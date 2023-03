Batterifeil på Audi-, Skoda- og VW-modeller oppdaget

Flere tusen biler i Norge rammet av dårlig rekkevidde.

En produksjonsfeil i noen av Volkswagens batteripakker har ledet til at bilene må oppdateres. Flere kunder med biler fra det enorme bilkonsernet har fått beskjed om at bilene deres har en feil som gir for rask utlading av batteriene og dermed for dårlig rekkevidde.

Feilen gjelder blant annet ID.3 og ID.4, i tillegg til elektriske Audi-modeller og Skoda Enyaq, og den rammer både biler solgt i Norge og andre markeder.

Det er Vi Bilägare og Elbil24 som melder om problemene som nå skal utbedres i flere tusen biler. Det skal ikke være snakk om noen tradisjonell tilbakekalling, men snarere en del av bilenes løpende vedlikehold.

Bytter ikke helt batteri

Det skal ikke være snakk om hele batteriet som må byttes, snarere kun moduler i batteripakken.

Utskiftingen av modulene har allerede vært i gang en stund, og bileierne det gjelder vil bli kontaktet av sin forhandler.

Selve utskiftingen vil imidlertid ta én til tre dager for bilene det gjelder. Det skal være snakk om en begrenset tidsperiodes produksjon, og dermed ikke gjelde alle elbilbatterier fra produsenten.

Trang ID-fødsel

Batteriproblemene kommer i tillegg til en litt brokete fødsel for ID-serien og elbiler generelt i VAG-konsernet.

Det var mange feil med de aller første ID.3-bilene fra selskapet, som etter hvert måtte bytte både en rekke 12-voltbatterier i bilene, og be kunder avstå fra å bruke aircondition-funksjonen når det var kaldt i været.

Bilene har også fått kritikk for tregheter og dårlig brukervennlighet i infotainmenten. En kritikk som fortsatt tidvis rettes av bilanmeldere. Deler av ledelsen i selskapet har blitt skiftet ut i kjølvannet av seriens lansering.

Samtidig er det svært langt mellom bilprodusentene som har gjort overgangen til el helt uten trøbbel. Tesla hadde sine problemer ved oppstart, og i det siste har Toyotas problemer med sin første elbil, BZ4X, overskygget de fleste andre - her har alt fra problematiske hjulbolter til stor usikkerhet rundt rekkevidde skapt overskrifter.

Uklart hva slags forbedring det gir

Det er uklart akkurat hvor stor forskjell disse utbedringene vil gjøre på rekkevidden for de aktuelle bilene. Det er spesielt vinterstid med lavere temperaturer rekkevidden kan bli utfordrende for noen biler.

Elbiler selges i dag med rekkevidde oppgitt fra den såkalte WLTP-standarden. Testen som ligger bak skal ha mer til felles med vanlig kjøremønster enn eldre tester hadde, men det er likevel vanskelig å oppnå de lovede rekkeviddene.

Både vi her i Tek, og NAF gjør regelmessige tester av rekkevidde og lading på elbiler under «vanlige kjøreforhold», der bilene må følge trafikken i ordinær motorveihastighet og temperaturene som råder.

