litt ved Apple TVs tilleggsoppgave i stua.

Den kan nemlig fungere som en lettvekts spillkonsoll, og da kan raskt, kablet nett være nyttig. Eksempelvis i bilspill, som det finnes en del av for Apple-dingser.

Litt for stor til å gjemmes

Nye Apple TV til venstre, forgjengeren til høyre. Årets modell er litt mindre, men fortsatt stor sammenlignet med Google Chromecast. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til tross for noen forskjeller mellom dyrest og billigst Apple TV vil jeg tro at de fleste uansett bruker WiFi for å slippe irriterende kabler. Designmessig glir også disse boksene ganske bra inn i en liten TV-hylle når de kun har en strømkabel og HDMI tilkoblet.

Superkompakte kan de imidlertid ikke sies å være, til tross for at den har krympet litt i størrelse sammenlignet med forgjengeren. Den er både litt lavere og litt smalere. Likevel, her vil nok fortsatt de fleste velge å la boksen «stå fremme» i en eller annen form – eventuelt bak et skap i stuemøbelet. Jeg nevner det i motsetning til Googles Chromecast-serie som er såpass kompakt at den for mange brukere og TV-er fint tåler å bare henges i HDMI-kontakten, mellom skjerm og vegg.

Meget god fjernkontroll

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Foruten et skifte til USB-C for lading er fjernkontrollen den samme som fulgte med forrige generasjon Apple TV. Det betyr at kontrollen er større enn på første generasjon Apple TV 4K – den tynne, svarte, fjernkontrollen med styreplate. Her får du en nokså voksen sølvgrå fjernkontroll som minner mer om det TV-er gjerne forsynes med fra produsenten.

Et rundt område med navigeringsknapper dominerer øverst på fjernkontrollen, og man merker fort at dette også er et berøringsområde – siden sveip over feltet viser seg tydelig i menyer og handlinger på skjermen.

I tillegg er det volumknapper, tilbakeknapp og et lite knippe andre nødvendige knapper her. Selv om fjernkontrollen minner mer om en TV-fjernkontroll i utforming, er den ikke søkklastet med greier, og fortsatt enklere å bruke enn de fleste ting den kan sammenlignes mot.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... men fjernkontroll på iPhone er enklest

Verdt å få med seg er det uansett at en iPhone også automatisk vil kunne fungere som fjernkontroll for Apple TV. Løsningen har eksistert i årevis – men den er ekstremt praktisk. Du kan ta kontroll over TV-boksen fra handlingssenteret på iPhonen din, der du vil ha mulighet til å velge fjernstyring hvis du har en Apple TV.

Hvis Apple TV trenger input så som tekst til passordfelt eller søkefelt vil iPhone selv foreslå at du bruker tastaturet på den i stedet for Apple TV-fjernkontrollen, som jo er en ganske irriterende og tidkrevende måte å taste tekst.

Du kan bruke både iPhone og Siri Remote til å be Apples taleassistent gjøre handlinger på Apple TV.

Fiks fargene med mobilen

Fargekalibrering blir gjort på bare noen sekunder ved å holde mobilen opp mot skjermen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skal du bruke en tusenlapp på å la butikken fikse TV-fargene for deg? Neppe. Vi har allerede laget en guide som gir deg et godt utgangspunkt for hvordan du kan justere på TV-innstillingene for å få bedre bilde.

Men Apple TV trenger ikke det en gang. En rask prosess der du holder selfiekameraet på iPhonen opp mot TV-skjermen sørger for å kalibrere bildet via Apple TV-en riktig uten at du behøver å gjøre noe som helst aktivt.

Løsningen tar rundt 30 sekunder å gå gjennom, inkludert turen via tannhjulet og inn nederst i menyen for oppløsninger, lyd og HDR, og du behøver ingen forkunnskaper.

Vi vet at enkelte nyere TV-er inkluderer lignende løsninger for kalibrering av hele TV-en, men for deg som ikke har en sånn er dette den enkleste måten å få et prima bilde ut av skjermen du har på.

Etter at selfie-kameraet på mobilen får se en håndfull ulike farger på skjermen, er Apple TV-en kalibrert. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sannsynligvis den beste smart-TV-opplevelsen

At Apple TV automatisk har så bra bilde som skjermen din kan gi gjør det allerede fordelaktig å bruke den – selv om du har en relativt moderne smart-TV. Men i mange tilfeller vil også brukervennligheten i Apple TV gå smart-TV-en en høy gang.

Her får du alt du kan tenke deg å gjøre på storskjermen samlet på ett bord. Øverst kan du samle dine vanligst brukte apper og strømmetjenester, før du sorterer resten av appene videre nedover en «evigvarende» skjerm.

Det er aldri forsinkelser her, og du kan veksle mellom apper på omtrent samme måte som du gjør på en iPhone. Hvis en app låser seg, noe den nesten aldri gjør – heisann, NRK og Samsung – så kan du få opp appvelgeren med to trykk på skjermknappen på fjernkontrollen, og kverke den skyldige appen ved å pile den opp, av skjermen i oppgavevelgeren.

Moderne smart-TV-er har blitt ganske gode, men graden av langvarige oppdateringer og enkelhet du får i en Apple TV gjør at den amerikanske TV-boksen fortsatt er svært så relevant å ha ved siden av boksen sin. For eksempel når apper begynner å falle fra på skjermer som fortsatt gir et godt brukbart bilde.

Beyond a Steel Sky på Apple TV. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Merkbart raskere i enkelte spill

Allsidigheten ved Apple TV innebærer også at den for enklere behov kan erstatte en spillkonsoll. Det er massevis av spill i App Store i utgangspunktet, og Apple har dessuten sin egen Apple Arcade-tjeneste der du får fri tilgang på spill mot en månedspris på 59 kroner.

Det er stadig vekk sånn at det aller meste av spill og apper i Apples butikker kjører på alle enheter, men det er merkbart at enkelte dingser er ytelsesmessig på kanten. Jeg er for eksempel glad i Beyond a Steel Sky, som jeg i fjor spilte mye på iPad, men stort sett droppet å spille på min vesentlig dårligere utstyrte førstegenerasjons Apple TV 4K. Selv om spillet teknisk sett kjørte, var det merkbart mer «hakkete» i bevegelsene og med tidvis tregere bildeoppdatering.

Dette er ikke flertallet av spillene, men de finnes åpenbart, og med sin Apple A15-brikke er årets Apple TV raskere enn fjorårets Apple TV med A12-brikke og førstegenerasjons 4K-versjon med A10X-brikke. Mer både nåtids- og fremtidssikker, med andre ord.

Og du kan fortsatt koble til både PS5-kontroller og Xbox-kontroller for å styre spillingen. Eventuelt andre såkalte MFi-kontrollere med eplelogo på.

Man kan koble til «vanlige» spillkontrollere til Apple TV-en. For eksempel en PlayStation 5-kontroller. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Er du opptatt av smarthjem? Velg den dyreste

Ved siden av den fysiske nettverksporten er det en type nettverk som faktisk ikke er støttet i det hele tatt på billigste Apple TV av året. Det er det såkalte Thread-nettverket, som utgjør en slags halvpart av den nye planlagte smarthjemvirkeligheten.

Matter er en standard for tilkobling og styring av smarte dingser i hjemmet. Den støttes av de fleste nyere dingser, inkludert både dyr og billig Apple TV. Men Thread-nettverket som en del nye dingser vil bruke for kommunikasjon er ikke støttet direkte av den billigste Apple TV-en. Det kan sammenlignes med Zigbee, som er et nettverk som i dag brukes for eksempel av Philips Hue og Ikea Trådfri.

Matter-støtten betyr at begge Apple TV-ene antagelig vil støtte å styre andre smarthjembokser som har Thread-tilkobling, men kun den dyreste av Apple TV-ene vil kunne styre og automatisere disse tingene uten et mellomledd. Hvis planen din er å bruke Apple TV til denne typen aktiviteter er det lurt å legge i den ekstra tohundrelappen. Da får du kablet nett og dobbelt så mye lagring på kjøpet.

Mange fordeler med Apple TV

Det er alltid vanskelig å skrive en test av Apple TV, for smart-TV-ene blir bare bedre og bedre, og selv om Apple TV ikke i seg selv er «kjempedyr» – truer strømmeløsningene fra Google og andre under for få hundrelapper.

Men like fullt blir listen over oppturer lang og «ting å tenke på»-listen beskjeden hver gang. Selv til rundt 2.000 kroner er dette dingser som gir deg vanvittig mye for pengene.

Og selv om TV-er stadig blir bedre, er det for tiden et stykke mellom de største revolusjonene, så for eksempel en av Samsungs TV-er som ikke lenger støttes med ny programvare fra 2015 kan stadig gjøre en fin jobb.

Selv en nyere TV med fersk programvare vil sannsynligvis være vanskeligere å kalibrere, mer krevende å bruke og ha et mindre allsidig smart-TV-system enn Apple TV nå.

Og det er før vi tar med mulighetene for å bruke Apple TV som spillkonsoll.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon: Et ekstremt fordelaktig regnestykke

Isolert sett vil du ikke ha noen problemer med å finne TV-er som hver kan litt av det en Apple TV kan. Men TV-en som kan absolutt alt finner du nok ikke – og jo nærmere du kommer jo mer koster det.

Sannsynligheten er stor for at du allerede har en TV som er bra nok, så da er spørsmålet om du skal bruke mange tusen kroner annethvert år på en ny skjerm med smartfunksjoner som «sitter fast» – eller bare oppdatere en Apple TV i ny og ne.

Det regnestykket er ett av relativt få som eplene i Cupertino kommer særdeles fordelaktig ut av. Så det blir en soleklar anbefaling også denne gangen.

9 Imponerende Apple TV 4K 128GB (3. generasjon) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2090 hos Elkjøp Sjekk nå sitat Apple TV er stuas altmuligmann. Fordeler + Superenkel å sette opp

+ Flott fjernkontroll som lades med USB-C

+ Automatisk fargekalibrering med mobil

+ Fungerer som lettvekts spillkonsoll

+ Kan automatisere hjemmet ditt

+ Nær sagt alle strømmetjenester har Apple TV-app

+ Synkroniserer appinnstillinger og spillfremgang med iCloud/iPhone/iPad

+ Kan kobles til kontroller fra PS5 eller Xbox

+ Grei mengde lagring (128 GB)

+ Støtte for kablet nett og Thread-nettverk

+ De nyeste HDR-funksjonene

+ Raskere enn forrige generasjon for spill og apper Ting å tenke på — Større og vanskeligere å gjemme enn Chromecast

— Koster mer enn billige strømmeløsninger

— Mange TV-er har deler av funksjonaliteten bygget inn

9 Imponerende Apple TV 4K 64GB (3. generasjon) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1790 hos Elkjøp Sjekk nå sitat Hvis du ikke trenger kablet nett og Thread-støtte kan du spare noen kroner. Fordeler + Superenkel å sette opp

+ Flott fjernkontroll som lades med USB-C

+ Automatisk fargekalibrering med mobil

+ Fungerer som lettvekts spillkonsoll

+ Kan automatisere hjemmet ditt

+ Nær sagt alle strømmetjenester har Apple TV-app

+ Synkroniserer appinnstillinger og spillfremgang med iCloud/iPhone/iPad

+ Kan kobles til kontroller fra PS5 eller Xbox

+ De nyeste HDR-funksjonene

+ Raskere enn forrige generasjon for spill og apper Ting å tenke på — Større og vanskeligere å gjemme enn Chromecast

— Koster mer enn billige strømmeløsninger

— Mange TV-er har deler av funksjonaliteten bygget inn

— Ingen støtte for kablet nettverk eller Thread

— 64 gigabyte kan bli litt lite, avhengig av bruk

Mer om Apple TVApple