Toyota bZ4X slaktes i flere norske rekkeviddetester

Toyotas nye elbil bZ4X leverer tilsynelatende skuffende rekkevidde i flere norske tester. Toyota sier batteriet har mye kapasitet igjen selv om rekkeviddeindikatoren er null. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Toyotas elbil bZ4X har mildt sagt hatt en trang fødsel, først med mange måneders utsettelse som følge av at hjulboltene satt for løst og hjulene dermed kunne falle av. Det problemet virker å være løst, men nå står et nytt problem tilsynelatende for tur for japanerne: Rekkevidden.

Elbil24 var først ute med rekkeviddetest av nykommeren på norsk jord, og konstaterte at de var milevis unna den oppgitte WLTP-rekkevidden på 470 kilometer for den firehjulsdrevne bZ4X (og 459 kilometer for testet utstyrsversjon).

Kostbar oppvarming

Deres test foregår på 70 prosent landevei, 25 prosent motorvei og fem prosent i urbane strøk (mens vi er nærmere 50/50 på vår testrute), og første forsøk fra 100 til 0 prosent ga en rekkevidde på 307 kilometer med forbruk på 19,1 kWh/100 kilometer.

Testen foregikk i rundt åtte grader, og spesielt bet Elbil24 seg merke i at det å aktivere klimaanlegget i bilen gjør at rekkeviddeestimatet i bilens instrumentpanel falt drastisk - fra 407 til 297 kilometer.

Resultatet var såpass svakt at publikasjonen valgte å gjøre testen på nytt, og selv om tørrere vei ga 318 kilometer på forsøk to var forbruket det samme: 19,1 kWh/100 km.

Etter lading har Elbil24 regnet seg frem til at utnyttbar batterikapasitet i bilen ikke er høyere enn rundt 60 kilowattimer, tross at oppgitt bruttokapasitet skal være 71,4 kilowattimer.

bZ4X verre enn Solterra

Også Motor har kjørt Toyota bZ4X, nærmere bestemt den samme bilen som Elbil24 kjørte, og også de reagerte på kort rekkevidde og stort gjettometer-tap ved å skru på klimaanlegget. De kjørte dessuten søstermodellen Subaru Solterra samtidig, og konstaterte at også den hadde skuffende høyt forbruk, om enn lavere enn bZ4X.

Deres første test for bZ4X ga et forbruk på 27,2 kWh/100 km, som de regner om til et forbruk på 263 kilometer - gitt at Toyotas oppgitte 71,4 kilowattimer stemmer. Solterra lå noe under, på 24,8 kWh/100 km.

Dagen etter kjørte de bZ4X på nytt, og da med bedre resultat: 19 kWh/100 km over 260 kilometer med snittfart på 82 kilometer i timen - og det med tre personer pluss bagasje. Alle utregninger kompliseres imidlertid av at Toyota har valgt å ikke vise batteriprosent noe sted i selve bilen, kun i den tilhørende appen - og den fungerte ikke da Motor kjørte bilen.

Subaru Solterra. Kamera Yara Salameh - Gill Gruppen

Stort restlager selv ved 0 kilometer

Toyota har kommet med en lang uttalelse i forbindelse med Elbil24-artikkelen, og sier bekymringene er gitt «høyeste prioritet». De påpeker imidlertid at faktisk rekkevidde vil påvirkes av flere faktorer, blant annet regenerering, bruk av klimaanlegget og eksterne faktorer som utetemperaturen.

«Samtidig er det for bZ4X, slik som for andre Toyota-modeller, også en rekkevidde-buffer, som gir kundene trygghet dersom de kommer i en situasjon med 0 kilometer oppgitt rekkevidde og uten mulighet til å lade umiddelbart. Når displayet viser 0 kilometer rekkevidde på bZ4X, vil batteriet ha inntil 8,2 prosent gjenstående kapasitet. Denne verdien er indikativ, og vil variere opp og ned avhengig av mange faktorer, og derfor er det også vanskelig å fastslå antallet tilgjengelige kilometer før batteriet er helt tomt. Før batteriet er tomt og bilen stopper helt, vil ytelsen og maksimal hastighet reduseres når tilgjengelig batterikapasitet blir kritisk lav», skriver Toyota Norge.

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge sier til Tek.no at han ikke har noe mer å legge til.

Om man legger Elbil24s rekkeviddetall og Toyotas angitte «restlager» til grunn, skulle det tilsi at man kan kjøre nærmere tre mil selv når rekkeviddeindikatoren i bilen når null kilometer.

Subaru Norge har ikke villet kommentere tallene overfor Motor, men sier de er i kontakt med fabrikken om Solterras software.

Rundt to tredeler av WLTP på vinteren

At biler leverer svakere rekkevidde enn de oppgitte WLTP-tallene er heller ikke spesielt uvanlig, spesielt om høsten og vinteren når det er kaldere i været. Våre egne erfaringer tyder på at to tredjedeler av WLTP-rekkevidden omtrent er normen på vinteren på Østlandet, så at bZ4X ser ut til å ligge der allerede i åtte-ti varmegrader er overraskende.

Samtidig er det ikke helt uvanlig at dårlige rekkeviddeindikasjoner og høyt forbruk er «barnesykdommer» nye elbiler kan ha, kanskje spesielt i kaldt vær. Da vi kjørte Volkswagen ID.3 i Norge for første gang, noterte vi oss for eksempel for en rekkevidde på 309 kilometer i 12–13 grader, langt unna WLTP-tallene på rundt 420 kilometer.

Da Motor og NAF senere kjørte den i vintertesten sin, kom de 340 kilometer - da i snø og minusgrader. I sommertesten gikk den 421 kilometer.

VG skal for øvrig teste Toyota bZ4X kommende uke.

