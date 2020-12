Volkswagens midlertidige ID. 3-løsning: Skru av A/C

Sier en programvareoppdatering også er på vei.

Flere ID. 3-eiere har opplevd at vinduer dugger igjen i løpet av bare noen sekunder. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Niklas Plikk 23 Des 2020 17:35

Flere kjøpere av Volkswagens ID.3 har opplevd at bilen uten forvarsel har blitt fylt av dugg innvendig under kjøring.

Det har ført til at sikten ut av kabinen har vært nærmest null i løpet av bare noen sekunder, i mange tilfeller mens bilen har vært i høy hastighet på veien.

Tek.no har mottatt en rekke tips om feilen fra brukere, og fredag forrige uke fortalte Volkswagen til Tek.no at det ble jobbet med en løsning.

Nå er en midlertidig løsning på plass.

– Arbeider intensivt med løsning

Onsdag ettermiddag har ID. 3-eiere i Norge fått en e-post med instrukser for hvordan man skal deaktivere A/C-systemet i bilen. Det anbefaler de å gjøre hvis utetemperaturen faller under 10 grader celsius. Ifølge Volkswagen Norge skal dette være en midlertidig løsning på problemet, frem til en programvareoppdatering er på plass i første kvartal 2021.

– Volkswagen arbeider intensivt med å komme frem til en teknisk løsning, slik at den blir inkludert i den varslede programvareoppdateringen i første kvartal 2021 (ID. Software2.1), står det i e-posten.

Oppdateringen vil måtte installeres på et Volkswagenverksted, og kan ikke gjøres av brukeren selv.

– Frem til det ber vi deg om å passe på at A/C-systemet er slått av ved utetemperaturer under 10 grader celsius. Dette påvirker ikke oppvarmingen av kupeen og friskluftviften, som fortsatt kan brukes. Vær oppmerksom på at det kan dugge raskt på frontruten frem til restfuktigheten er fjernet hver gang A/C-systemet har vært på og deretter slås av, står det videre.

Slik ser hele e-posten ut:

Som det kommer frem i e-posten vil brukere måtte manuelt skru av A/C-systemet igjen hver gang etter at de har brukt enten Maksimal Defrost, Auto, Air Care og alle Smart Climate-funksjoner. Er bilen veldig frossen og man bruker Maksimal Defrost for eksempel, krever det at man på nytt skrur av A/C-systemet for å være sikker på at vinduene ikke plutselig dugger igjen mens man kjører.

– Vil ikke være testpilot

Celina Granli Røste har opplevd flere ganger at bilen hennes har blitt fylt av dugg, noe som har gjort sikten omtrent lik null. Privat

Celina Granli er en av ID. 3-eierne som har opplevd duggproblemene. Hun sier hun gjerne skulle ønske hun kunne slippe å være en testpilot for en utetestet metode fra Volkswagen:

– Det er jo en «midlertidig løsning» som jeg ikke vet om fungerer før jeg setter meg i bilen for å dra på langtur. Men jeg vet ikke om jeg tør i tilfelle det skjer igjen. Det hadde i det minste vært fint om verkstedet kunne testet – og bekreftet – at løsningen faktisk funker min bil. Har ikke lyst til å være testpilot, sier Granli til Tek.no.

Hun sier hun helst skulle sett dette blitt løst mye raskere:

– Helst skulle jeg hatt en fiks i går, men i verste fall før 4. januar. Jeg må ha bil for å komme meg på jobb, og det tar én time å kjøre. [...] Og en fiks i Q1? Så det vil si at jeg må manuelt styre med dette ut mars?, spør Granli retorisk.