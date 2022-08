USA: Toyota tilbyr å kjøpe tilbake elbilen bZ4X

Fortsatt ingen løsning på hjul som kan falle av.

I gjørma: Toyotas elbil bZ4X har problemer med hjulbolter som kan løsne. Her fra VGs prøvekjøring av en fortsatt kamuflert bZ4X i februar.

Sent i juni varslet Toyota at de var nødt til å kalle tilbake elbilen bZ4X etter et problem med hjulboltene som kunne føre til at hjulene rett og slett falt av.

Tilbakekallingen kom veldig tidlig i bilens livsløp, og gjaldt derfor kun de rundt 2700 bilene som var produsert inntil da, hvorpå kun noen få var levert ut til kunder. 2200 av bilene var på vei til Europa, 260 til USA, 110 til hjemmemarkedet Japan og 20 til Canada.

Tilbyr 5000 dollar og gratis drivstoff

Det kan imidlertid se ut som om en løsning på problemet lar vente på seg. I et brev til amerikanske kunder som Electrek omtaler, skriver Toyota at de fortsatt anbefaler at bilene ikke kjøres før en en løsning er på plass.

De tilbyr også rett og slett å kjøpe tilbake bilen for kunder som er misfornøyde med prosessen. Samtidig legger Toyota potensielt ganske verdifulle gulrøtter i potten for kunder som velger å beholde bilen sin.

Fortsatt lånebil og lagring av bZ4X-bilen, kostnadsfritt.

Refusjon av alle drivstoffkostnader mens man har lånebil

En engangssum på 5000 dollar (cirka 48.500 kroner med dagens kurs) til betaling av lån/leasing eller utbetalt om bilen var betalt kontant.

Gratis lading hos ladeoperatøren EVGo ut 2024.

Utvidet garanti tilsvarende perioden fra tilbakekallingen ble varslet til en løsning er på plass.

Toyota bZ4X.

Ingen biler levert ut i Norge enda

I Norge dukket bZ4X for første gang opp i registreringsstatistikkene i juli, med drøyt 40 biler. Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge sier til Tek at det kun dreier seg om demonstrasjonsbiler og interne biler, og at ingen biler er utlevert til norske kunder så langt.

– Vi venter fortsatt på avklaring fra Toyota når det gjelder løsningen. Alle kunder som har bestilt bZ4X har fått skriftlig beskjed om at leveringen dessverre vil bli forsinket, skriver han i en e-post.

Også omfattet: Subaru Solterra.

Tilbakekallingen av bZ4X omfatter for øvrig også søstermodellen Subaru Solterra.

Denne var også for første gang synlig i de norske registreringsstatistikkene i juli, med 12 biler, men også her dreier det seg om demobiler, opplyser daglig leder Torbjørn Lie i Subaru Norge.

– Vedrørende biler som er kommet til Norge venter vi på tilbakemelding på utbedring fra fabrikk. For både Subaru og Subaru Norge SA kommer sikkerheten først og kunder er informert og blir oppdatert underveis, sier han.

